Ukraine air force leads admitirá recibirán su primer lote de aviones de combate F-16 en 2023, según admitió el portavoz de la Fuerza Aérea Ucraniana, Yuriy Ihnat, en televisión nacional el 23 de diciembre.

Los países socios de Ucrania actualmente se están preparando para el primer lote de aviones de combate para su entrega.

“Todo va según lo previsto, según lo estipulado por los acuerdos con nuestros socios dentro de la coalición establecida”, dijo Ihnat.

“Nos están ayudando a cambiar a un nuevo tipo de avión para nosotros: el F-16”.

Los aviones F-16 que recibirá Ucrania estarán modificados. Los países que tienen estos aviones en servicio los han estado mejorando “en la medida de sus posibilidades”, agregó Ihnat.

Las modificaciones se dividen en “bloques”, dijo el portavoz de la Fuerza Aérea.

“Consisten en bloques del 15, 20, 30 y hasta el 70. Cada avión fue mejorado en la medida de las posibilidades del país, porque la modernización no es un proceso fácil. Se está reemplazando una cierta cantidad de equipos de a bordo, principalmente el radar (estación de radar a bordo), que nos permite ver al enemigo desde lejos y rastrear más objetivos aéreos”.

El F-16 representa un paso hacia la modernización de la aviación militar de Ucrania en su conjunto, dijo Ihnat.

“El paso hacia el F-16 no es solo un paso hacia este modelo”, agregó.

“,En el futuro, si nuestros pilotos, nuestra base entera, infraestructura de aeródromos, ingenieros y personal de tierra están listos para operar completamente este tipo de aeronave, entonces ya podemos soñar con modelos más modernos”.

El primer ministro holandés Mark Rutte dijo durante una conversación telefónica con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy el 22 de diciembre que su gobierno había decidido comenzar los preparativos para enviar los primeros 18 aviones de combate F-16 a Ucrania.

En agosto, los Países Bajos, junto con Dinamarca, prometieron proporcionar a Ucrania 61 aviones, con 42 y 19 aviones de guerra procedentes de cada país, respectivamente. Más tarde, Noruega confirmó su intención de suministrar F-16. Bélgica también proporcionará a Ucrania F-16 a partir de 2025.

El ministro de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba, dijo que Ucrania puede recibir sus primeros F-16 en la primera mitad de 2024.

