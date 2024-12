La familia de Donna Major critica a Biden por conmutar la sentencia de muerte del asesino.

La familia de una cajera de banco de Carolina del Sur asesinada a tiros durante un robo en 2017 está furiosa después de que el presidente Biden conmutara la pena de muerte de su asesino justo antes de Navidad. GameObjectActivos

Ahora la familia de Donna Major está pasando por momentos difíciles durante la temporada navideña, sacudida por la noticia de que el criminal convicto había recibido la misericordia que se negó a mostrar a otros.

“Estaba enojada. Sigo enojada. Estoy molesta de que esto esté sucediendo, que un solo hombre pueda tomar esta decisión sin siquiera hablar con las víctimas, sin ningún respeto por lo que hemos pasado, por lo que estamos pasando, y completamente herida, frustrada y enojada”, dijo Heather Turner, hija de Major, el martes en “Fox & Friends”.

“No se le mostró misericordia en absoluto. Este hombre entró en el banco, no le dijo dos palabras. Le disparó tres veces en total. Luego fue y disparó a su compañera de trabajo, Katie Skeen, también, que estaba totalmente indefensa y sin saber que algo estaba pasando”, agregó el esposo de Major, Danny Jenkins, durante el programa.

“No puedo ni creer que esto esté sucediendo…”

El criminal de carrera Brandon Council fue uno de los 37 reclusos cuya sentencia de muerte federal fue conmutada a cadena perpetua por el presidente Biden a principios de esta semana.

Un video de vigilancia del doble asesinato de 2017 muestra a Council entrando en el banco CresCom en Conway, Carolina del Sur, acercándose a Major y hablando brevemente con ella antes de sacar un arma y dispararle varias veces.

Luego saltó por encima del mostrador y abrió fuego contra Kathryn Skeen, cajera de 36 años, matándola también.

El presidente Biden abordó las conmutaciones en un comunicado, diciendo: “Estoy conmutando las sentencias de 37 de los 40 individuos en el corredor de la muerte federal a cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Estas conmutaciones son consistentes con el moratorio que mi Administración ha impuesto a las ejecuciones federales, en casos que no sean de terrorismo y asesinatos masivos motivados por odio.

“No se equivoquen: condeno a estos asesinos, lamento por las víctimas de sus actos despreciables y siento el dolor por todas las familias que han sufrido pérdidas inimaginables e irreparables.

“Ayudado por mi conciencia y mi experiencia como defensor público, presidente del Comité Judicial del Senado, Vicepresidente y ahora presidente, estoy más convencido que nunca de que debemos detener el uso de la pena de muerte a nivel federal. De buena fe, no puedo quedarme de brazos cruzados y permitir que una nueva administración reanude las ejecuciones que detuve”.

La representante “Squad”, Ayanna Pressley, demócrata de Massachusetts, elogió la decisión como un ejemplo de liderazgo “moral” y “compasivo” en CNN el lunes, argumentando que la pena de muerte “no ha demostrado ser un disuasivo para el crimen”.

“¿Compasión? No creo que eso sea compasión”, respondió Katie Jenkins, también hija de Major, el martes.

“El hecho de que él [Biden] no habló con ninguno de nosotros, las víctimas de este crimen… confiamos en el sistema judicial. Nos sentamos en la corte. Vi cómo mi madre era asesinada. Vi imágenes de su cuerpo tendido en el suelo. Él no tiene compasión. ¿Para quién? ¿Para un criminal? No, no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con eso en absoluto”.

Turner dijo que la familia escuchó en mayo que una conmutación podría ser una posibilidad y comenzaron a escribir cartas al abogado de indultos solicitando una reunión en persona en Washington, D.C.

“Fuimos rechazados”, dijo. “Nos negaron nuestro derecho a que se escucharan nuestras voces. Somos víctimas. Mi madre fue asesinada por Brandon Council. Deberían haber escuchado nuestra historia. Y todo lo que obtuvimos fue una conferencia virtual de 10 minutos y claramente cayó en oídos sordos. No quisieron escuchar nuestra historia”.

Los únicos reclusos federales condenados a muerte excluidos de las conmutaciones de Biden fueron el autor del atentado de la maratón de Boston, Dzhokhar Tsarnaev, el autor del tiroteo en la sinagoga Tree of Life, Robert Bowers, y Dylan Roof, responsable de matar a nueve afroamericanos en una iglesia de Charleston en 2015.