La historia de Taleb, del Cisne Negro, dice que la caída de Nvidia es un indicio de lo que se avecina.

El autor de El Cisne Negro, Nassim Taleb, advierte que la fuerte caída en las acciones de Nvidia Corp. el lunes es solo una muestra de lo que les espera a los inversores que se han lanzado ciegamente a la carrera de las acciones impulsadas por la inteligencia artificial en Wall Street.

Taleb dijo en el marco de lo que se ha conocido como la Semana de los Hedge Funds en Miami que las correcciones futuras podrían ser dos o incluso tres veces mayores que la caída del 17% registrada por Nvidia a principios de esta semana. Esa caída hizo que se esfumaran $589 mil millones de la valoración del fabricante de chips, convirtiéndola en la peor de la historia del mercado.

“Esto es solo el principio”, dijo Taleb a Bloomberg News en una entrevista después del cierre de los mercados el lunes. “El comienzo de un ajuste de la gente a la realidad. Porque ahora se dan cuenta, ya no es impecable. Hay un pequeño chip en el cristal.”

La venta frenética fue desencadenada por el repentino temor a que los gigantes tecnológicos estadounidenses quizás no dominen el campo de la inteligencia artificial como se esperaba. Las preocupaciones surgen después de la aparición de DeepSeek, una startup china de IA que ha demostrado un enfoque de desarrollo de tecnología más económico.

Los inversores interpretaron eso como una amenaza tanto para la demanda como para la dependencia de los avanzados chips de Nvidia. Taleb dijo que hasta ahora los inversores se habían enfocado demasiado en una única narrativa: que las acciones de la compañía seguirían subiendo mientras mantiene su dominio en la IA. La retirada del lunes fue en realidad “muy pequeña” considerando los riesgos en la industria, dijo.

Protección contra colapsos

Taleb, cuyo libro más vendido explora los impactos extremos de eventos raros e impredecibles, también es asesor científico de Universa Investments. Ese es un fondo de cobertura de riesgo de cola, que ofrece efectivamente una forma de asegurar las carteras contra eventos violentos en el mercado.

El ex operador de opciones es muy conocido en Wall Street por sus sombrías predicciones, no todas las cuales han resultado ser precisas. A principios de 2023, dijo que muchos inversores no estaban preparados para la era de tasas de interés más altas cuando los activos ya no estarían “inflándose como locos”. El índice de acciones de referencia de EE. UU. ha subido casi un 50% desde entonces, en gran parte debido a la locura por todo lo relacionado con la IA.

Taleb y Universa argumentan no que los inversores deberían huir del mercado, y por lo tanto perder esas ganancias. Más bien, abogan por asignar una pequeña parte de las carteras hacia la protección contra golpes inesperados.

Taleb dijo que muchos inversores han estado subiendo los precios de empresas relacionadas con la IA sin conocer adecuadamente los detalles de cómo funciona o es capaz de tener éxito. Describió a las empresas tecnológicas como “cisnes grises”, porque los inversores subestiman las desviaciones en sus precios que son posibles en un día.

Mientras tanto, Taleb el lunes también reiteró sus advertencias sobre una carga de deuda insostenible en EE. UU. Expresó preocupaciones sobre el peligro de “una explosión de inflación” si los costos laborales más altos se combinan con aranceles agresivos, y dijo que el mercado de bonos “no es una inversión sabia” dada ese riesgo.

