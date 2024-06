La falta de audacia del trabajo podría volver para atormentarlo

“

Desbloquee Editor’s Digest de forma gratuita

Roula Khalaf, Editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este boletín semanal.

Es tan predecible como deprimente que los dos principales partidos en las elecciones generales del Reino Unido hayan decidido competir por ser los menos percibidos como propensos a aumentar impuestos. No importa que los Conservadores gobernantes hayan llevado la recaudación de impuestos a su nivel más alto en décadas, ni que la mayoría de los votantes se resignen a ver cómo sus impuestos suben de todos modos: el nombre del juego (de campaña) es prometer, cruzar mi corazón y esperar morir, que ninguno de los impuestos que la mayoría de los ciudadanos notan aumentará.

Para aquellos que se preocupan por el estado de Gran Bretaña, este exceso de responsabilidad fiscal no es útil. La mayor preocupación es que impedirá que el próximo gobierno lleve a cabo las transformaciones que el país necesita.

Esto es un problema particular para el Partido Laborista, que está haciendo campaña como el agente del cambio. Pero los votantes tendrían dificultades para precisar qué haría el Laborismo de manera diferente a los gobernantes, a una escala que realmente haga la diferencia. Hasta hace poco, la respuesta era “securonomía”, el feo apodo de la buena idea de pedir prestado cantidades importantes para invertir en energía verde, tecnología e infraestructura para una economía transformada. Bidenomics con características británicas, por así decirlo.

Asustado de defender el endeudamiento para invertir ahora que las tasas de interés ya no están cerca de cero, el Laborismo ha renunciado en gran medida a este programa. Paradójicamente, la consecuencia política de los recortes de impuestos con financiamiento deficitario abortados de Liz Truss ha sido hacer que el Laborismo tema parecer sospechoso en lo que respecta a las finanzas públicas.

No debería. El Tesoro aún puede pedir prestado a largo plazo a alrededor de una tasa real anual del 2 por ciento. Para cualquiera consciente de cómo la escasa infraestructura frena la productividad en el Reino Unido, resulta incomprensible que el país carezca de proyectos de inversión con un retorno mucho más alto que eso. Un gobierno genuinamente responsable los llevaría a cabo.

Pero los gerentes de campaña de ambos partidos principales juzgan que es veneno electoral hacer este caso, ya que tanto el Laborismo como los Tories se han comprometido a recurrir mínimamente a la financiación con deuda. Cuando, además, compiten para ver cuántos impuestos pueden prometer no aumentar, ¿se espera que algún gobierno futuro pueda llevar a cabo cambios que valgan la pena?

Hay una versión perezosa de esta crítica, que es señalar que la clase de transformación que necesitará la economía británica -servicios públicos aceptables para una población envejecida, e infraestructura para restaurar el crecimiento de la productividad y abordar la desigualdad regional- implica un gasto que solo es posible con un mayor impuesto en el largo plazo. El Laborismo (como los Conservadores) prácticamente ha descartado eso, aunque (nuevamente como los Conservadores) está dispuesto a mantener los aumentos de impuestos encubiertos implícitos en la congelación de los umbrales nominales.

Que la crítica sea perezosa no significa que sea incorrecta. El argumento más común en contra -que impuestos más altos serían malos para el crecimiento- carece de fundamento, al menos en un país tan ligeramente gravado en comparación con los estándares europeos. Pero existen formas de refutar la crítica que no se basan en mitos económicos. Uno puede simplemente juzgar que el público británico es lo suficientemente adverso a los impuestos que, sea lo que sea que los votantes digan que quieren más, no están dispuestos a pagar la factura el día de las elecciones, por lo que el Estado británico debe ser administrado de manera económica en comparación con sus pares europeos.

Pero el problema del Laborismo es más profundo. La crítica perezosa puede oscurecer la más aguda de que hay mucho que se puede y se debe hacer para mejorar el sistema impositivo sin aumentar la huella del Estado en la economía. Pero el compromiso de “estabilidad” del Laborismo -si se entiende que implica, como indudablemente será, no tocar ninguno de los impuestos importantes- puede evitar que persiga incluso una reforma fiscal amplia pero neutra en términos de ingresos y una simplificación completa.

Tomemos el principio general que favorece tasas bajas y uniformes y una base imponible lo más amplia posible. En el Reino Unido, esto apunta a una tasa principal de IVA más baja mientras se reducen las categorías con tasas más bajas y el umbral de facturación para la obligación de IVA (uno de los más altos del mundo). También apuntaría a combinar el impuesto sobre la renta y el seguro nacional en un sistema simple, uniformemente progresivo. Estas y otras simplificaciones podrían hacer maravillas por la productividad y el crecimiento. Pero porque algunas personas enfrentarían aumentos de impuestos, un gobierno que persiga una reforma tan amplia sería, plausible, acusado de romper promesas.

Lo que debería estar en el manifiesto del Laborismo -pero no lo estará- es un reconocimiento de que un compromiso con la estabilidad y solo modestos aumentos de impuestos no es un obstáculo para una reforma tributaria y una simplificación completa que impulsen el crecimiento. Se arrepentirá de no buscar un mandato para eso ahora.

[email protected]

“