La fiscal de la CPI busca la detención de líderes talibanes por ‘persecución de niñas y mujeres afganas’.

En un comunicado, el Sr. Khan dijo que los dos hombres eran “criminalmente responsables de perseguir a las niñas y mujeres afganas, así como a personas a quienes los talibanes percibían como que no se ajustaban a sus expectativas ideológicas de identidad o expresión de género, y personas a quienes los talibanes percibían como aliados de niñas y mujeres”.

La oposición al gobierno talibán es “brutalmente reprimida a través de la comisión de delitos que incluyen asesinatos, encarcelamiento, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, desapariciones forzadas y otros actos inhumanos”, agregó.

La persecución se cometió desde al menos el 15 de agosto de 2021 hasta la fecha actual, en todo Afganistán, según el comunicado.

Akhundzada se convirtió en el comandante supremo de los talibanes en 2016 y ahora es líder del autoproclamado Emirato Islámico de Afganistán. En los años 80, participó en grupos islamistas que luchaban contra la campaña militar soviética en Afganistán.

Haqqani fue un estrecho colaborador del fundador de los talibanes, el mulá Omar, y sirvió como negociador en nombre de los talibanes durante las discusiones con representantes de EE.UU. en 2020.

El gobierno talibán aún no ha comentado sobre el comunicado de la CPI.

Los talibanes recuperaron el poder en Afganistán en 2021, 20 años después de que una invasión liderada por EE.UU. derrocara su régimen tras los ataques del 11 de septiembre en Nueva York, pero su gobierno no ha sido reconocido formalmente por ningún otro poder extranjero.

Desde entonces, las “leyes de moralidad” han significado que las mujeres han perdido docenas de derechos en el país.

Afganistán es ahora el único país del mundo donde a las mujeres se les impide acceder a la educación secundaria y superior, y alrededor de un millón y medio han sido privadas intencionalmente de la escuela.

Los talibanes han prometido repetidamente que serían readmitidas en la escuela una vez que se resolvieran una serie de problemas, incluido asegurar que el plan de estudios fuera “islámico”. Esto aún no ha sucedido.

Los salones de belleza han sido cerrados y a las mujeres se les impide entrar en parques públicos, gimnasios y baños.

Un código de vestimenta significa que deben estar completamente cubiertas y las estrictas reglas las han prohibido viajar sin un acompañante masculino o mirar a un hombre a los ojos a menos que estén relacionados por sangre o matrimonio.

En diciembre, también se prohibió a las mujeres capacitarse como parteras y enfermeras, cerrando efectivamente su última vía a una educación superior en el país.