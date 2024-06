La gigante petrolera de Arabia Saudita ve una venta masiva de acciones en horas ya que los inversores claman por dividendos anuales de $124 mil millones.

`

La oferta de acciones de Saudi Aramco de $ 12 mil millones se agotó poco después de que la oferta se abriera el domingo, lo que es un impulso para el gobierno que busca fondos para ayudar a pagar un plan de transformación económica masiva.

El gobierno tuvo demanda de todas las acciones ofrecidas en unas pocas horas después de que se abrieran los libros, según los términos del acuerdo vistos por Bloomberg News. Los libros se cubrieron dentro del rango de precios de 26.70 riales a 29 riales.

Aunque no estaba claro de inmediato cuánta de la demanda provenía del extranjero, el libro de órdenes reflejaba una mezcla de inversores locales y extranjeros, dijeron tres personas familiarizadas con el asunto, que declinaron ser identificadas ya que la información es privada.

La participación extranjera será observada de cerca como indicador de interés en los activos de Arabia Saudita. Durante la oferta pública inicial de Aramco en 2019, los inversores extranjeros se habían mostrado reacios en gran medida a las expectativas de valoración y dejaron al gobierno dependiendo de compradores locales. La salida a bolsa de $ 29.4 mil millones atrajo órdenes por un valor de $ 106 mil millones, y alrededor del 23% de las acciones se asignaron a compradores extranjeros.

Un punto de venta clave de la última oferta es la posibilidad de obtener uno de los dividendos más grandes del mundo. Los inversores que estén dispuestos a pasar por alto una valoración elevada y la falta de recompras obtendrían un pago anual de $ 124 mil millones que Bloomberg Intelligence estima que otorgará a la empresa un rendimiento por dividendo del 6.6%.

El gobierno lanzó el acuerdo el mismo día en que la OPEP+ se reunió para discutir la política de producción de petróleo. El grupo acordó extender sus recortes de producción hasta 2025, al tiempo que reduciría algunos de esos límites a partir de finales de este año. Eso permitiría a Arabia Saudita relajar las restricciones de producción en Aramco.

Las acciones de Aramco cayeron un 1.9% el domingo, valorando a la empresa en aproximadamente $ 1.8 billones. La acción ha caído aproximadamente un 14% desde el inicio de este año, cuando Bloomberg News informó por primera vez la intención del gobierno de deshacerse de una participación, y actualmente se está negociando en sus niveles más bajos en más de un año.

El gobierno saudí posee alrededor del 82% de Aramco, mientras que el fondo de riqueza del reino posee una participación adicional del 16%. El reino seguirá siendo el accionista principal después de la oferta, que ha estado en proceso durante años.

El príncipe heredero Mohammed bin Salman dijo en 2021 que el gobierno buscaría vender más acciones de Aramco en el futuro. Esos planes cobraron impulso hace un año, cuando el reino comenzó a trabajar con asesores para estudiar la viabilidad de una oferta de seguimiento.

El acuerdo se encuentra entre las mayores ventas de acciones a nivel mundial desde la lista de Aramco. Los ingresos ayudarán a financiar iniciativas para diversificar la economía mientras el reino se adentra en inteligencia artificial, deportes, turismo y proyectos como Neom.

La oferta se suma a los esfuerzos de Arabia Saudita para recaudar efectivo para cubrir su déficit presupuestario. Las ventas de deuda internacionales este año han aportado $ 17 mil millones, más que cualquier otro soberano de mercados emergentes, según datos compilados por Bloomberg. El gobierno también ha vendido $ 25.5 mil millones de notas en riales en el país, un aumento desde los casi $ 20 mil millones durante el mismo período hace un año.

El acuerdo coincide con un período de fuerte demanda de nuevas ventas de acciones en Arabia Saudita. En las últimas semanas, cuatro empresas atrajeron un total de $ 176 mil millones en órdenes para sus ofertas públicas iniciales a medida que los gestores de fondos acudían en masa a acuerdos que han ofrecido retornos casi garantizados en los últimos dos años.

El gobierno está trabajando con una serie de bancos en la venta. M. Klein & Co. es un asesor financiero independiente junto con Moelis & Co.

SNB Capital se desempeña como gerente principal. También es coordinador global conjunto junto con Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc., HSBC Holdings Plc, JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp. y Morgan Stanley. Al Rajhi Capital, BOC International, BNP Paribas SA, China International Capital Corp., EFG Hermes, Riyad Capital, Saudi Fransi Capital y UBS son coordinadores de la oferta.

Algunos de estos bancos también trabajaron en la OPI de Aramco, cuando se les pagaron un poco más de $ 100 millones por su trabajo. Esas tarifas relativamente bajas son comunes en la región. En comparación, los bancos, incluidos Goldman y JPMorgan, se repartieron alrededor de $ 60 millones por ayudar a Peloton Interactive Inc. a recaudar solo $ 1.2 mil millones en 2019.

El gobierno aún no ha especificado cuánto obtendrán los bancos del último acuerdo. En cambio, el prospecto dijo que el reino pagará honorarios a los coordinadores de la oferta basados en el valor total de la oferta, así como en los gastos asociados con la venta de acciones.

En total, Arabia Saudita planea vender 1.545 mil millones de acciones, lo que representa una participación del 0.64%. El gobierno podría recaudar $ 1.2 mil millones adicionales si ejerce una opción para vender más acciones como parte de la oferta.

