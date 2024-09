La habitación de al lado gana el primer premio León de Oro en el Festival de Cine de Venecia.

La película proeutanasia La Habitación de al Lado ha ganado el premio a la mejor película del Festival de Cine de Venecia. La película protagonizada por Tilda Swinton y Julianne Moore recibió el prestigioso premio León de Oro el sábado. Anteriormente, el film dirigido por Pedro Almodóvar recibió una ovación de pie de 18 minutos después de su estreno en el festival, una de las más largas en la memoria reciente. Al aceptar el premio, el director español de 74 años le dijo a la audiencia: “Creo que decir adiós a este mundo limpiamente y con dignidad es un derecho fundamental de todo ser humano”. La película trata sobre Swinton interpretando a una corresponsal de guerra que sufre de cáncer terminal. Ella le pide a su vieja amiga, interpretada por Moore, que esté a su lado mientras toma su propia vida. Almodóvar dijo que hizo la película para comunicar su creencia de que la eutanasia debería estar disponible en todo el mundo. “No es un tema político, sino humano”, dijo el ganador del Oscar Almodóvar. La película es su primer largometraje en inglés. Almodóvar también agradeció a Moore y Swinton por sus actuaciones. “Este premio realmente les pertenece, es una película sobre dos mujeres y las dos mujeres son Julianne y Tilda”.La presidenta del jurado, la actriz francesa Isabelle Huppert, dijo que la película abordaba temas importantes de manera cuidadosa y sin melodrama. La Habitación de al Lado está a punto de ser una de las películas más comentadas de la temporada de premios. La 81ª edición del festival de cine más antiguo del mundo concluyó el sábado por la noche, con celebridades internacionales acudiendo en masa a la alfombra roja de Venecia. Entre los otros ganadores de premios estaba Nicole Kidman, quien ganó el premio a mejor actriz por su papel en Babygirl, en el que interpreta a una CEO de alto nivel que pone en peligro su carrera y su familia al comenzar una aventura con su joven becaria. Aunque Kidman estuvo en Venecia para el estreno de la película la semana pasada, la actriz australiana no asistió a la ceremonia de premiación después de enterarse de que su madre había fallecido. “Mi corazón está destrozado”, dijo Kidman en un comunicado leído en su nombre en el escenario. “Estoy en shock, y tengo que ir con mi familia. Pero este premio es para ella. Ella me moldeó, me guió, y me hizo,” dijo. Vincent Lindon de Francia recibió el premio al mejor actor por la película de lengua francesa El Hijo Callado, sobre una familia desgarrada por el radicalismo de extrema derecha. El premio al mejor director fue para el estadounidense Brady Corbet por El Brutalista, que relata la historia de un arquitecto húngaro y sobreviviente del Holocausto interpretado por Adrien Brody, que busca reconstruir su vida en los Estados Unidos. Queer, con Daniel Craig interpretando a un adicto a las drogas gay, y la biografía de Maria Callas, Maria, protagonizada por Angelina Jolie como la célebre soprano griega, no recibieron premios. El festival marca el comienzo de la temporada de premios.