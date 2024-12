La guía del autostopista para no lograr elegir rápidamente un presidente de la Cámara.

El problema ha estado percolando desde hace un tiempo. Ha sido subterráneo. Acechando bajo la superficie. No necesariamente perceptible. Excepto para aquellos que siguen de cerca al Congreso. Pero la cuestión ha burbujeado hasta la cima desde que la Cámara tropezó gravemente tratando de evitar un cierre del gobierno la semana pasada. DECENAS DE LEGISLADORES DE LA CÁMARA SE REÚNEN PARA APOYAR LA FINANCIACIÓN DE PROGRAMAS DE VISAS PARA AFGANISTÁN MIENTRAS TRUMP PROMETE RECORTES DE GASTOS IMPORTANTES.

El Capitolio de los Estados Unidos en Washington, D.C., el 13 de febrero de 2024. (Al Drago/Bloomberg via Getty Images)

Para resumir: El Congreso se sacudió entre un asombroso proyecto de ley de gastos de 1,500 páginas. Luego derrotó un estrecho proyecto de ley de 116 páginas, que el presidente electo Trump respaldó. Las cosas empeoraron cuando la Cámara solo obtuvo escasos 174 votos afirmativos para el proyecto de ley respaldado por Trump y 38 republicanos votaron en contra. Las circunstancias se volvieron aún más preocupantes cuando la Cámara realmente votó para evitar un cierre del gobierno durante las festividades, pero aprobó el proyecto de ley con más demócratas (196) que republicanos (170). Treinta y cuatro republicanos votaron en contra. Pero el problema está en sumar. Si hay 219 republicanos y cuatro votaron por alguien que no fuera él, y todos los demócratas votaron por Jeffries, la cuenta es de 215-214. Pero no hay presidente de la cámara. Nadie obtuvo una mayoría absoluta de todos los miembros que emitieron votos por alguien en particular. El número mágico es 218 si todos los 434 miembros votan.

Por regla general, esto paraliza la Cámara. La Cámara absolutamente, inequívocamente, no puede hacer nada hasta que elija un presidente de la cámara. Período. La Cámara no puede juramentar a los miembros. Técnicamente, todavía son representantes electos. Solo después de que la Cámara elija a su presidente de la cámara, él o ella a su vez jura a los miembros. La Cámara definitivamente no puede aprobar legislación. No puede formar comités. Está congelada en una parálisis parlamentaria hasta que elija a un presidente de la cámara.