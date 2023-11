La grandiosidad de Napoleón resalta como una de las mejores películas de Ridley Scott [reseña de Apple TV+] ★★★★☆

Apple TV+ asumió sus mayores riesgos este año como distribuidor de películas de ficción con presupuestos inmensos y duraciones para coincidir, esperando que América quiera regresar a las epopeyas de antaño a tiempo para las vacaciones. Con Killers of the Flower Moon, la desgarradora película de Martin Scorsese, atrayendo titulares y escalando hacia el recupero de su presupuesto, aquí llega Napoleón de Ridley Scott. La biopic original de Apple sobre el emperador francés diminuto, en cines actualmente y llegando al servicio de streaming de Apple en el futuro, prueba que Apple TV+ es una apuesta segura para buenas películas. Combinando violencia implacable con un agudo sentido de lo absurdo, es una de las mejores películas de Scott.

Una revisión de Napoleón. Cuando conocemos a Napoleón Bonaparte (interpretado por Joaquin Phoenix), descrito en el texto introductorio como un humilde oficial corsa que busca una forma de demostrar su legitimidad, vemos a Francia caer en manos de la revolución y sabe que el favor del pueblo es una cosa caprichosa. Esto lo perseguirá mientras se esfuerza no solo por mantenerse un paso adelante de la aprobación de la chusma, sino también para complacer a las pocas personas en las que confía, como su esposa Josephine (Vanessa Kirby). Napoleón concibe un plan que funcionará con su gobierno y su alto mando militar: quiere sacar a los ingleses de Francia y restaurar un orden francés en el país. Para poner en marcha el plan, propone una estrategia radical en la ciudad portuaria de Toulon. Se apoderarán de un fuerte británico y usarán los cañones de los ingleses contra sus propios barcos. El plan resulta un éxito. (También le da a Napoleón su primera experiencia con el terror del mando cuando su caballo recibe un disparo de cañón que casi lo hace pedazos.)

Después, Napoleón se convirtió en un instrumento de las fuerzas republicanas que intentaban reprimir la violencia realista que se cocía en las principales ciudades. Arrasó con sus enemigos y luego se instaló discretamente como líder del partido que comandaba. Durante este período conoció a Josephine, viuda de un general revolucionario que fue ejecutado durante el Reinado del Terror. Con la Revolución Francesa llegando a su fin y su principal portavoz Robespierre enterrado de la manera más desastrosa posible (una escena representada aquí en todo su caos sangriento), Josephine finalmente se siente lo suficientemente libre como para comenzar a asistir a galas y eventos similares, donde llama la atención del obsesivo Napoleón. Aunque le advierte cuando se presenta como pretendiente que su coqueteo se da por sentado, los celos y el dolor de Napoleón por sus asuntos siguen siendo un espectáculo público a la altura de sus famosas victorias en el campo de batalla. Por supuesto, todo hombre tiene sus límites … y todo estratega puede ser vencido. No puedes detenerme, gasto 30,000 hombres al mes No es para nada difícil ver por qué el director de 85 años Ridley Scott, prácticamente un oligarca cuando sumas su imperio mediático y otros negocios, incluida una bodega en Francia que alberga un museo de sus películas, vio algo de él mismo en Napoleón. No ha salido exactamente y dijo que hizo la película por tal o cual motivo. (Los estudiosos de Scott … ¿Scottlars? … notarán la afinidad y admiración el director por Stanley Kubrick, cuyas películas proporcionaron una plantilla aproximada para una buena suma de las de Scott, y cuyo propio proyecto soñado a largo plazo y finalmente nunca se realizó fue una biopic de Bonaparte). Pero hay que admitirlo. ¿A cuántas otras personas puede relacionarse un hombre que tiene lo que tiene Scott? Ha estado viviendo sus sueños durante décadas, lo que le permite hacer prácticamente cualquier cosa que le agrade, con un ejército de técnicos, extras, leales colaboradores artísticos y su gran familia extendida a su lado en todo momento. Podría haberse retirado seis veces por ahora, pero no puede, como Napoleón en Waterloo, dejar de intentar crear y conquistar nuevos mundos.

