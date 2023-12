La familia dice que un tatuador israelí herido y retenido como rehén por Hamas fue operado por un veterinario en Gaza.

La rehén israelí Mia Schem fue operada en Gaza, según ha afirmado su tía.

Schem fue liberada por Hamas el jueves como parte de un acuerdo con Israel.

En un video después de su liberación, Schem dijo que la gente fue “muy amable” con ella durante su cautiverio.

La tía de la liberada rehén israelí Mia Schem dijo que un veterinario la operó mientras Hamas la mantenía en Gaza.

“Finalmente está con nosotros”, dijo Vivian Hadar, la tía de Schem, a The Jerusalem Post. “Estaba traumatizada. Está delgada y débil. Un veterinario la operó en la mano. Ella hizo fisioterapia por su cuenta”.

Schem fue una de las aproximadamente 240 personas que fueron tomadas como rehenes por Hamas durante los ataques terroristas sin precedentes del 7 de octubre.

La joven de 21 años asistía al festival de música Supernova cerca de la frontera de Gaza cuando los militantes de Hamas lo asaltaron, matando a cientos de asistentes y tomando varios como rehenes, entre ellos Schem, a quien le dispararon en la mano.

Después de que Schem fue tomada como rehén, Hamas publicó un video que la mostraba acostada mientras una persona fuera de la cámara le envolvía vendas alrededor de su brazo derecho.

La tatuadora israelí-francesa Schem fue liberada el jueves junto con otra mujer, seguida luego por otras seis personas.

Más de 100 rehenes han sido liberados en los últimos días, la mayoría como parte de un alto el fuego temporal entre Israel y Hamas.

En un video publicado en las redes sociales durante su liberación, se puede ver a Schem sentada en una camioneta y hablando sobre su tiempo en cautiverio. No está claro si todavía estaba en Gaza y seguía siendo una rehén de Hamas cuando se filmó el video.

“La gente muy buena, muy amable conmigo”, dijo. “La comida es buena, y la amabilidad y todo es bueno.”

🇵🇸🇮🇱 Mia Shem, who was held hostage by Hamas, said this about her experience:

“People were very good.

Very kind, to me.

Food good and the kindness and everything good” pic.twitter.com/GzvKPDSnw5

— Censored Men (@CensoredMen) November 30, 2023

A medida que los rehenes han regresado a casa, ha comenzado a filtrarse información conflictiva sobre sus experiencias mientras estuvieron detenidos en Gaza.

Hamas ha dicho que trató a los rehenes humanamente de acuerdo con las enseñanzas islámicas.

Muchos de los rehenes fueron filmados saludando y estrechando la mano de sus captores de Hamas cuando fueron liberados y entregados a la Cruz Roja.

Sin embargo, también ha habido relatos de las FDI y familiares de los rehenes que afirman que fueron golpeados y amenazados.

El director de METIV: The Israel Psychotrauma Center, Danny Brom, dijo que algunos de los rehenes liberados necesitarán tratamiento médico, pero otros no.

