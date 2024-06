La gran lista de quejas sobre hospitalidad

“

Manténgase informado con actualizaciones gratuitas

Simplemente regístrese en el Life & Arts myFT Digest: entregado directamente a su bandeja de entrada.

He pasado tantas noches lejos este mes que apenas reconozco mi propio dormitorio. Desde centros de conferencias hasta festivales y desfiles de moda, he estado saltando por Europa y América en un circuito de compromisos laborales de tres días desde principios de mayo. Afortunadamente, obviamente. Pero, de todos modos, aproveché la experiencia para compilar una lista de quejas. Aquí están las reglas que hacen que una habitación de hotel sea mejor. Por favor, añade las tuyas en línea.

Que no haya luz extraña

La ausencia de un interruptor principal para garantizar la oscuridad a la hora de acostarse, es un problema continuo. Los hoteleros parecen disfrutar convirtiendo el simple acto de apagar las luces en un truco de física avanzada donde uno debe activar alguna combinación secreta para apagar la luz del armario. Me alojé en una “suite de cinco estrellas” recientemente que tenía no menos de 15 interruptores montados en la pared de entrada. Cada uno parecía operar un accesorio, pero en combinaciones tan complicadas que ninguna opción de encendido/apagado era igual. Después de 10 minutos de hacer clic, solo podía iluminar un visillo mientras la habitación permanecía oscura. También guardo un rencor particular por esos interruptores de “ambiente” atenuables que proyectan una penumbra siniestra, como un hobbit maligno, durante toda la noche. Solo pongan un interruptor principal al lado de la cama que apague todo.

Ver también: Persianas opacas. Deberían ser obligatorias.

Eliminar la ventilación

Detesto el aire acondicionado. Es ruidoso, deshidratante y un conducto de contagio. Entiendo que esta es una preferencia personal, pero me perturbó, mientras estaba en algún lugar la semana pasada, encontrar que mi habitación seguía ventilada incluso cuando estaba apagada. Aparentemente, la habitación estaba siendo “oxigenada” a través de algún orificio central para beneficio de mi salud. ¡Seguramente, para eso están las ventanas!

Eliminar la colcha

Soy profundamente sospechoso de todos los muebles de cama superfluos. ¿Las 12 almohadas adicionales en las almohadas, la peculiar franja de colcha de brocado colocada en la cama? Estas cosas son simplemente repugnantes, haciendo pensar en traseros sudorosos y pornografía a pedido. Lo único que quiero en una cama son aquellos que han sido recién lavados. Así que, por favor, tomen esa colcha floral hogareña y tírenla al fuego más cercano.

Ver también: pétalos de flores esparcidos y arreglos de toallas “creativos”. Nadie quiere secarse con algo que alguna vez se pareció a la corona de un mártir o un cisne flotante

No criminalizar al huésped

Nada dice “Valoro su compra” tanto como descubrir que todos los productos de belleza en el baño han sido clavados a la pared. Claro, lo entiendo. Las personas son unos aprovechados asquerosos y robarán el cubo de hielo y la bata de baño dada la mitad de una oportunidad, pero pocas cosas incentivan más el mal comportamiento que saber que el hotelero ya piensa que eres un delincuente. No sólo encerrar el gel de ducha fomenta el despilfarro desenfrenado, sino que la ubicación de tales botellas requiere la destreza digital de un ninja, y así termino disparando champú por todas las paredes.

Ver también: secadores de cabello diminutos que disparan aire de una manguera de aspiradora montada en una unidad. Odioso. Estos están diseñados solo para darte dolor de cuello y para incinerar tu cuero cabelludo. Del mismo modo, esos percheros que deben ser desarmados y luego equilibrados en el armario. Odio esos percheros. ¿Quién diablos roba percheros de todos modos?

La característica única del USB bien ubicado

Doy lástima al hotelero que tiene que lidiar con todas estas actualizaciones tecnológicas y retos de cables. Apenas has instalado un puerto para teléfono móvil cuando llega uno nuevo. Sin embargo, ¿podemos estar todos de acuerdo en que los huéspedes deberían tener un puerto dedicado – o enchufe – junto a la cama? No quiero tener que desenchufar tres lámparas y un despertador solo para cargar mi teléfono o portátil. En este sentido, tampoco muevan mi computadora a algún cubículo secreto, o ordenen mis cables en un nudo meticulosamente atado, cada vez que salgo de la habitación.

Mantenga fluyendo la cafeína

Hubo un tiempo en que tener una cafetera o una tetera en la habitación se consideraba un poco “económico”. Luego, llegó Airbnb con todas sus comodidades modernas y el hotel tuvo que seguir el ejemplo. Coloque una máquina Nespresso en todas las habitaciones de hotel. Y una tetera. Demonios, ¿por qué no echarle un poco de leche? Las selecciones de bebidas en los hoteles varían ampliamente, y casi siempre están excesivamente caras, pero no reponer esa botella de agua de 500ml que tomaste en el primer día parece un poco draconiano. No es elegante tener que beber del grifo después de una noche fuera porque el hotel no ha pensado en proveerte de agua o un nuevo recipiente de cartón. Pero, queridos lectores, se ha hecho.

Permanecer fuera de la pantalla

No quiero tener que navegar por un televisor de pantalla plana gigante reproduciendo anuncios de todos los hoteles de la cadena para ver las noticias. Tampoco necesito desplazarme por los puntos destacados del centro de Liverpool mientras intento pedir un sándwich. Tampoco me interesa desprenderme de la pared de música ambiental que debe acompañarme a todas partes, – incluido el baño – a menos que interactúe con un iPad que ofrece servicios internos. Guarden todos esos dispositivos y denle al menú un teléfono.

Olvidarse de la alta cocina

Los menús de servicio a la habitación solo deben ofrecer alimentos que un niño de tres años reconocería. De hecho, deberían contratar a niños de guardería como consultores de alimentos para este propósito. Denos pasta de tomate, hamburguesas, ensaladas y helado. La cama no es lugar para la gastronomía fusión.

Envía un correo electrónico a Jo a [email protected]

Infórmate sobre nuestras últimas historias primero: sigue a FT Weekend en Instagram y X, y suscríbete a nuestro podcast Life & Art, donde sea que escuches

“