La fallida apuesta de la República Democrática del Congo por mercenarios rumanos

Ha sido una semana humillante para casi 300 mercenarios rumanos reclutados para luchar al lado del ejército en la República Democrática del Congo. Su rendición tras un asalto rebelde a la ciudad oriental de Goma también ha destrozado los sueños de quienes se apuntaron al trabajo para ganar mucho dinero. La BBC ha visto contratos que muestran que a estos soldados contratados se les pagaba alrededor de $5,000 al mes, mientras que los reclutas militares regulares reciben alrededor de $100, o a veces no se les paga. Los rumanos fueron contratados para ayudar al ejército a combatir a los rebeldes del M23 respaldados por Ruanda, quienes dicen que están luchando para proteger los derechos de los tutsis étnicos minoritarios de la RDC. Cuando la ofensiva sobre Goma comenzó el domingo por la noche, los rumanos se vieron obligados a refugiarse en una base de paz de la ONU. Constantin Timofti, descrito como coordinador del grupo, le dijo al canal de televisión rumano TVR el lunes: “Los rebeldes del M23 fueron apoyados por tropas y equipamiento militar de alta tecnología de Ruanda y lograron llegar a nuestras posiciones alrededor de la ciudad de Goma”. El ejército nacional dejó de luchar y nos vimos obligados a retirarnos. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rumanía, Andrei Țărnea, dijo a la BBC que siguieron negociaciones “complejas”, que llevaron a que el M23 entregara a los luchadores rumanos, a quienes describió como empleados privados del gobierno de la RDC en una misión de entrenamiento militar, a Ruanda. Goma se encuentra justo en la frontera con Ruanda, y los mercenarios fueron filmados por periodistas mientras cruzaban, entregándose a registros corporales y otros controles. Antes de cruzar, una grabación de teléfono muestra al comandante del M23, Willy Ngoma, reprendiendo a uno de los rumanos en francés, diciéndole que se siente en el suelo, cruce las piernas y ponga las manos sobre la cabeza. Le preguntó sobre su entrenamiento militar, a lo que el rumano respondió que fue con la Legión Extranjera Francesa. “Te reclutaron con un salario de $8,000 al mes, comes bien”, gritó Ngoma, señalando la disparidad entre eso y el salario de un recluta del ejército congoleño. “Estamos luchando por nuestro futuro. No vengas aquí por aventura”, advirtió. No está claro de dónde sacó Ngoma la cifra de $8,000, pero el contrato mostrado a la BBC por un ex-mercenario rumano en octubre detallaba que la remuneración “estrictamente confidencial” para el personal de alto rango empezaba en $5,000 al mes durante el servicio activo y $3,000 durante los períodos de licencia. El acuerdo establece un “período indefinido” de servicio, con los contratistas programados para tomar un descanso de un mes después de cada tres meses de despliegue. Me encontré con el ex-mercenario en la capital de Rumanía, Bucarest, donde fui a investigar a Asociatia RALF, que un grupo de expertos de la ONU dice que es una empresa rumana con “ex-rumanos de la Legión Extranjera Francesa”. Está encabezada por Horațiu Potra, un rumano que se autodenomina instructor militar. En junio, mientras estaba en Goma, noté a esos mercenarios en los controles y desplegados alrededor de la ciudad, trabajando en estrecha colaboración con el ejército. En los últimos tres años, otros han informado haberlos visto conduciendo tropas congoleñas en vehículos militares. “Cuando llegaron, todos se referían a ellos como rusos”, dijo a la BBC Fiston Mahamba, cofundador del grupo de desinformación Check Congo. “Creo que esto estaba relacionado con el grupo de mercenarios rusos, Wagner, con presencia en varios países africanos”. De hecho, Asociatia RALF también puede trabajar en toda África, ya que su contrato especificaba que tenía varios “lugares operativos”, incluyendo “Burkina Faso, RDC, Costa de Marfil, Níger, Senegal, Sierra Leona, Gambia y Guinea”. Los expertos de la ONU dicen que dos empresas militares privadas se sumaron a sus fuerzas en 2022, poco después de que el M23 se reagrupara y comenzara a capturar territorio en Kivu del Norte. La provincia ha sido inestable durante décadas, con numerosas milicias operando allí y obteniendo dinero de sus minerales como oro y coltán, que se utilizan para fabricar baterías de vehículos eléctricos y teléfonos móviles. La primera empresa que se inscribió fue Agemira RDC, dirigida por Olivier Bazin, un nacional franco-congoleño. Los expertos dicen que la empresa empleaba a ciudadanos búlgaros, bielorrusos, georgianos, argelinos, franceses y congoleños. Esta organización tenía la tarea de renovar y aumentar los activos aéreos militares de la RDC, rehabilitar aeropuertos y garantizar la seguridad física de aeronaves y otras ubicaciones estratégicas. Un segundo contrato fue firmado entre Congo Protection, una empresa congoleña representada por Thierry Kongolo, y Asociatia RALF. Según los expertos de la ONU, el contrato especificaba que Asociatia RALF tenía experiencia y “amplia experiencia” en la prestación de servicios de gestión de seguridad. Proporcionaría entrenamiento e instrucción a las tropas congoleñas en el terreno mediante un contingente de 300 instructores, muchos de ellos rumanos. Cuando hablé con el Sr. Potra en julio sobre la extensión de la participación de su grupo en el terreno y si había participado en combates, dijo: “Tenemos que protegernos. Si el M23 nos ataca, no nos dirán simplemente: ‘Oh, solo son instructores, vayan a casa'”. “Las misiones estaban desorganizadas, las condiciones de trabajo