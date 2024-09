La forma en que FM manejó la situación: el CM de Tamil Nadu, MK Stalin, critica a Sitharaman después de la disculpa del empresario | Noticias de la India

NUEVA DELHI: El jefe de gobierno de Tamil Nadu MK Stalin criticó el sábado a la ministra de Finanzas de la Unión, Nirmala Sitharaman, después de un video viral que mostraba al dueño de una cadena de restaurantes disculpándose con ella después de cuestionarla sobre el Impuesto sobre Bienes y Servicios (GST). Stalin afirmó que el empresario hizo demandas justas y que la ministra de la Unión manejó el asunto de manera vergonzosa. “La forma en que la ministra de la Unión lo manejó es una vergüenza porque hizo demandas justas sobre GST. La contribución del gobierno central aún no se ha dado”, dijo Stalin. “Incluso ayer, la ministra de Finanzas de la Unión explicó que hemos recibido asistencia de préstamos”, agregó. La controversia surgió después de que la unidad del BJP en Tamil Nadu publicara un video del propietario de un restaurante de Coimbatore disculpándose supuestamente con Sitharaman. El líder del BJP K Annamalai se disculpó en nombre de la unidad del partido en Tamil Nadu por hacer pública la conversación entre el propietario del restaurante y la ministra de Finanzas. Habló con Srinivasan, el propietario de la cadena de restaurantes Annapoorna, para expresar arrepentimiento por la violación de privacidad no intencionada. “En nombre del BJP Tamil Nadu, me disculpo sinceramente por las acciones de nuestros funcionarios que compartieron una conversación privada entre un respetado propietario de negocios y nuestra Honorable FM. Hablé con Thiru Srinivasan, el estimado propietario de la cadena de restaurantes Annapoorna, para expresar arrepentimiento por esta violación de privacidad no intencionada. Annapoorna Srinivasan Anna es un pilar de la comunidad empresarial de Tamil Nadu, que contribuye significativamente al crecimiento económico del estado y la nación. Pido a todos que dejen el asunto a descansar con el debido respeto”, dijo.

¿Qué dijo el propietario de Anapoorna?

Srinivasan, quien también es el presidente de la asociación de propietarios de hoteles de Tamil Nadu, señaló problemas sobre el régimen de GST en una reunión a la que asistió la ministra de Finanzas en Coimbatore el 11 de septiembre.

También señaló las discrepancias en la tributación de alimentos dulces y picantes. “Hay un 5 por ciento de GST en dulces pero 12 por ciento en aperitivos, y un 18 por ciento en bollos rellenos de crema, ¡mientras que no hay GST en bollos! Los clientes a menudo se quejan, diciendo, ‘Solo dame el bollo, ¡yo mismo extenderé la crema y la mermelada!'”, dijo Srinivasan a una multitud que estalló en risas.