La función de WhatsApp brinda más contexto sobre chats de grupos desconocidos.

Being added to an unknown chat group is certainly unpleasant, and Meta quiere que sus usuarios sepan más sobre estos grupos. La compañía anunció esta semana una actualización para WhatsApp que introduce una función para ayudar a los usuarios y brindarles más contexto sobre los grupos de chat desconocidos a los que han sido agregados.

Obteniendo más detalles sobre los grupos de chat de WhatsApp

Una nueva función que se está implementando para los usuarios de WhatsApp muestra una ventana emergente con detalles sobre los chats de grupo. Similar a la ventana emergente que los usuarios ven cuando reciben un mensaje de alguien que no está en sus contactos, esta pantalla mostrará información como quién creó ese chat grupal, quién te agregó y cuándo se creó el grupo.

Si el usuario se siente molesto por haber sido agregado a ese grupo, habrá un botón “Salir del grupo” junto con la ventana emergente de información. Por supuesto, si quieres permanecer en el chat grupal, simplemente puedes ignorar la ventana emergente y comenzar a enviar mensajes en él.

“Esto brinda a los usuarios de WhatsApp una capa adicional de seguridad, construyendo sobre otras herramientas como silenciar llamadas de números desconocidos, bloqueo de chat, verificación de privacidad dentro de la aplicación y controlar quién puede agregarte a grupos, mientras seguimos creando más formas para que las personas controlen su privacidad”, dijo un portavoz de Meta a 9to5Mac.

Cabe destacar que los usuarios de WhatsApp tienen la opción de elegir si cualquiera o solo sus contactos pueden agregarlos a chats grupales.

El mes pasado, WhatsApp también introdujo algunas otras nuevas funciones, incluyendo la capacidad de enviar fotos y videos en HD por defecto y mejoras en las videollamadas. A principios de este año, la aplicación se actualizó con una interfaz renovada tanto en iOS como en Android.

WhatsApp está disponible de forma gratuita en la App Store. Ten en cuenta que puede llevar algo de tiempo que la nueva función aparezca en tu dispositivo.

