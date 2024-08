La extrema derecha difunde noticias falsas sobre ataques musulmanes en Bangladesh.

Después de la abrupta renuncia de Sheikh Hasina, las familias hindúes han sentido vulnerabilidad a los ataques. Los videos son impactantes: edificios ardiendo, violencia horrorosa y mujeres llorando mientras suplican ayuda. Son – dicen las personas que los comparten – prueba de un “genocidio hindú” que está ocurriendo en Bangladesh tras la repentina caída de la líder de mucho tiempo del país, Sheikh Hasina. Stephen Yaxley-Lennon, quien usa el nombre Tommy Robinson – un activista de extrema derecha británico que ha sido criticado por hacer publicaciones incendiarias durante los disturbios en el Reino Unido – se ha involucrado, compartiendo videos junto con advertencias oscuras. Pero encontramos que muchos de los videos y reclamos compartidos en línea son falsos. Bangladesh ha estado en los titulares durante semanas: las protestas lideradas por estudiantes que dejaron más de 400 muertos culminaron con la caída del gobierno y la primera ministra Sheikh Hasina huyendo a la India el 5 de agosto. Las celebraciones se convirtieron en disturbios violentos, con los alborotadores apuntando a miembros de su partido gobernante, la Liga Awami, que está formado por miembros tanto hindúes como musulmanes. Y mientras los informes en el terreno han encontrado que la violencia y los saqueos afectaron a personas y propiedades hindúes, los influyentes de extrema derecha en la India vecina compartieron videos e información falsos que ofrecían una visión engañosa de los eventos. Alegaron mostrar violencia comunitaria contra hindúes supuestamente llevada a cabo por “radicales islamistas” con una agenda violenta. Una publicación viral afirmaba mostrar un templo incendiado por “islamistas en Bangladesh”. Sin embargo, BBC Verify determinó que este edificio, identificado como el Templo Navagraha en Chittagong, no fue dañado por el incidente que en realidad ocurrió en una oficina cercana del partido Liga Awami. Fotos obtenidas por la BBC después del incendio muestran escombros de carteles con las caras de miembros de la Liga Awami. “El 5 de agosto, hubo un ataque en los terrenos de la oficina de la Liga Awami detrás del templo por la tarde,” dijo Swapan Das, un miembro del personal del templo, a BBC Verify. “Sacaron los muebles afuera y les prendieron fuego.” El Sr. Das agregó que aunque el templo no fue atacado ese día, la situación sigue tensa y el templo ha sido cerrado con personas que lo vigilan las 24 horas. Esta está lejos de ser la única historia compartida, la mayoría bajo el mismo hashtag, que ha tenido casi un millón de menciones desde el 4 de agosto, según la herramienta de monitoreo de redes sociales Brandwatch. Cuentas que fueron en su mayoría geolocalizadas en la India impulsaron la tendencia. Otros mensajes virales que desde entonces han sido desacreditados incluyen una afirmación de que la casa de un jugador de críquet hindú de Bangladesh había sido incendiada. BBC Verify estableció que la casa pertenece en realidad a un diputado musulmán de la Liga Awami. Luego estuvo la escuela que se incendió, la cual visitó la BBC. Nuevamente, parece que los motivos detrás del ataque son políticos en lugar de religiosos. Todos estos mensajes han sido compartidos por múltiples cuentas, muchas de las cuales apoyan valores hindú-nacionalistas. Las tensiones interreligiosas han estado presentes en Bangladesh durante muchas décadas, dice el profesor Sayeed Al-Zaman, un experto en discursos de odio y desinformación en Bangladesh. Después de la partida apresurada de Sheikh Hasina, los asuntos han llegado a un punto crítico una vez más, “ya que los hindúes se sintieron inseguros en ausencia del gobierno y de un sistema efectivo de ley y orden,” dice el Profesor Al-Zaman. Las narrativas falsas han empeorado la situación. “El miedo infundido por estos influyentes está inflamando la tensión.” Algunas de estas publicaciones, que falsamente aseguran que los hindúes han sido blanco de musulmanes, han sido compartidas por cuentas muy alejadas tanto de Bangladesh como de la India. Tommy Robinson, quien ha sido criticado por publicar mensajes incendiarios sobre los violentos disturbios dirigidos a musulmanes e inmigrantes en todo el Reino Unido, ha estado compartiendo videos no verificados de Bangladesh, donde dice que hay “un genocidio de hindúes”. Hemos investigado un video compartido por él. Muestra a una mujer suplicando por la vida de su esposo mientras su hogar es atacado. La publicación afirma falsamente que la propiedad está siendo atacada por “islamistas”. El video original se compartió el 6 de agosto, un día después de que la propiedad hubiera sido atacada. Sin embargo, cuando la BBC investigó la historia detrás del video, surgió una narrativa diferente. Un grupo de estudiantes locales que habían ayudado a la mujer a defender su propiedad nos dijo que el conflicto era sobre un asunto totalmente diferente. Compartieron fotos y videos de la limpieza con la BBC que muestran la propiedad tal como se ve en el video original. El templo hindú dentro de la propiedad no sufrió daños. “El conflicto es sobre la propiedad de la tierra. Se presentó un caso hace mucho tiempo,” nos dijo un estudiante. Un caso ha estado en tribunales locales sobre la propiedad de la tierra durante casi seis meses. Hemos hablado con otras personas en la zona que nos han dicho que el ataque no tuvo motivaciones religiosas y que los autores fueron una mezcla de personas hindúes y musulmanas. También informaron que otras familias y templos hindúes en la zona no se vieron afectados. Tommy Robinson no respondió a nuestra solicitud de comentario. Descifrar exactamente lo que ha sucedido en Bangladesh en las últimas semanas ha resultado difícil. Se han producido muchos incidentes y ataques reales en todo el país, pero las motivaciones son difíciles de evaluar: religiosas o políticas. Las dos están estrechamente entrelazadas: un residente hindú explicó cómo la minoría es mayormente vista como partidaria del partido secular Liga Awami de Sheikh Hasina. Qadaruddin Shishir, verificador de hechos de AFP para Bangladés, dijo a la BBC que ha habido ataques contra propiedades propiedad de hindúes. Pero, dijo, “cuentas de derecha de la India están difundiendo estos ataques políticamente motivados como religiosos.” El Consejo de Unidad Hindú Budista Cristiano de Bangladesh, una organización sin fines de lucro establecida para proteger los derechos humanos de las minorías, informó de cinco personas hindúes asesinadas. Dos han sido confirmadas como miembros de la Liga Awami. AFP ha puesto el conteo de líderes de la Liga Awami musulmanes asesinados en más de 50. Cuando las afirmaciones falsas sobre ataques a hindúes se volvieron virales en línea, algunos manifestantes musulmanes decidieron proteger los templos hindúes. “Es nuestra responsabilidad protegerlos,” dijo Moinul, quien la semana pasada vigilaba en frente de un templo en Hatharazi, a las afueras de Chittagong. Las publicaciones virales en redes sociales estaban tratando de “incitar al conflicto entre hindúes y musulmanes,” dijo Moinul. “Pero no caemos en eso.” Choton Banik, un hindú local de la zona que asistía al templo, pidió que continúen sus esfuerzos “durante este momento crítico.” “Espero que sigamos viviendo juntos en este Bangladesh independiente en el futuro,” dijo. Información adicional por Kumar Malhotra y Josh Cheetham.