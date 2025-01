La familia nigeriana que ha pasado cinco décadas como sepultureros voluntarios.

Durante más de 50 años, una familia se ha dedicado a cuidar el cementerio más grande de la ciudad del norte de Nigeria, Kaduna, mucho agradecimiento de otros residentes que no les gusta el trabajo de lidiar con los muertos. Hasta hace unas semanas, lo hacían sin paga formal, cavando tumbas, lavando cadáveres y cuidando el vasto cementerio, recibiendo solo pequeñas donaciones de los dolientes por su trabajo. El enorme cementerio de Tudun Wada fue reservado para los residentes musulmanes de la ciudad por las autoridades hace un siglo. La familia Abdullahi se involucró en la década de 1970 cuando dos hermanos, Ibrahim y Adamu, comenzaron a trabajar allí. Los dos hermanos ahora descansan bajo tierra en el cementerio, y sus hijos se han convertido en los principales custodios del cementerio. “Su enseñanza para nosotros, sus hijos, fue que Dios ama el servicio y nos recompensará por ello, incluso si no obtenemos ganancias mundanas”, dijo Magaji, el hijo mayor de Ibrahim Abdullahi, a la BBC cuando se le preguntó por qué habían elegido continuar como enterradores no remunerados. El 58 año…