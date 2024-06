La hija de Hunter Biden, Naomi, da testimonio sorpresa en el juicio por armas

La hija de Hunter Biden ha dicho a los jurados que su padre parecía “genial” y “esperanzador” en el momento en que compró un arma en octubre de 2018. Naomi Biden, de 30 años, dio testimonio sorpresa en el tribunal en el juicio de armas de su padre después de ser llamada al estrado por su equipo de defensa. Dijo que no vio a su padre usar drogas en ningún momento del 2018, y que vivía con un entrenador sobrio a finales de ese año. El hijo del presidente de EE.UU. está acusado de mentir sobre su consumo de drogas en un formulario al comprar el arma y la munición en una armería de Wilmington, Delaware, el 12 de octubre de 2018. Biden, de 54 años, se declaró no culpable de los cargos, con su equipo de defensa diciendo que estaba en recuperación en ese momento y por lo tanto no mintió en el papeleo. Es el primer juicio para el hijo de un presidente de EE.UU. Biden podría enfrentar hasta 25 años de prisión si es declarado culpable. Los fiscales concluyeron su caso temprano el viernes después de llamar a sus dos testigos restantes. Uno de ellos, el químico forense del FBI Jason Brewer, testificó que se encontró una cantidad “mínima” de cocaína en un estuche de cuero que contenía el arma de Biden. Pero dijo que no podía decir con certeza cómo llegó allí la cocaína, o de quién era. El equipo de defensa de Biden luego empezó a llamar a sus propios testigos, empezando por Jason Turner, que trabajaba en la armería donde Biden compró el arma, y Ron Palmieri, el dueño de la tienda. Su testimonio contó con un intercambio combativo con Turner, quien le dijo al abogado de Biden, Abbe Lowell, que no entendía “cómo es la vida en una armería”. Luego llamaron a declarar a Naomi Biden, en un movimiento sorpresa que los fiscales reconocieron que desconocían de antemano. Hablando en su mayoría con respuestas simples de “sí” o “no”, dijo que se enteró por primera vez del consumo de drogas de su padre después de la muerte de su tío, Beau, de cáncer en 2015. “Después de que murió mi tío, las cosas se pusieron mal”, dijo. Recordó que había ido a Los Ángeles mientras él vivía con un entrenador sobrio a finales de 2018, diciendo que “le dije que estaba muy orgullosa de él”. “Parecía genial, parecía esperanzador”, dijo de otro encuentro que tuvo con él en la ciudad de Nueva York a finales de octubre de 2018. Durante el contrainterrogatorio de los fiscales, dijo que no lo vio en ningún momento consumir drogas ese año, pero admitió que no sabría cómo se vería bajo los efectos. En ese mismo período de octubre de 2018, testificó que había tomado prestado el vehículo de su padre para ayudarle a mudarse, diciendo que estaba en “buen estado” y no tenía mucho en él. Los fiscales le preguntaron sobre un mensaje de texto del 17 de octubre que recibió de su padre, enviado a las 02:00 horas de ese día, preguntando dónde estaban las llaves de su camioneta y si podía recuperarla. “¿Ahora mismo?”, respondió, y luego dijo: “Lo siento papá, realmente no puedo con esto”. Testificó que no sabía por qué su padre necesitaba el coche en ese momento, pero que “todavía parecía bien”. Su testimonio contrasta con el de Hallie Biden, la ex novia de Hunter Biden y viuda de su difunto hermano, Beau, que se deshizo del arma 11 días después de que Biden la comprara. Hallie Biden le dijo al tribunal el jueves que descubrió el arma de Biden en su camioneta entre ropa y desorden, incluido equipo para consumir drogas. Dijo que “entró en pánico” cuando la encontró. Luego lo metió en el estuche de cuero, lo envolvió en una pequeña bolsa de regalo morada y lo tiró a un contenedor de basura en un supermercado local. “¿Estás loca?”, le escribió, diciéndole que volviera a Janssen’s Market y recuperara el arma. Más tarde fue encontrada por un hombre que rebuscaba entre los desechos en busca de material reciclable. Ms. Biden dijo que ella, también, cayó en la adicción a las drogas después de que Mr. Biden la presentara a la cocaína durante su relación, que comenzó después de la muerte de Beau Biden en 2015, pero que dejó de usar en agosto de 2018. En el tribunal el viernes estaban la Primera Dama de EE.UU., Jill Biden, junto con la esposa de Biden, Melissa Cohen Biden, que ha asistido al juicio todos los días hasta ahora. También estaban allí Valerie Biden y James Biden – los hermanos del presidente Joe Biden. El presidente Biden ha continuado con sus deberes públicos. El viernes, dio un discurso en Francia sobre la democracia después de reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. En una entrevista con ABC News, Mr. Biden dijo que aceptaría el resultado del juicio de su hijo y no lo perdonaría si fuera condenado. Al comenzar el juicio esta semana, Joe Biden dijo que no comentaría como presidente, pero que como padre sentía “un amor infinito” por su hijo. Hunter Biden también enfrenta un juicio en California en septiembre por cargos de no pagar $1.4 millones en impuestos.