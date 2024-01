La función Flipside de Instagram quiere que seas tú mismo con tus amigos cercanos La función Flipside de Instagram quiere que seas tú mismo con tus amigos cercanos

Este es un dilema común para las cuentas de redes sociales; tus publicaciones atraen a conjuntos de personas muy diferentes. Bueno, hay una manera para que reserves ciertas publicaciones solo para las personas que elijas verlas. Instagram está implementando la capacidad para que las personas creen un perfil Flipside.

Tienes una cuenta de Instagram que mayormente usas para publicar tu arte alegre y animado. Sin embargo, también disfrutas creando imágenes oscuras y macabras. En lugar de crear una cuenta de Instagram completamente diferente, es posible que quieras considerar simplemente crear un perfil Flipside. De hecho, podría ser la mejor opción para ti.

Instagram está implementando la función de perfil Flipside

En este momento, hay dos opciones para los perfiles de Instagram. Tienes tus perfiles públicos y privados. Sin embargo, no ha habido una opción para compartir publicaciones solo con tus amigos más cercanos. La empresa estaba trabajando en una función llamada Spaces que te permitiría hacer precisamente eso. Podrías crear un perfil que solo tus amigos más cercanos podrían ver.

Bueno, Instagram está trabajando en esa función, pero recientemente cambió el nombre a Flipside. Entonces, funcionará de la misma manera. Una vez que obtengas acceso a esta función, podrás crear un perfil alternativo. Aquí, tus publicaciones solo serán vistas por las cuentas que designes.

X Usuario y el ingeniero inverso, Alessandro Paluzzi descubrieron esta función y publicaron una captura de pantalla de la misma. Cuando configures tu perfil Flipside, tendrás la opción de enviar publicaciones a tu perfil Flipside directamente desde tu perfil regular. Entonces, cuando estés haciendo una nueva publicación en Instagram, una de las opciones de uso compartido será compartirla directamente a tu perfil Flipside. Otra captura de pantalla muestra la pantalla de inicio que ven las personas cuando obtienen acceso a la función.

Según los informes, esta función se está implementando actualmente, pero no estamos seguros del calendario de implementación de la empresa, así que no estamos seguros de cuándo llegará a todos. Instalamos la última versión beta de la aplicación y aún no lo hemos visto.