La extrema derecha de Austria impacta en el centro suave de Europa.

Herbert Kickl sonaba elogioso como si estuviera comenzando una negociación de rescate en lugar de conversaciones de coalición la semana pasada después de recibir luz verde del presidente de Austria para intentar formar un gobierno tres meses después de ganar las elecciones parlamentarias.

El líder de extrema derecha sin duda tiene la sartén por el mango en las negociaciones con el partido de centro-derecha People’s Party (ÖVP), cuyos propios esfuerzos de coalición colapsaron a principios de este mes. Cualquier juego sucio, amenazó Kickl, llevaría a una nueva votación y, según las encuestas, una victoria aplastante para su Freedom Party (FPÖ) sobre los conservadores.

Kickl no tendrá todo a su favor. El ÖVP insiste en que esté de acuerdo en adoptar medidas de salvaguardia para proteger la libertad de prensa, mantener una relación constructiva con la UE y seguir apoyando a Ucrania. Pero el centro-derecha no está mostrando mucha firmeza. Christian Stocker, el nuevo líder del ÖVP, describió a la FPÖ de Kickl el otoño pasado como “no solo una amenaza para la democracia, sino también una amenaza igualmente grande para la seguridad de Austria”. Unos meses después, no hay tal escrúpulo.

Austria está en camino de tener su primer canciller de extrema derecha desde la segunda guerra mundial. Sería un desarrollo lógico para el país, donde el partido de Kickl ya ha formado parte de tres gobiernos federales con la derecha, aunque nunca liderándolos. Pero seguiría siendo un avance histórico para la FPÖ, con repercusiones que van más allá de Austria.

Normalizaría y fortalecería otros movimientos nacionalistas populistas en Europa. La extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) a menudo ha tomado su rumbo ideológico de su contraparte austriaca más establecida. Alice Weidel, candidata de la AfD a canciller, ha adoptado recientemente el concepto de “remigración”, la deportación masiva de inmigrantes considerados que no han logrado integrarse, sin importar su estatus de ciudadanía. La idea fue impulsada por primera vez por el ideólogo nativista austriaco Martin Sellner, tomada por Kickl y su partido y luego adoptada por el ala extremista de la AfD. Cuando se descubrió que un grupo de políticos y activistas de la AfD habían asistido a una reunión con Sellner en noviembre de 2023 para discutir la “remigración”, Weidel de hecho los despojó. Ahora ha hecho propia la política.

Kickl fortalecería el creciente grupo de líderes nacionalistas y euroescépticos en Europa central que, orquestados por Viktor Orbán de Hungría, parecen determinados a desafiar al establecimiento liberal de la UE y su política exterior pro Ucrania. Podrían unirse a Andrej Babiš, el multimillonario que está en camino de ganar las elecciones parlamentarias en la República Checa a finales de este año. El nacionalista Călin Georgescu podría ser elegido presidente de Rumanía en una repetición después de que su candidatura fuera cancelada en diciembre por lo que las autoridades rumanas alegaban que era una campaña de influencia respaldada por Rusia. Los alborotadores de Mitteleuropa no siempre actuarán al unísono pero se están volviendo imposibles de marginar, mucho menos de ignorar.

La probable ascensión de Kickl al poder también subraya la fragilidad del centro político en Europa a principios de 2025. Los partidos tradicionales reacios a cooperar con la extrema derecha o la derecha populista están luchando por encontrar terreno común entre ellos para gobernar de manera efectiva. Las tensiones en las finanzas públicas solo agravan el problema.

En Austria, Kickl fue invitado a formar un gobierno porque el centro-derecha no pudo ponerse de acuerdo con el centro-izquierda y los liberales sobre cómo reducir el abrumador déficit público. En Francia, el nuevo gobierno minoritario de François Bayrou pende de un hilo a la espera de un acuerdo presupuestario. Diferencias fundamentales sobre las normas de deuda primero paralizaron y luego detonaron la coalición de “semáforo” de Alemania, impulsando a la AfD a nuevas alturas.

La barrera de los partidos tradicionales alemanes contra compartir el poder con la extrema derecha sigue intacta, por ahora. Pero su capacidad para trabajar juntos en el gobierno será puesta a prueba. Los Demócratas Cristianos, que han virado marcadamente hacia la derecha bajo Friedrich Merz, están listos para ganar, pero tendrán que aliarse con los Socialdemócratas o los Verdes, y posiblemente con ambos, para formar una coalición. Sin embargo, algunos aliados de Merz están empeñados en vilipendiar a los Verdes.

“Austria es un ejemplo de cómo no deben ir las cosas”, dijo el candidato a canciller de los Verdes, Robert Habeck. “Si los partidos centristas son incapaces de formar alianzas y desechan los compromisos como obra del diablo, eso ayuda a los radicales”.

“Si no mostramos la disposición para formar alianzas democráticas, nos enfrentamos a la inestabilidad y a una incapacidad de actuar. Alemania no se puede permitir eso y no podemos esperar que Europa lo acepte”.

Habeck tiene razón. El compromiso se ha convertido en una palabra tabú en la política europea. Una palabra que seguramente nunca cruzará los labios de Herbert Kickl.

