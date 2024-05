La Fuerza Aérea Israelí podría tener que pensarlo dos veces antes de enfrentarse a Hezbollah.

Hezbollah podría tener misiles antiaéreos que pueden amenazar a las aeronaves israelíes.

Un reciente ataque israelí parece haber dañado un misil Sayyad-2 fabricado en Irán.

La posibilidad de misiles obligará a las FDI a ser más cautelosos sobre Líbano, según un experto.

Se ha escrito mucho sobre el enorme arsenal de misiles y cohetes de Hezbollah y la devastación que podrían desencadenar contra Israel. Sin embargo, un incidente reciente puso brevemente el foco en las defensas aéreas menos conocidas de Hezbollah.

Después de que la Fuerza Aérea israelí atacara sitios de Hezbollah al sur de la ciudad libanesa de Sidón, surgieron imágenes que supuestamente mostraban los restos de un misil antiaéreo Sayyad-2 de fabricación iraní. El ejército israelí afirmó que los sitios de Hezbollah atacados “representaban una amenaza para las aeronaves israelíes”.

Los medios israelíes informaron que las imágenes eran “aparentemente la primera evidencia pública que sugiere que Hezbollah tiene esos misiles”, como se había afirmado anteriormente. Hezbollah ha intercambiado golpes por golpes con Israel desde los ataques terroristas de Hamas el 7 de octubre, pero las defensas aéreas sugieren que la Fuerza Aérea israelí enfrentaría una amenaza mucho mayor sobre el sur de Líbano de la que enfrenta en los cielos de Gaza.

El Sayyad-2 es un misil antiaéreo de alcance medio desarrollado por Irán a través de una ingeniería inversa intensiva del misil estadounidense RIM-66 Standard Missile, SM-1, que Teherán adquirió antes de la revolución de 1979. El Sayyad-2 tiene un alcance más corto que sus sucesores. El más avanzado, el Sayyad-4B, que Irán desarrolló para su sistema de defensa aérea Bavar-373, tiene un alcance estimado de 186 millas.

En octubre, un guía designado por Hezbollah mostró parte del arsenal del grupo a periodistas visitantes e insinuó que tienen defensas aéreas de largo alcance como el S-300 ruso. “¿Creen que no tenemos el S-300?”, dijo. “Si Irán tiene el S-300, absolutamente Hezbollah también tendrá el S-300”.

No está claro si Irán ha intentado transferir el Bavar-373, el equivalente desarrollado internamente en Irán al S-300, a Hezbollah con sus misiles Sayyad 4/4B.

“Las capacidades de defensa aérea de Hezbollah son muy opacas”, dijo Nicholas Blanford, miembro no residente del Atlantic Council y autor del libro de 2011 “Warriors of God: Inside Hezbollah’s Thirty-Year Struggle Against Israel,” a Business Insider. “Se sabe más sobre otros sistemas en su arsenal que sobre defensa aérea porque Hezbollah casi nunca la usa”.

“Sin embargo, si Irán posee o puede adquirir un sistema de defensa aérea que se adapte a las necesidades de Hezbollah, entonces es seguro asumir que probablemente lo tenga Hezbollah”, dijo Blanford.

El experto de Hezbollah también señaló que la posesión de misiles como el Sayyad-2 “ciertamente eleva el nivel de amenaza” para las aeronaves israelíes en comparación con los misiles portátiles. También señaló que Israel “siempre ha mantenido” que cualquier adquisición de sistemas avanzados de defensa aérea por parte de Hezbollah representa una “línea roja”.

Desde 2013, Israel ha mantenido una campaña aérea en Siria dirigida a las entregas de armas iraníes a Líbano para evitar que Hezbollah adquiera sistemas de alta gama. Ha intensificado esta campaña desde los ataques de Hamas el 10/7, lo que probablemente haya dificultado más que nunca la transferencia de armas de Irán a Hezbollah a través de Siria. Durante esta campaña, los aviones israelíes han evadido y, en ocasiones, destruido las defensas aéreas rusas de corto y mediano alcance Tor y Pantsir de Siria.

El descubrimiento del Sayyad-2 sugiere que Irán transfirió al menos algunos misiles antiaéreos a su proxy regional más valorado.

“Se ha informado que Hezbollah posee misiles antiaéreos Sayyad-2 anteriormente, y el ataque israelí del viernes solidificó esas afirmaciones”, dijo Freddy Khoueiry, analista de seguridad global para Medio Oriente y África del Norte en la empresa de inteligencia de riesgos RANE, a BI. “Se sospechaba que Hezbollah estaba utilizando el Sayyad-2 para derribar algunos de los drones avanzados de Hermes 900 de Israel sobre Líbano”.

“Hezbollah ha presumido en los últimos años de haber avanzado en sus capacidades defensivas aéreas, y el descubrimiento de la posesión de Hezbollah del Sayyad-2 demuestra cuánto han obtenido sistemas avanzados antiaéreos”, dijo Khoueiry.

Un caza furtivo israelí F-35 voló sobre la zona fronteriza con el sur de Líbano el 12 de marzo de 2024. Jalaa Marey/Getty Images

Israel tiene experiencia en destruir defensas aéreas formidables en Líbano. Cuando invadió el país en 1982, lanzó una operación coordinada y a gran escala para suprimir las defensas aéreas enemigas contra una serie de baterías de misiles superficie-aire de fabricación soviética que Siria había desplegado en el Valle de la Bekaa del Líbano.

La Operación Mole Cricket 19 destruyó los misiles sirios y vio a los nuevos cazas F-15 y F-16 israelíes enfrentarse en combate aéreo con la Fuerza Aérea siria, derribando 82 aviones sirios sin perder un solo caza.

Aunque es poco probable que Hezbollah despliegue una red tan grande de misiles antiaéreos, algunas de sus defensas aéreas podrían afectar de todos modos a las operaciones aéreas israelíes sobre Líbano.

“En general, esto probablemente no disuadirá a la Fuerza Aérea de Israel de operar sobre Líbano pero probablemente obligará a los israelíes a actuar con más cautela ante los cambios de tácticas de Hezbollah y sus capacidades más avanzadas, como tener sus aviones de combate volando a altitudes más elevadas o utilizando aviones más sigilosos como el F-35,” dijo Khoueiry.

“La Fuerza Aérea de Israel es mucho más avanzada y puede evadir estas defensas aéreas, manteniendo su inmensa superioridad aérea, pero los drones y helicópteros israelíes que operan sobre Líbano podrían correr más riesgos, especialmente si las FDI expanden sus operaciones en Líbano”.

Khoueiry duda de que Irán transfiera sistemas estratégicos como el Bavar-373 a Líbano.

“Es más probable que Irán pueda y haya transferido sistemas defensivos de tamaño y alcance medios a Hezbollah,” dijo Khoueiry. “Los sistemas de defensa antiaérea más grandes como el Bavar-373 son más difíciles de transferir dada su tamaño, pero también dado que la geografía del Líbano es pequeña y Hezbollah no podría operarlos adecuadamente allí”.

El analista de RANE cree que si Irán desplegara el Bavar-373 en la región, lo enviaría a algún lugar como Siria, aunque estima que en este momento eso es poco probable.

“El descubrimiento del Sayyad-2 probablemente sugiere que Irán ha podido transferir más sistemas defensivos avanzados similares que Hezbollah es probable que utilice de manera progresiva a medida que el conflicto se intensifica o en caso de una guerra más amplia, especialmente dada la probable cantidad limitada que poseen,” dijo Khoueiry.

Lea el artículo original en Business Insider.