La felicidad es más importante que el logro.

Al final de su vida, Steve Wozniak no medirá su felicidad por el tamaño de la capitalización de mercado de Apple o su patrimonio neto personal.

En cambio, el cofundador de Apple pensará en las bromas que contó y las risas que compartió con su familia y amigos, y quiere que otros hagan lo mismo, les dijo a los graduados de la Universidad de Colorado Boulder durante un discurso de graduación la semana pasada.

En su discurso, Wozniak recordó un artículo que una vez leyó sobre el ex CEO de Viacom, Sumner Redstone. “Estaba volando de una ciudad a otra para vender una empresa por mil millones de dólares de hoy, y luego volaba a otra … Pensé, ‘Wow. ¿Querrías tener ese tipo de riqueza y poder cuando mueras?'” dijo Wozniak, de 73 años.

La respuesta fue “no”, continuó Wozniak: “Quiero morir recordando mis bromas y la diversión que tuve, y los chistes divertidos. Decidí que esa vida, para mí, no se trataba de logros. Se trataba de felicidad.”

Una ecuación simple para encontrar la felicidad

Wozniak ofreció una ecuación simple para encontrar la felicidad: “H igual a S menos F,” o la felicidad iguala sonrisas menos ceños fruncidos. En su caso, las sonrisas a menudo provienen de la familia, la música y la comedia, dijo.

El amor de Wozniak por la comedia una vez lo metió en problemas en la misma escuela donde habló. En 1969, fue expulsado de la Universidad de Colorado Boulder por hackear los sistemas informáticos de la universidad y enviar mensajes de broma. Luego se volvió a inscribir en la universidad en su estado natal de California, antes de abandonarla y eventualmente cofundar Apple con Steve Jobs en 1976.

Puedes encontrar alegría en otras áreas de la vida más allá de la familia, la música y la comedia. La idea es simplemente ser consciente de lo que te hace feliz, e intencionado en buscarlo. La gente a menudo lucha por encontrar la felicidad porque la ven como un destino, si se casan o tienen hijos o consiguen una gran promoción, finalmente serán felices, según el científico social y profesor de la Universidad de Harvard, Arthur C. Brooks.

Brooks llama a esto la “falacia de la llegada”, dijo a CNBC Make It el año pasado.

“La felicidad no es un destino; es una dirección,” dijo Brooks. “La forma en que nos volvemos más felices tiene algo que ver con las cosas que suceden fuera de nosotros, pero tiene más que ver con nuestras vidas interiores.”

Encontrar cosas por las que estar agradecido en medio de la adversidad, como tus seres queridos o la buena salud, puede cambiar tu cerebro a una mentalidad más optimista y ayudarte a superar esos desafíos, agregó Wozniak.

“Mantente honesto, sigue sonriendo y paga tus propios éxitos hacia adelante,” dijo.

