La guitarra del bajista de The Who subastada en Francia

Una guitarra baja diseñada por y construida para el rockero de The Who, John Entwistle, se subastará en Lyon, en el este de Francia, el jueves, dijo una casa de subastas. Estimada entre 12,000 y 15,000 euros ($ 13,000-$ 16,240), el hacha angular de una banda mejor recordada por destrozar instrumentos estará en oferta por la tarde en la casa de subastas De Baecque. La guitarra era un “prototipo” construido por el fabricante de guitarras alemán Warwick “a petición de John Entwistle después de que la dibujara”, dijo el subastador Etienne de Baecque, antes de que se ofreciera a la venta una tirada limitada. Entwistle, cuya firma en bolígrafo de oro adorna la parte trasera de la guitarra baja, regaló el modelo después de demostrarlo en la apertura de 1988 de una tienda Guitar Center en Lyon, ahora cerrada. Un coleccionista basado en Lyon lo había guardado desde entonces, pero ahora ha puesto muchos de sus artículos en venta. Había “mucho interés de todo el mundo” en la guitarra construida para Entwistle, quien falleció en 2002, dijo de Baecque. “Los coleccionistas son un poco obsesivos, el hecho de que esté firmado y fechado es atractivo para ellos”, añadió. “Objetos como este te hacen soñar”. “The Who era un grupo legendario”, dijo Antoine Stacchetti, el exgerente del Lyon Guitar Center, quien vino a ver la guitarra baja y otros artículos en venta el jueves. Llamó a Entwistle “una personalidad memorable” después de verlo demostrar la guitarra hace 36 años. El instrumento del bajista es “un modelo muy específico”, agregó Stacchetti. “Es enorme, lo que coincide con su tamaño”. Entwistle era conocido como “el Buey” por su imponente presencia en el escenario.