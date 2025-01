La extrema derecha de AfD organiza una manifestación en una ciudad alemana golpeada por un ataque de cuchillo fatal.

El partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) celebró un evento el viernes por la noche en la ciudad alemana del sur de Aschaffenburg, donde un ataque mortal con cuchillo ha inflamado las tensiones sobre la política migratoria justo semanas antes de las elecciones nacionales.

Entre los participantes se encontraba el líder de la AfD en el estado de Turingia, Björn Höcke, quien es visto como el líder del ala radical del partido y es conocido en toda Alemania por su retórica incendiaria, habiendo sido condenado dos veces por citar conscientemente un lema nazi prohibido.

Höcke aprovechó la ocasión para culpar a los políticos del gobierno por actos de violencia como el ocurrido en Aschaffenburg, una ciudad en el noroeste de Baviera.

Los contramanifestantes bloquearon a Höcke de un lugar de culto con velas en el parque Schöntal de la ciudad, donde tuvo lugar el ataque el miércoles, y gritaron “Nazis fuera”.

Höcke y otros funcionarios de la AfD luego colocaron flores en una ubicación diferente.

El sospechoso del ataque es un solicitante de asilo afgano de 28 años con antecedentes de enfermedades mentales. Fue ingresado temporalmente en un hospital psiquiátrico el jueves.

Está acusado de dos asesinatos, dos intentos de asesinato y un caso de lesiones corporales graves.

Según la policía y los fiscales, aún no ha comentado sobre las acusaciones.

Servicios conmemorativos

El servicio conmemorativo principal de la ciudad está programado para el domingo, con la Ministra del Interior Nancy Faeser y el Primer Ministro bávaro Markus Söder entre quienes planean asistir.

Inicialmente no estaba claro si los familiares de las víctimas también asistirían.

Una alianza de organizaciones locales está planeando un evento en el Theaterplatz de la ciudad el sábado para oponerse a la politización de la tragedia, con el alcalde Jürgen Herzing programado para dar un discurso.

Una conmemoración inicial en el parque el jueves reunió a unas 3.000 personas, según la policía.

Profesor dado de alta del hospital

También el viernes, un portavoz de la policía dijo que un profesor de jardín de infancia herido en el ataque ha sido dado de alta del hospital. El profesor tenía un brazo roto.

Una niña siria de 2 años que resultó gravemente herida en el incidente y un hombre de 72 años aún están en el hospital.

“La niña no será dada de alta hasta el lunes”, dijo el portavoz de la policía.

Policía: ‘Se ha cruzado un umbral’

La policía continúa investigando por qué el sospechoso estaba en libertad cuando cometió el ataque, habiendo sido programado para ser deportado.

Se reveló el viernes que el sospechoso también estaba enfrentando prisión por no pagar una multa.

El Sindicato de la Policía de Alemania (GdP) dice que se ha cruzado un “umbral” con el último ataque, que se produce después de incidentes similares en el último año en Magdeburgo, Solingen y Mannheim.

“Necesitamos soluciones rápidas ahora”, dijo el presidente del GdP Jochen Kopelke al grupo mediático Redaktionsnetzwerk Deutschland el viernes.

El capítulo del GdP en el estado sureño de Baviera dijo que “con el asesinato de un niño pequeño se ha cruzado un umbral que ahora finalmente requiere una acción decisiva”.