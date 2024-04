La Guardia Costera de Japón ampliará su flota con tres helicópteros Airbus H225.

Modo Oscuro/Claro

(12/04/24)

La Guardia Costera de Japón (JCG) ha ordenado tres helicópteros Airbus

H225.

El mayor operador de Super Puma en Japón

recibió tres H225 en diciembre de 2023 y uno en febrero de 2024,

y tendrá un total de 18 en su flota una vez que todas las entregas,

incluida esta última orden, se hayan

completado.

Los nuevos helicópteros apoyarán actividades territoriales

costeras, aplicación de la ley marítima y misiones de

ayuda en desastres en el país.

Guardia Costera de Japón Airbus H225. Imagen: Anthony Pecchi / Helicópteros Airbus

“La Guardia Costera de Japón ha sido un operador activo

de helicópteros de la familia Super Puma durante tres décadas. Esta

orden de seguimiento demuestra la confianza del cliente en nuestros

productos y el apoyo dedicado a su flota,” dijo Jean-Luc

Alfonsi, Director General de Airbus Helicópteros en Japón. “Creemos

que el H225 es la elección perfecta para las misiones críticas de la JCG

para la aplicación de la ley, así como para la protección costera e insular,

dada su versatilidad en todas las condiciones climáticas. Estamos comprometidos

a apoyar completamente su flota existente, así como sus próximas

entregas, garantizando una alta disponibilidad para sus operaciones.”

La flota H225 de la JCG está cubierta por el soporte material HCare Smart

por horas completo de Airbus, lo que permite a la guardia costera centrarse en las operaciones de vuelo mientras Airbus

gestiona sus activos.

El H225 bimotor de categoría de 11 toneladas ahora está

equipado con nuevos aviónicos, incluidas las pantallas más grandes disponibles

en el mercado y una interfaz innovadora que ha sido diseñada

para reducir

la carga de trabajo del piloto, permitiéndoles centrarse en la misión en cuestión.

Actualmente hay 24 H225 volando en Japón por

el

Ministerio de Defensa u operadores parapúblicos para diversas operaciones de búsqueda y

rescate, VIP, lucha contra incendios, así como transporte de pasajeros y

mercancías.