Soy de la opinión de que esto es algo bueno, ya que he sido un admirador de por vida no solo del trabajo de Scott, sino de lo que ha abierto el camino. Sus epopeyas de la vieja escuela abrazan la tecnología de vanguardia, y así ha demostrado que los milagros de la moderna planificación y tramado cinematográfico son posibles. Sin querer manchar a James Cameron, cuya propia carrera recibió un impulso cuando en 1986 hizo una secuela de la trascendental película de ciencia ficción de Scott, Alien, pero los arquetipos y el diálogo de ambas películas de Avatar quedan atrás de su imaginación visual. Scott, cuando decidió que iba a volver al mundo de Alien, nos dio Prometheus y Alien: Covenant, dos de las obras más sombrías y evocadoras de la ficción pulp moderna. Su vista pragmática del universo, su visión no romántica de su propio lugar en la cultura, estas son las cosas que mantienen a Scott joven.

La primera película de Scott fue la sorprendente The Duellists, un estudio kubrickiano de oficiales napoleónicos en combate espiritua. Y apropiadamente, las últimas obras de Scott en lo que podemos llamar un estilo clásico, no solo en términos cinematográficos sino en cuanto a su propia producción, son las más reveladoras. Durante más de una década, sus películas siguieron ritmos de personajes predecibles e ideas de historias. Ya fuera White Squall, Black Hawk Down, G.I. Jane, Gladiator, American Gangster, Robin Hood o Body of Lies, no había mucha ambigüedad moral en la forma en que trataba a sus personajes. Las películas tenían vencedores y perdedores claros, héroes y villanos, moralejas y pecados. Luego, Scott descubrió la fotografía digital, y su querido hermano Tony, un tremendo artista idiosincrático, falleció. Así que Scott decidió ser alguien totalmente más kubrickiano (Traducción Párrafo 27).

Napoleón es una de las mejores películas de Ridley Scott 2021’s The Last Duel y Napoleón son las mejores películas de este nuevo estilo. Miran épocas de conflicto histórico y encuentran poco más que duendes a cargo del poder, tanto en lo que se refiere a grandes ejércitos como a sitios de trauma sexual. En la primera película, una mujer (Jodie Comer) se ve atrapada en un juego de egos cuando se presenta a decir que ha sido violada por un rival de su marido. El personaje espera algo como justicia o al menos el reconocimiento del costo que los hombres en su vida le han causado, tanto a su familia como a extraños. Al final de The Last Duel, perdemos de vista lo que estaba en juego al principio, en favor del barbarismo de dos hombres ansiosos por demostrar algo incidental a la vista de una multitud adoradora de la violencia y espectadores similares, por los que se ha consumido la vida de nuestro héroe. La horrible implicación del crimen es que incluso una aristócrata no puede encontrar satisfacción por un grave mal con la sangre de su atacante manchando el barro de un campo de batalla. ¿Qué esperanza tiene alguna mujer, de alta o baja nacimiento?

Napoleón se sumerge de lleno en estas aguas mostrando que ni siquiera Josephine, emperatriz de Francia, no podía garantizar una vida que no la mantuviera despierta por la noche preguntándose si le iban a asesinar o la iban a dejar morir como pobre. La película sugiere que su vida dependía de su capacidad para proporcionar a Napoleón un heredero, algo que demostró incapaz de hacer, a pesar de sus numerosos amantes y el insistente horario de Napoleón siempre que no estuvo en guerra. Si estás empezando a tener la sensación de que esta no es la típica película del director de Gladiator, ahora también puedes ver por qué es tan exitosa de manera tan peculiar. Las secuencias de batalla, deslumbrantemente montadas, por supuesto, se convierten en espejos de la obstinación de Napoleón en su matrimonio. Cuando tiene el mundo de cabeza, puede ganar batallas con facilidad en minutos de tiempo en pantalla. Cuando comienza a preocuparse por la santificación y prosperidad de su matrimonio, se obsesiona con sus conquistas y la matanza que inflige se muestra en detalle minucioso. Y cuando esto se convierte…