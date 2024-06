La FDA aprueba los primeros cigarrillos electrónicos de mentol.

Se autorizó el viernes la primera variedad de cigarros electrónicos con sabor a mentol para fumadores adultos, lo que es un fuerte indicativo por parte del gobierno de que los sabores de vapeo pueden reducir los daños del tabaquismo tradicional. La FDA autorizó cuatro cigarros electrónicos de mentol de la marca NJOY, recientemente adquirida por el gigante tabacalero Altria, que también vende cigarrillos Marlboro.

La decisión otorga nueva credibilidad a la afirmación de las compañías de vapeo de que sus productos pueden ayudar a reducir el impacto del tabaquismo, responsable de 480,000 muertes al año en los Estados Unidos por cáncer, enfermedades pulmonares y cardíacas.

Grupos de padres y defensores contra el tabaco criticaron inmediatamente la decisión, que llega después de años de presión a los reguladores para mantener fuera del mercado el mentol y otros sabores que pueden atraer a los adolescentes.

La juventud ha disminuido el vapeo desde sus máximos históricos en años recientes, con aproximadamente un 10% de estudiantes de secundaria reportando el uso de cigarrillos electrónicos el año pasado. De aquellos que vapeaban, el 90% utilizaba sabores, incluido el mentol.

Todos los cigarros electrónicos autorizados previamente por la FDA han sido de tabaco, lo cual no es ampliamente utilizado por los jóvenes que vapean.

NJOY es una de las tres compañías que previamente recibieron la aprobación de la FDA para productos de vapeo. Al igual que esos productos, las variedades de mentol vienen en cartuchos que se conectan a un dispositivo reutilizable que calienta nicotina líquida, convirtiéndola en un aerosol inhalable.

Los productos de NJOY representaron menos del 3% de las ventas de cigarrillos electrónicos en los Estados Unidos en el último año, según datos minoristas de Nielsen. Vuse, propiedad de Reynolds American, y Juul controlan aproximadamente el 60% del mercado, mientras que cientos de marcas desechables representan el resto.

La mayoría de los adolescentes que vapean utilizan cigarrillos electrónicos desechables, incluyendo marcas como Elf Bar, que vienen en sabores como sandía y arándano helado.

Los datos de Altria mostraron que los cigarrillos electrónicos de NJOY ayudaron a los fumadores a reducir su exposición a las sustancias químicas dañinas de los cigarrillos tradicionales, dijo la FDA. La agencia enfatizó que los productos no son seguros ni están “aprobados por la FDA”, y que las personas que no fuman no deberían usarlos.

Esta acción del viernes es parte de una exhaustiva revisión de la FDA destinada a llevar un escrutinio científico al mercado multimillonario del vapeo después de años de retrasos regulatorios. Actualmente, el mercado de Estados Unidos incluye miles de vapes con sabores a frutas y dulces que son técnicamente ilegales pero están ampliamente disponibles en tiendas de conveniencia, gasolineras y tiendas de vapeo.

La FDA se enfrentaba a un plazo autoimpuesto por el tribunal a fines de este mes para concluir su revisión de años de las principales marcas de vapeo, incluidas Juul y Vuse.

Estas marcas han estado vendiéndose en los Estados Unidos durante años, esperando la acción de la FDA sobre sus solicitudes científicas. Para seguir en el mercado, las empresas deben demostrar que sus cigarrillos electrónicos brindan un beneficio para la salud de los fumadores en general, sin atraer significativamente a los niños.

“Basándonos en nuestra rigurosa revisión científica, en este caso, la fuerza de la evidencia de los beneficios para los fumadores adultos de cambiar completamente a un producto menos dañino fue suficiente para contrarrestar los riesgos para los jóvenes”, dijo Matthew Farrelly del Centro de Productos de Tabaco de la FDA.