La fundadora de Theranos, Elizabeth Holmes, pierde apelación por fraude.

La fundadora y ex directora ejecutiva de Theranos, Elizabeth Holmes, perdió una apelación contra su condena por defraudar a inversionistas en su empresa de pruebas de sangre. Holmes fue condenada a más de 11 años de prisión. En su apelación, desafió la evidencia y el testimonio del juicio y argumentó que las declaraciones de su ex socio comercial y romántico, Ramesh “Sunny” Balwani, sobre su nivel de responsabilidad en el modelo financiero de Theranos deberían haber sido incluidas. Balwani fue encarcelado por más de 12 años. El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito rechazó los argumentos. La jueza Jacqueline H Nguyen escribió que la afirmación de Theranos de poder realizar pruebas de sangre con una gota de un pinchazo en el dedo en lugar de una aguja en una vena era “nada más que un espejismo”. “Los logros grandiosos alardeados por Holmes y Balwani eran medias verdades y mentiras descaradas”, escribió Nguyen en la opinión en nombre de un panel de tres jueces publicada el lunes. Holmes fue condenada en 2022 por conspiración y múltiples cargos de fraude electrónico por engañar a los inversores sobre la salud financiera de la empresa y la eficacia de su tecnología. Balwani, quien fue juzgado por separado y también condenado por defraudar a pacientes en 2022, también perdió su apelación. En la apelación, ambos cuestionaron una orden judicial de pagar $452 millones en restitución a las víctimas, que el tribunal confirmó. En la apelación de Holmes, argumentó que las declaraciones de Balwani, donde dijo que “poseía” el modelo financiero de la empresa, deberían haber sido incluidas en el juicio. La apelación también argumentó que los antiguos empleados de Theranos ofrecieron testimonios expertos impropios y que un informe de inspección del gobierno no debería haber sido incluido como evidencia, argumentos que el tribunal desestimó. La startup de Silicon Valley Theranos una vez valorada en $9 mil millones. Pero a finales de 2015, las noticias revelaron luchas internas en la empresa y expusieron las limitaciones de su tecnología. Tras una investigación de dos años y medio, un gran jurado acusó a Holmes y Balwani, lo que llevó a sus condenas y sentencias. Holmes ingresó a prisión en Texas en 2023.