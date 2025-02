La Generación Z se ha vuelto en contra de ocupar puestos de gerencia intermedia

“

Tradicionalmente, escalar en la jerarquía corporativa ha significado gestionar equipos junior y liderar divisiones más pequeñas antes de llegar a lo grande. Pero la gestión intermedia está perdiendo su atractivo, especialmente para la cohorte más joven de empleados, que la ven como una tarea ingrata.

En una encuesta realizada el año pasado a 2,000 profesionales de cuello blanco por el reclutador Robert Walters, de los cuales 800 eran empleados de la llamada Generación Z de hasta 27 años de edad, la mitad no quería ser gerente intermedio en absoluto. Casi el 70 por ciento descartó tales puestos como “alto estrés, baja recompensa”.

Los ejecutivos mayores a veces tildan a los trabajadores más jóvenes de perezosos o exigentes, pero en este sentido, no es difícil entender las opiniones de los Gen Zers. Las largas horas, la lucha constante y la tediosa gestión de personal son los aspectos habituales de estos roles.

Los empleados más jóvenes trabajarán duro por un salario más alto, mayor responsabilidad y progresión en sus carreras, pero preferirían no seguir la ruta tradicional. Dos tercios de los encuestados en la encuesta dijeron que preferirían el crecimiento profesional individual en lugar de gestionar a otros.

Generaciones anteriores asociaban el éxito con abrirse camino por la jerarquía corporativa. “La gente más joven no está lista para sacrificarse por una organización de la manera en que solían hacerlo”, dijo Lucy Bisset, directora en Robert Walters. Están reescribiendo las reglas en el lugar de trabajo y redefiniendo la ambición.

Pero no solo los Gen Zers están volviéndose contra la gestión intermedia. La pandemia obligó a muchas personas de todas las edades a reevaluar si las viejas formas de trabajo tenían sentido. Los empleados de la Generación Z representan un cambio más amplio, pero son más propensos a expresar sus preferencias. “Quieren equilibrio entre trabajo y vida personal, se preguntan si son felices día a día, si tienen la libertad para trabajar de la manera que desean… y, lo más importante, ¿están cumpliendo su propósito?”, dijo Bisset.

Estructuras corporativas más planas, mayor capacidad para trabajar como autónomo y la autonomía impulsada por la tecnología han hecho que sea más viable seguir caminos profesionales alternativos. En lugar de asumir roles de gerente, los trabajadores más jóvenes están priorizando la construcción de experiencia individual y tener control sobre sus horarios.

Por supuesto, un clima económico más duro obligará a muchos a seguir la corriente, al igual que sus homólogos mayores. “La flexibilidad tampoco significa comodidad garantizada en todo momento”, dijo Martin Reeves, presidente del think tank BCG Henderson Institute. Pero muchos empleados más jóvenes probablemente han visto los inconvenientes de la lealtad ciega. Vieron a sus padres quemarse, ser despedidos o luchar en épocas de recesión económica. La promesa de pensiones abundantes y seguridad laboral no está presente, la confianza en el liderazgo y el respeto a la autoridad es menor y no asumen que escalar en la jerarquía los protegerá.

La gestión intermedia también tiene un problema de imagen. En lugar de guiar y desarrollar talento, estos jefes son vistos como ejecutores burocráticos, ahogados en papeleo y evaluaciones de desempeño, lo que desanima a las personas a postularse, dijo Arvinder Dhesi en Korn Ferry, una empresa de búsqueda ejecutiva. A pesar de que los agentes de inteligencia artificial se están apropiando de tareas de gestión intermedia, los candidatos más jóvenes no tienen la confianza para creer que pueden redefinir esos roles de gerencia, dijo Dhesi. El resultado es que las empresas tienen “grandes extensiones de potencial sin explotar”.

Si los empleados más jóvenes se niegan a asumir roles de gestión tradicionales, las empresas deberán replantearse la apariencia de las tuberías de liderazgo. Dhesi dijo que los líderes empresariales necesitan ampliar su visión de cómo es un jefe y no obsesionarse con crear gerentes “salidos de un molde”. En lugar de ver a los empleados más jóvenes como torpes y disruptivos, las empresas deberían aprovechar su audacia y sus perspectivas frescas.

Los empleados de la Generación Z también necesitan mejores modelos a seguir. La mayoría de los gerentes en la actualidad son líderes “accidentales”, dice Ann Francke, directora ejecutiva del Chartered Management Institute. Están mal preparados para ser mentores, inspirar o comprometer a sus equipos. No sorprende que algunos trabajadores de la Generación Z se desconecten o se “despidan silenciosamente”.

Si las empresas quieren que el talento joven asuma responsabilidades, necesitan fortalecer a los gerentes por encima de ellos. Eso significa entrenamiento para permitir que los jefes sean mejores mentores, establezcan objetivos más claros, tengan metas realistas, den retroalimentación directa y regular, y responsabilicen a los trabajadores. “Si los empleados más jóvenes estuvieran más comprometidos, podrían aspirar a ser gerentes”, dijo Francke.

Si las empresas no se adaptan, el problema no será solo la disminución de manos capaces en la gestión intermedia, sino una debilidad de liderazgo en general.

