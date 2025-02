‘La garantía de seguridad de Estados Unidos’, el único camino hacia la paz en Ucrania, dice Starmer – antes de la reunión con Trump la próxima semana | Noticias de Política

Un “garantía de seguridad estadounidense” es el único camino hacia la paz en Ucrania, dijo Sir Keir Starmer. Hablando en París después de una cumbre de emergencia con líderes europeos, el primer ministro dijo que un “respaldo estadounidense” es la “única forma de disuadir efectivamente a Rusia de atacar nuevamente a Ucrania”. Y dijo que el futuro de Ucrania no es lo único en juego.

Esta imagen muestra a líderes europeos en la cumbre de seguridad en París. Pic: Número 10/Flickr

“Es una cuestión existencial para Europa en su conjunto, y por lo tanto vital para los intereses nacionales de Gran Bretaña”, añadió. “Este es un momento único en la seguridad colectiva de nuestro continente”. Es una “nueva era”, dijo, en la que las naciones no pueden “aferrarse sin esperanza a las comodidades del pasado”. Cualquier acuerdo de paz para Ucrania debe “salvaguardar su soberanía” y disuadir al líder ruso Vladimir Putin de participar en “más agresiones en el futuro”, agregó Sir Keir.

Siga en vivo: Rusia da más detalles antes de las negociaciones de paz con EE. UU.

Esta imagen muestra a Sir Keir Starmer y Emmanuel Macron en París: Pic: Número 10/Flickr

El primer ministro se unió a los líderes de Francia, Alemania, Italia, Polonia, España, Países Bajos, Dinamarca y la Unión Europea en el Palacio del Elíseo en París, junto con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. La reunión fue convocada por el presidente francés Emmanuel Macron después de que Donald Trump shockeara a los líderes continentales al organizar conversaciones bilaterales entre EE. UU. y Rusia, excluyendo a Europa y Ucrania. Las conversaciones están programadas para comenzar en Arabia Saudita el martes. Sin embargo, Sir Keir insistió en que “Europa debe desempeñar su papel”, añadiendo: “Estoy dispuesto a considerar el compromiso de las fuerzas británicas en el terreno junto con otros si hay un acuerdo de paz duradero. Así que iré a Washington la próxima semana para reunirme con el presidente Trump y discutir lo que consideramos los elementos clave de una paz duradera”. “Está claro que EE. UU. no va a abandonar la OTAN”, dijo Sir Keir. Añadió: “Pero nosotros los europeos tendremos que hacer más. La cuestión del reparto de la carga no es nueva, pero ahora es apremiante y los europeos tendrán que dar un paso adelante, tanto en términos de gasto como de las capacidades que proporcionamos. “Hablé con el presidente Zelenskyy el viernes. Lo haré de nuevo en los próximos días. Y prevemos más [compromiso] con colegas europeos cuando regrese de EE. UU.” Gran Bretaña asumirá “una responsabilidad principal, como siempre lo ha hecho”, dijo el primer ministro, añadiendo que “la democracia debe prevalecer”.

Por favor utilice el navegador Chrome para un reproductor de video más accesible

Starmer ‘dispuesto a enviar tropas a Ucrania’

Leer más en Sky News: El Papa estable en el hospital y ‘pide oraciones’. Israel dice que recibirá los cuerpos de cuatro rehenes.

El Sr. Trump sorprendió a Ucrania y Europa la semana pasada cuando anunció que había llamado al Sr. Putin para discutir el fin de la guerra, sin consultar con ellos. Los líderes se han visto obligados a enfrentar un futuro nuevo en el que tienen menos protección y apoyo de EE. UU. y deben hacer más para garantizar la seguridad de su propio continente. Cuando el corresponsal de Europa de Sky News, Adam Parsons, le preguntó si EE. UU. ha socavado al Reino Unido, Europa y Ucrania al iniciar unilateralmente conversaciones con Rusia, Sir Keir dijo que EE. UU. quería “paz duradera”, al igual que Ucrania, antes de reiterar su punto sobre la necesidad de un “respaldo estadounidense” para apoyar cualquier garantía de seguridad. “Completamente prematuro”. Sin embargo, a pesar de tres horas de conversaciones de emergencia, los líderes europeos abandonaron la reunión sin un acuerdo común sobre posibles fuerzas de paz en Ucrania. La canciller alemana Olaf Scholz describió la idea de desplegar soldados de paz europeos como “completamente prematura” y dijo que era “completamente el momento equivocado para tener esta discusión”. Añadió que la gente estaba “hablando por encima de la cabeza de Ucrania” y dijo que estaría inclinado a apoyar un aumento del gasto en defensa solo si eso es lo que los estados europeos quisieran. De manera similar, Mette Frederiksen de Dinamarca dijo que su país estaba “abierto a discutir muchas cosas”, pero enfatizó que aún estaban muy lejos de desplegar a sus propios soldados en Ucrania.