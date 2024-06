La gira de Eras llega a Dublín para una serie de tres noches.

Getty Images

Taylor se dirigió a la multitud extasiada diciendo “Dublín hemos llegado”

Los fanáticos de Taylor Swift están experimentando la gira Eras agotada en Dublín este fin de semana.

La cantante ha llevado su gira récord al Estadio Aviva en la capital de Irlanda por tres noches, comenzando el viernes, con más de 150,000 Swifties presentes.

Antes del viernes, habían pasado seis años desde el último show de Swift en Dublín.

La gira Eras de 152 fechas se ha convertido en el conjunto de conciertos más lucrativo de la historia.

Y su llegada a Dublín no es el único gran evento en la capital irlandesa durante el fin de semana: Pride, el festival Latitude, los cuartos de final del campeonato de fútbol GAA de Irlanda y Shania Twain también están atrayendo a su propia multitud a la ciudad.

¿Qué pasó en la primera noche de la gira Eras en Dublín?

Swift está tocando tres shows agotados en Dublín este fin de semana

Unas 50,000 personas llenaron el Estadio Aviva para ver a la músico estadounidense el viernes por la noche.

Swift comenzó su tiempo en la Isla Esmeralda con grandes elogios hacia Irlanda y su cultura.

“¡Dublín, hemos llegado!” dijo. “Ustedes me están haciendo sentir muy bien, me ha subido a la cabeza. Me siento muy, muy poderosa”.

El concierto estuvo lleno de una elaborada producción, múltiples cambios de vestuario y un repertorio que abarcó más de tres horas e incluyó docenas de canciones, llevando a sus fans en un viaje cronológico a través de sus álbumes.

“Nadie lo hace como ustedes. ¿Sabían eso verdad?” dijo, y continuó llamando a los irlandeses “contadores de historias incomparables”, con “el mejor acento”.

Una niña en la multitud recibe el ‘sombrero 22’ y un abrazo de la megaestrella estadounidense

En un segmento ahora viral, la bailarina de Swift adoptó el idioma irlandés, gritando “póg mo thóin” (que significa besa mi trasero), durante una interpretación de “We Are Never Getting Back Together”.

Antes del concierto, Swift recibió un ramo de flores de la banda de rock irlandesa U2, junto con una nota de bienvenida.

Decía: “Querida Taylor, Bienvenida de nuevo a nuestra ciudad natal… ¿puedes dejar algo en pie, por favor?!!!!”

Swift guió al público a través de su vasta discografía durante más de tres horas

¿Cómo se preparó Dublín para Taylor Swift?

Los conciertos de Taylor Swift son tan grandes que la gerencia de la garda (policía irlandesa) declaró los tres días como un “evento extraordinario”.

Se están implementando medidas especiales para asegurar que haya suficientes gardaí (oficiales) para patrullar la ciudad.

La factura de policía por cinco conciertos de Garth Brooks en Croke Park en 2022 ascendió a €380,000 (£320,000), y se espera que la policía para las tres noches de Taylor Swift cueste aproximadamente lo mismo.

Los Swifties están viajando desde Belfast a Dublín para los conciertos

En Belfast, alrededor de 300 fanáticos se estaban preparando para ir a Dublín en autobuses el viernes por la mañana.

Hablando con BBC News NI, Lucy Glover, 18, dijo que había estado esperando el concierto “por mucho tiempo”.

“Ha sido un hito y ahora está aquí,” dijo la Sra. Glover.

Lauren Shannon dijo “es como Navidad”.

Monique Uprichard, 23, quien llevaba un vestido inspirado en el álbum Lover, dijo: “Tuve que planear el outfit, es Taylor Swift.”

Monique Uprichard lleva un atuendo inspirado en Taylor Swift para el evento

‘Swiftonomics’

El impacto económico de esta superestrella mundial ahora se conoce como Swiftonomics.

La etapa estadounidense de la gira Eras del año pasado fue la primera en la historia en superar los $1bn (£792m). Ahora, se estima que la gira internacional aumentará esa cifra a tanto como $4bn (£3.1bn).

La muy esperada etapa en el Reino Unido podría generar cerca de un impulso de £1 mil millones para la economía y la única ciudad irlandesa en la gira espera beneficiarse de un impulso también.

La única estrella global similar que ha actuado en Dublín ha sido Garth Brooks.

Se estima que 400,000 fanáticos asistieron a su serie de cinco noches en el estadio de Croke Park.

La Cámara de Comercio de Dublín estima que los turistas que viajaron a esos conciertos aportaron un impulso de 35 millones de euros a la economía. ¿Podría Swift hacer lo mismo?

