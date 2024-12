La Fundación Manchester United será el objetivo en la purga de costos de Ratcliffe | Noticias de Dinero

El club de fútbol Manchester United reducirá el financiamiento que brinda a su brazo benéfico como parte de una purga de costos supervisada por Sir Jim Ratcliffe, su nuevo accionista multimillonario. Se espera que la noticia se informe a la Fundación del Manchester United de que tiene la intención de frenar los beneficios que brinda, que ascendieron a casi £1m el año pasado, a partir de 2025 en adelante. Las fuentes cercanas a la situación indicaron que se recortará un elemento sustancial del apoyo dado a la Fundación por el club, aunque los informantes de Old Trafford insistieron el domingo en que seguirán brindando un apoyo “significativo” a la ala benéfica. Se dice que el liderazgo del club tomó la decisión de seguir con los recortes, y se espera informar a la Fundación sobre la magnitud de las reducciones en las próximas semanas. En 2023, el club pagó a la Fundación MU casi £175,000 por servicios benéficos, que incluyen la gestión de la distribución de mercancía firmada a personas que recaudan fondos para causas benéficas. Manchester United también proporcionó donativos en especie por un monto de £665,000 el año pasado, que se entendió que incluían el uso del campo de Old Trafford y otras instalaciones, junto con mercancía del club gratuita y el uso de servicios en las oficinas traseras como las capacidades informáticas del club. La Fundación MU trabaja en comunidades locales alrededor de Manchester y Salford para interactuar con personas desfavorecidas y marginadas. Sus proyectos incluyen Street Reds, dirigido a jóvenes de 8 a 18 años, y Primary Reds, que trabaja en aulas escolares con niños de 5 a 11 años. También organiza visitas a hospitales para apoyar a niños con enfermedades potencialmente mortales. La divulgación sobre el último objetivo de recorte de costos por parte del grupo deportivo Ineos Sports de Sir Jim, que ahora posee casi el 29% de las acciones del Manchester United, se produce un día después de que The Sun revelara que una asociación creada para facilitar relaciones entre exjugadores, vería reducido su financiamiento por el club. Se ha tomado una medida similar con respecto al financiamiento del grupo de aficionados discapacitados del club, mientras que cientos de empleados a tiempo completo han sido despedidos en los últimos meses y los costos se han reducido en la mayoría de las áreas de sus operaciones. Personas cercanas al club anticipan que se introducirán más medidas de recorte de costos tan pronto como el próximo mes. Una fuente del club dijo que seguían “orgullosos del trabajo realizado por la Fundación del Manchester United para aumentar las oportunidades de jóvenes vulnerables en Greater Manchester”. “Todas las áreas de gasto del club se están revisando debido a pérdidas continuas. Sin embargo, el apoyo significativo a la Fundación continuará”. Sir Jim ha inyectado $300m de su fortuna multimillonaria en el Manchester United, aunque necesitará recaudar mucho más que eso para financiar las remodelaciones de Old Trafford o un nuevo estadio. El año pasado, el club, que cotiza en la Bolsa de Nueva York, perdió más de £110m, con pagos de intereses significativos por un total de decenas de millones de libras anuales requeridos para atender su deuda. El equipo masculino ha experimentado una racha alarmante de resultados bajo Ruben Amorim, quien fue nombrado para suceder a Erik Ten Hag en otoño. United ha perdido tres de sus últimos cuatro partidos, siendo la excepción una victoria en el derbi fuera de casa contra el Manchester City, y se ubica en el puesto 14 en la tabla de la Premier League. El Sr. Amorim ha reconocido que podría enfrentar el mismo destino que el Sr. Ten Hag a menos que mejoren los resultados. Dan Ashworth, quien fue traído de Newcastle United FC como director deportivo en el verano, se fue después de solo cinco meses. El Manchester United declinó hacer comentarios formalmente sobre los recortes propuestos al financiamiento de su brazo benéfico.