pobres. Los rumanos deberían dejar de ir allí porque es peligroso””, Fuente: Ex-mercenario de Rumanía, Descripción de la fuente: Imagen: Ex-mercenario de Rumanía. El Sr. Potra estuvo involucrado de manera activa durante la misión en la RDC hasta hace unos meses, cuando regresó a Rumanía, y desde entonces se ha visto envuelto en una controversia tras la anulación de las elecciones presidenciales allí. Fue arrestado dramáticamente en diciembre y desde entonces ha negado haber brindado seguridad al candidato pro-ruso de extrema derecha, Călin Georgescu. Y desde octubre, se ha negado a responder las llamadas de la BBC. El ex-mercenario, que tenía alrededor de cuarenta años y habló con la BBC bajo condición de anonimato, dijo que había renunciado porque no estaba contento con la forma en que operaba Asociatia RALF. Dijo que los rumanos hicieron mucho más en el terreno en la provincia de Kivu del Norte: “Solo un número muy pequeño de nosotros éramos realmente instructores. Trabajamos largos turnos de hasta 12 horas, vigilando posiciones clave fuera de Goma”. Mantuvo que el pago no valía la pena los riesgos que tenían que correr los contratistas militares. “Las misiones estaban desorganizadas, las condiciones de trabajo pobres. Los rumanos deberían dejar de ir allí porque es peligroso”. También afirmó que no se habían realizado verificaciones de antecedentes adecuadas, y que algunos de los reclutas rumanos no tenían entrenamiento militar, citando como ejemplo que uno de sus antiguos colegas era bombero. El gobierno de la RDC no ha respondido a una solicitud de comentarios de la BBC sobre si se realizaron comprobaciones de antecedentes, o sobre la disparidad salarial entre los contratistas privados y las tropas congoleñas. La familia de Vasile Badea, uno de los dos rumanos que fueron asesinados en febrero del año pasado cuando una caravana del ejército fue emboscada por los combatientes del M23 en su camino a Sake, una ciudad en primera línea cerca de Goma, dijo a la BBC que había sido policía. El hombre de 46 años había tomado un año sabático de la fuerza y asumió el papel en la RDC debido a la oferta de salario lucrativo. El policía tenía dificultades para pagar un apartamento que acababa de adquirir y necesitaba más dinero. Muchos más rumanos fueron atraídos por las perspectivas de un trabajo bien remunerado. Conocí a un hombre en Bucarest en octubre, que estaba de vuelta en casa buscando más reclutas para ir a Goma. Tenía un trasfondo militar y había hecho giras de la OTAN en Afganistán con el ejército rumano. “Estamos muy ocupados tratando de encontrar 800 personas que necesitan estar mentalmente preparadas para el trabajo y saber cómo luchar”, dijo el reclutador de mercenarios a la BBC. Dijo que no trabajaba para Asociatia RALF, pero se negó a decir con qué grupo estaba. “Los reclutas serán colocados en posiciones correspondientes al nivel de su formación, ganando entre $400 y $550 al día”, explicó. Al preguntarle sobre el proceso de reclutamiento, subrayó su confidencialidad. “Estos trabajos no se publican en ningún lado”, dijo, agregando que se prefieren redes como WhatsApp. Me mostró un grupo de WhatsApp donde más de 300 rumanos se habían inscrito, muchos de los cuales eran ex personal militar. En junio del año pasado, Yolande Makolo, portavoz del gobierno de Ruanda, criticó la presencia de mercenarios en el este de la RDC, diciendo que era una violación de los Convenios de Ginebra, que prohíben el uso de combatientes contratados. En respuesta, Patrick Muyaya, portavoz del gobierno de la RDC, desestimó lo que llamó la queja recurrente de Ruanda. “Tenemos algunos instructores que vienen a entrenar a nuestras fuerzas militares porque sabemos que tenemos esta situación urgente”, dijo a la BBC. Pero un soldado congoleño que conocí en junio expresó su consternación por la estrategia del ejército. “El salario es injusto. Cuando se trata de luchar, somos los primeros en ser enviados a la primera línea”, dijo a la BBC bajo condición de anonimato. “Ellos [los mercenarios] solo vienen como refuerzo”. Confirmó que su salario estaba establecido en alrededor de $100 al mes, pero a menudo se retrasaba o no se pagaba en absoluto. Tuve contacto con él por última vez hace una semana cuando confirmó que todavía estaba destacado en Kibati, cerca de Goma, donde el ejército tiene una base. “Las cosas están muy mal”, dijo en una nota de voz que me envió. No he podido contactarlo desde entonces, y la base de Kibati ha sido tomada por el M23 con muchos soldados muertos, incluido su comandante. Los observadores dicen que la rápida caída de Goma apunta a la estrategia de defensa fragmentada de la RDC, donde las fuerzas superpuestas y las líneas de mando confusas finalmente han jugado en manos del M23. Richard Moncrief, director de proyectos del Grupo Internacional de Crisis para los Grandes Lagos, señala que además de los mercenarios, el ejército congoleño trabaja con tropas de la Comunidad para el Desarrollo de África Austral (Sadc), una milicia local conocida como Wazalendo, así como soldados de Burundi. "Crea una situación en la que es imposible planificar ofensivas militares donde la cadena de mando y la responsabilidad están confusas", dijo a la BBC. "Creo que es importante trabajar hacia una mayor coherencia en el esfuerzo armado en Kivu del Norte, probablemente implicando una reducción en el número de grupos armados o actores armados en el terreno". Para el ex-mercenario, el destino de sus antiguos colegas rumanos no ha sido una sorpresa. "Un mal comando lleva al fracaso", dijo a la BBC. 