Las entradas para ver a Swift en el Estadio de Wembley en Londres comenzaron en £110, no muy lejos del precio de Dublín de €126

La Cámara de Comercio de Dublín dijo que el verdadero beneficio proviene de aquellos que viajan desde el extranjero.

Aebhric McGibney, su director de asuntos públicos e internacionales, dijo que el turismo será el mayor beneficiario de la gira de Eras.

“Puedes ver a personas viniendo de todas partes del país para visitar Dublín y pasar un tiempo aquí, lo cual es fantástico.

“Pero el impacto económico real proviene de aquellos que viajan desde el extranjero y vienen desde Gran Bretaña, Irlanda del Norte y hasta los Estados Unidos. Y en general, cuanto más tiempo tenga que viajar la persona, más tiempo pasará aquí”.

El Sr. McGibney agregó que las 2,000 a 3,000 personas que han venido desde los EE. UU. “podrían fácilmente gastar unos miles de euros” cada una durante su visita.

Aún hay habitaciones de hotel disponibles, algunas alcanzando más de €500 (£420) por una noche, pero también hay habitaciones más asequibles disponibles.

Los negocios alrededor del Aviva y Dublín están planeando un fin de semana exitoso con brunches infinitos, concursos de Taylor y fabricación de tazas entre las ofertas más peculiares.

The Bridge, un bar popular cerca del Estadio Aviva, ha desarrollado un menú temático de Taylor Swift. El gerente, Colm Ryan, dijo que están acostumbrados a grandes eventos pero ninguno tan grande como Taylor.

“Siempre tenemos partidos de rugby, Seis Naciones, cosas así,” dijo.

“Y obviamente muchos conciertos también. Tuvimos a Pink y Rammstein tocando el fin de semana pasado. Pero Taylor, ella es algo en otro nivel, la cantidad de personas que vienen a apoyarla es enorme.

“Probablemente sea una de las artistas más grandes del mundo en este momento.

“Hemos diseñado cócteles especiales este fin de semana con el nombre de un par de sus canciones. Así que tenemos un cóctel Lavender Haze y un cóctel Encantado, junto con slushies, ya sabes, daiquiris congelados, pensé en algo que, con suerte dependiendo del clima, se venderá rápidamente”.

Dublin Pottery Studio está ofreciendo una clase de fabricación de tazas con temática de Taylor por dos noches, ambas se agotaron en una hora.

La gerente Ciara Fullam dijo que la idea surgió cuando la mayoría de sus clientes estaban pintando su propia cerámica de Taylor Swift independientemente de los conciertos.

“Notamos que cada fin de semana, la gente estaba pintando temas de Taylor Swift de todos modos,” dijo.

Cómo llegar al Aviva

Si tuviste la suerte de haber conseguido entradas, hay algunos servicios de transporte público adicionales para el concierto de Taylor Swift.

Servicios adicionales de tren Dart, que operan alrededor de la ciudad de Dublín, están disponibles en las tres noches.

También hay 60 rutas de autobús diferentes desde todo el país que han sido aprobadas por la Autoridad Nacional de Transporte para proporcionar servicios dedicados al Aviva.

Translink también está operando servicios de tren de regreso especiales desde Irlanda del Norte.

Los conciertos coinciden con una serie de otros eventos en el área de Dublín como Pride y Longitude, por lo que el transporte público estará ocupado.

El Estadio Aviva está relativamente cerca del centro de Dublín y para aquellos que puedan hacerlo, puede tener más sentido hacer esa parte del viaje a pie.

¿A qué hora comienzan y terminan los conciertos?

El promotor del evento MCD ha dicho que las puertas de la Gira Eras se abren a las 17:00 hora local, sin embargo, algunos fanáticos con paquetes de entrada temprana pueden ser permitidos en el lugar a partir de las 15:00.

Los shows comienzan a las 18:00 con el acto de apertura Paramore.

Swift comienza entonces su extenso set de tres horas y media aproximadamente a las 19:00.

MCD también ha advertido que maletines, bolsos, equipaje o bolsos más grandes que un bolso de mano están prohibidos.

Para aquellos que buscan mercancía, está disponible en el 3Arena en North Wall Quay de Dublín hasta el domingo.

¿Qué más está sucediendo en Dublín ese fin de semana?

Varios otros eventos tendrán lugar en la capital de la República de Irlanda, incluyendo:

Shania Twain, Malahide Castle – Viernes 28 de junioDesfile del Orgullo de Dublín, centro de la ciudad de Dublín – Sábado 29 de junioFestival Longitude, Parque Marlay – Sábado 29 y domingo 30 de junioCuartos de final del campeonato de fútbol GAA de Irlanda, Croke Park – Sábado 29 y domingo 30 de junio”