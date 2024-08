‘La gente no habla sobre el dolor de la lactancia materna’

Alex Grace Fotografía

Jemma Munford dice que quería amamantar “más que nada”

Durante décadas, muchas madres nuevas han escuchado el mensaje “la leche materna es la mejor”.

Se supone que fomenta la lactancia materna, pero también puede crear una presión inmensa para aquellas que luchan con las dificultades prácticas.

Algunas mujeres están desesperadas por amamantar pero se ven obligadas, por varias razones, a detenerse antes de lo planeado.

Algunas hablaron con la BBC para discutir el “duelo por la lactancia” – un período de inmensa tristeza, e incluso vergüenza, tras su decisión de parar.

Jemma Munford, quien dio a luz a su hijo Max en 2017, había planeado amamantar exclusivamente. Sin embargo, para el tercer día, le resultaba difícil.

“Estaba sentada en el sofá, sosteniendo a mi bebé, y no podía dejar de llorar”, recuerda.

Alex Grace Fotografía

Jemma dice que todavía está traumatizada porque su elección de amamantar fue tomada de ella

Describe las siguientes dos semanas como “un infierno” y dice que temía cada alimentación. Su hijo tenía frenillo de lengua, una condición donde la tira de piel que conecta la lengua con la boca es más apretada de lo normal, haciéndolo casi imposible para que se prendiera a su pecho.

En su punto más bajo, Jemma pidió a los visitantes que salieran de su casa mientras se escondía en su habitación con las cortinas cerradas, tratando desesperadamente de hacer que su bebé se prendiera.

“Encontré la experiencia de amamantar agotadora y embarazosa”, agrega.

Después de un par de semanas, su bebé comenzó a perder peso. Ante la posibilidad de regresar al hospital, decidió cambiar a alimentarlo exclusivamente con leche de fórmula.

Su segundo hijo nació dos años después – y aunque su recién nacida hija no sufría de frenillo de lengua ella decidió temprano que no “podía enfrentarse” a intentar amamantar por más de un par de días.

Todavía lucha con la decisión hoy. “No pude hacer lo más natural y único que una madre puede hacer, y me sentí avergonzada – aún lo hago”, dice.

Cree que puede haber estado sufriendo de depresión posparto, aunque no fue diagnosticado en ese momento.

¿Qué es el ‘duelo por la lactancia’?

La profesora Amy Brown, investigadora de salud pública que ha escrito un libro sobre el duelo por la lactancia, explica que los sentimientos de tristeza sobre las experiencias de amamantamiento son comunes.

“Muchas mujeres dejan de amamantar mucho antes de lo que querían y se sienten decepcionadas o que se perdieron de una experiencia”, dice.

La investigación muestra que muchas mujeres aún desean amamantar. En el Reino Unido, el 81% de las mujeres inician la lactancia materna exclusiva, pero después de seis meses, solo alrededor del 1% todavía está alimentando exclusivamente a sus bebés con leche materna.

Actualmente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida, mientras que UNICEF señala que la lactancia materna reduce el riesgo del síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL), la diabetes infantil, enfermedades cardíacas y la obesidad.

A nivel mundial, el porcentaje de bebés menores de seis meses alimentados exclusivamente con leche materna ha alcanzado el 48%, un aumento del 10% en la última década.

Material informativo

Deepti: “No puedo describir cuánto quería amamantar, estaba disgustada la mayor parte del tiempo”

Deepti, que está embarazada de siete meses de su segundo hijo, espera que su trayecto de lactancia materna sea mejor que el anterior.

Dio a luz a su hijo en 2021 y luchó para hacer que se prendiera debido a un frenillo de lengua. Incluso después de que la condición fuera corregida, continuó teniendo problemas.

Deepti decidió extraer su leche y alimentarlo con un biberón, pero encontró que la rutina era poco práctica y “agotadora”.

“Era cada dos horas, incluyendo durante la noche y sentía que fallaba – como si estuviera haciendo un mal trabajo”, dice.

El horario de alimentación la mantuvo prácticamente alejada de salir de la casa. Para cuando su hijo tuvo 12 semanas, cambió a la fórmula para poder disfrutar del tiempo con él al aire libre y asistir a clases de bebés, importantes para su desarrollo.

Un mes después, Deepti supo que el procedimiento del frenillo de lengua se había hecho mal y necesitaba más tratamiento debido a los tejidos cicatriciales – pero para entonces, era demasiado tarde para regresar a la lactancia materna.

Deepti sintió una sensación de vergüenza y “culpa de mamá” al usar un biberón entre sus amigas lactantes. “Nadie nunca me juzgó, pero me sentí avergonzada de estar alimentando con biberón y triste de que no pudiera amamantar como ellas”, dice.

¿Por qué las mujeres dejan de amamantar?

Información

Si bien su bebé podía dormir toda la noche a las ocho semanas, Deepti seguía levantándose dos veces para extraer leche materna

Si bien los bebés de Jemma y Deepti ambos tenían un frenillo de lengua, hay varias razones por las que una madre puede tener dificultades para amamantar. Pezones doloridos, agrietados o sangrantes debido a problemas de prensión, y baja o alta producción de leche son problemas comunes.

La congestión mamaria – cuando los senos pueden llenarse excesivamente de leche – puede, en algunos casos, provocar mastitis, una infección causada por un conducto de leche bloqueado que resulta en dolor y molestias al amamantar.

Lisa Mandell de la Asociación Internacional de Consultores de Lactancia proporciona asesoramiento y consejos a mujeres que experimentan problemas con la lactancia materna. Ella dice que es vital que las mujeres reciban asesoramiento experto en lactancia y apoyo a la lactancia lo antes posible.

“Puede haber problemas multifacéticos, por ejemplo, si una madre con baja producción de leche tiene problemas de tiroides, entonces eso puede ser identificado y tratado, es probable que mejore su producción de leche”, dice.

Ella señala que la lactancia materna “nunca debería ser dolorosa” y es una señal de que el bebé no está posicionado o sujeto correctamente.

“La interrupción de la lactancia materna nunca debería considerarse un fracaso por parte de la madre”, agrega.

Clare Murphy, directora de Feed UK, dice que la alimentación infantil no es sencilla y que deberíamos enfocarnos en apoyar a las mujeres, sin importar cómo elijan alimentar a sus bebés.

“Nadie – y mucho menos las madres y sus bebés – se benefician de un entorno en el que las mujeres se sienten culpables y su salud mental sufre porque han necesitado usar fórmula cuando esperaban evitarla”, dice.

Deepti planea intentar amamantar nuevamente pero dice que no se pondrá bajo la misma presión la próxima vez. “Definitivamente lo intentaré de nuevo y me siento mucho más preparada ahora que ya lo he pasado una vez.”

El hijo de Jemma, Max, tiene siete años ahora, pero ella dice que todavía se siente acongojada. Con lágrimas admite que tiene “un profundo y abrumador arrepentimiento de que la lactancia materna no funcionara” – pero espera que ahora haya más conciencia en apoyar a todas las mujeres, independientemente de sus elecciones de alimentación.

Qué hacer si estás luchando con la lactancia materna:

El NHS tiene una guía útil y consejos sobre problemas comunes de lactancia materna como pezones doloridos, prensión y posición y producción de leche alta o baja.Puedes encontrar tutoriales en video y otros recursos en el sitio web de UNICEFFeed UK apoya todas las formas de alimentación, ya sea con leche materna, fórmula o una combinación.”