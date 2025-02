La fuerza laboral de la salud canadiense necesita decenas de miles de proveedores adicionales, según un estudio.

Canadá necesita decenas de miles de trabajadores de la salud adicionales, incluidos casi 23,000 médicos de familia, según un nuevo estudio federal que predice que la situación solo empeorará en la próxima década si no se toma acción.

El informe, publicado la semana pasada, que analiza la educación, formación y distribución de la fuerza laboral de la salud, fue completado por la Dra. Geneviève Moineau, asesora principal de la fuerza laboral médica en Salud Canadá.

La escasez de proveedores de atención primaria en Canadá es una preocupación importante para los canadienses que se encuentran sin médicos de familia y acceso a otros proveedores de atención médica, como enfermeras practicantes. El otoño pasado, un informe del Instituto Canadiense de Información de Salud reveló que más de cinco millones de adultos canadienses tienen dificultades para acceder a atención primaria.

El nivel de desesperación para muchos se mostró recientemente cuando más de 1,000 personas hicieron fila en la nieve y el frío en Walkerton, Ont., para intentar entrar en la lista de pacientes de un médico de familia.

El estudio federal recién publicado surge de una solicitud de los ministros de salud federales, provinciales y territoriales, excepto Quebec, hecha en octubre de 2023 para comprender mejor cómo abordar la oferta de trabajadores de la salud.

(Quebec rechaza los enfoques pancanadienses y considera que la fuerza laboral de la salud es responsabilidad exclusiva de la provincia.)

Además del déficit de médicos, el estudio proyecta que se necesitan 14,000 enfermeras prácticas con licencia más, junto con 2,700 enfermeras practicantes, 28,000 enfermeras registradas, 500 enfermeras psiquiátricas registradas, 2,000 terapeutas ocupacionales, 2,600 fisioterapeutas y 1,700 farmacéuticos.

Un informe de la OCDE de 2023 muestra que Canadá tiene 2,8 médicos en ejercicio por cada 1,000 habitantes. La media de la OCDE, por otro lado, se sitúa en 3,7 por 1,000 habitantes.

“Con el número promedio de nuevos graduados de la OCDE de 2023 en 14,2 por cada 100,000 habitantes, Canadá produce 7,5 por cada 100,000, con solo Japón, Corea e Israel como rezagados”, dijo el informe.

El informe de Salud Canadá incluye recomendaciones como aumentar la educación y formación para satisfacer la demanda actual y futura de enfermeras, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, farmacéuticos y médicos de familia en Canadá.

La Dra. Joss Reimer, presidenta de la Asociación Médica Canadiense, dijo en respuesta a los hallazgos que su organización tiene la intención de pedir a todos los partidos políticos que actúen sobre este tema en las elecciones federales de este año.

Si bien está programada una elección para octubre, los observadores políticos creen que una campaña podría llegar antes porque los partidos de oposición se han comprometido a derrocar al gobierno minoritario en una votación de confianza.

“Los líderes ya no pueden mirar hacia otro lado”, dijo la Dra. Reimer en un comunicado el viernes.

Con el déficit actual de 22,823 médicos, y solo 1,300 nuevos graduados de medicina al año, Canadá nunca resolverá su escasez de médicos existente a este ritmo, agregó.

La Asociación Médica Canadiense ha pedido soluciones, como la necesidad de reducir las tareas administrativas repetitivas, así como la necesidad de fortalecer la tecnología, incluido el uso de inteligencia artificial para mejorar la atención. Además, ha dicho que la atención virtual debería ser apoyada dentro del sistema financiado públicamente.

La atención virtual fue uno de los temas de discusión en una reunión de ministros de salud federales, provinciales y territoriales esta semana en Halifax.

Se espera que la capacidad de acceder a la atención en línea sea el tema de una próxima carta de interpretación sobre cómo pueden cubrirse los servicios bajo la Ley de Salud de Canadá. La ley, aprobada en 1984, es una legislación federal para seguros de salud financiados públicamente que establece cómo pueden cubrirse los servicios de salud cuando son prestados por médicos y hospitales.

Algunas provincias permiten la facturación pública de servicios de atención médica virtual, mientras que en otras provincias esos servicios son pagados por pacientes o cubiertos por seguros privados.

El ministro de Salud Federal, Mark Holland, ha dicho que el consenso en este tema es esencial y espera que la carta de interpretación sobre la atención virtual se pueda publicar lo antes posible.

A principios de este mes, Ottawa informó a las provincias en una directiva separada y esperada desde hace mucho tiempo que las enfermeras practicantes y otros profesionales de la salud que brindan atención primaria pueden facturar al sistema público de salud.

La carta del Sr. Holland dijo que la atención médica necesaria debe ser cubierta por el seguro público de salud, sin importar quién sea el proveedor y que los pacientes no deben incurrir en tarifas.