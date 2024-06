La extrema derecha celebra el liderazgo y busca la mayoría.

Hace 8 minutos, Por Paul Kirby, BBC Noticias en París REUTERS/Yves Herman. La victoria en la primera ronda fue dulce para Marine Le Pen y su partido Reagrupamiento Nacional. La extrema derecha de Francia está en primera posición después de la primera ronda de elecciones parlamentarias que confirmaron su dominio en la política francesa y los llevaron a las puertas del poder. Los partidarios del Reagrupamiento Nacional (RN) de Marine Le Pen celebraron cuando ella dijo que el “bloque macronista del presidente ha sido prácticamente eliminado”. RN estaba en camino de ganar el 33,2% de los votos, con una alianza de izquierda detrás con el 28,1%, y la alianza de Macron detrás con el 21%. “Mi objetivo es ser primer ministro para todos los franceses, si los franceses nos dan sus votos”, dijo el líder del partido RN, Jordan Bardella, de 28 años. Nunca antes la extrema derecha había ganado la primera ronda de una elección parlamentaria francesa. El simple hecho de que se haya vuelto posible es histórico, dice el veterano comentarista Alain Duhamel. Lo que Marine Le Pen y Jordan Bardella quieren es una mayoría absoluta de 289 escaños en la Asamblea Nacional de 577 escaños. Las proyecciones de escaños para las votaciones de segunda vuelta del próximo domingo sugieren que podrían no alcanzarlo. Sin mayoría absoluta, Francia tendría un parlamento bloqueado y RN no podría avanzar en sus planes de inmigración, recortes de impuestos y seguridad. No había necesidad de que Emmanuel Macron convocara esta elección, pero después de la victoria de RN en las elecciones europeas, dijo que era “la solución más responsable”. Fue un riesgo que ahora amenaza con poner patas arriba el orden político. La participación fue la más alta en una primera ronda parlamentaria desde 1997, reflejando la naturaleza crucial de una votación que llegó después de una campaña relámpago de apenas tres semanas. Cientos de votantes de izquierda se reunieron en la Place de la République de París para expresar su enojo y sorpresa por el éxito de RN. El presidente Macron dejó hablar a su primer ministro, Gabriel Attal, pero emitió un comunicado, diciendo que había llegado el momento de una “amplia alianza democrática y republicana clara para la segunda vuelta”. Mientras que otros líderes se dirigieron a sus partidarios con entusiasmo, el Sr. Attal hizo una breve y solemne declaración frente a su residencia en el Hôtel Matignon. “Ni un solo voto debe ir al Reagrupamiento Nacional”, declaró. “Los retos son claros: impedir que el Reagrupamiento Nacional obtenga una mayoría absoluta”. “Una cosa está clara”, dijo Jean-Luc Mélenchon, el líder abrasivo de Francia Insumisa (LFI), “el Sr. Attal ya no será primer ministro”. Su partido es el más radical de los partidos de izquierda que conforman el Nuevo Frente Popular, que terminó a pocos puntos del Reagrupamiento Nacional. Sin embargo, estuvo de acuerdo con el primer ministro en que no debería ir un solo voto más al RN. Ha sido un largo camino para el Reagrupamiento Nacional, desde sus raíces en el extremo de la derecha de la sociedad francesa hasta asegurar el apoyo de uno de cada tres votantes franceses. Tienen un líder carismático y joven que podría ser el próximo primer ministro de Francia, y un conjunto de políticas que van desde la prohibición de teléfonos móviles en las aulas y la reducción de impuestos sobre la energía hasta la eliminación de beneficios a extranjeros. “La gente no está contenta cuando hay inseguridad en las calles”, dijo Patrick, un votante en uno de los nuevos posibles bastiones de RN al este de París. “La victoria está a la vista”, dijo Eric Ciotti, un líder conservador que dividió su partido Republicano y formó una alianza con el Reagrupamiento Nacional que llamó “sin precedentes e histórica”. Francia ha entrado en un territorio desconocido, dice el comentarista Pierre Haski, y solo hay malos resultados. “Por eso mucha gente está enojada con el presidente Macron”, le dijo a la BBC. RN tiene la posibilidad de obtener una mayoría absoluta, aunque el resultado más probable en este punto puede ser un parlamento bloqueado con RN teniendo el mayor número de escaños. El Nuevo Frente Popular también podría aumentar su porcentaje de votos, impulsado por votantes de otros partidos. La segunda vuelta del próximo domingo contará con duelos entre dos partidos o carreras de tres vías. Hubo solo un puñado en la última elección, pero la alta participación significó que muchos más candidatos en tercer lugar calificaron para estas batallas “triangulares”. Lo que se decidirá ahora, en gran medida a nivel de circunscripción local, es si el candidato en tercer lugar se retirará de la carrera para evitar que RN gane el escaño. El primer ministro Attal dijo que en “varias centenas” de circunscripciones, los candidatos de su partido serían los mejor ubicados para bloquear al RN. Era un deber moral impedir que la extrema derecha “gobierne el país con su proyecto desastroso”, afirmó. Pero se espera que muchos candidatos centristas que quedaron en tercer lugar cedan, si un rival socialista, verde o comunista tiene una mejor oportunidad de vencer al RN. En general, podrían negarse a ceder ante el partido de Mélenchon, aunque una candidata de Macron que calificó en tercer lugar dijo que se retiraba para permitir a su rival de LFI, Francois Ruffin, tener una mejor oportunidad de victoria. “Establezco una diferencia entre rivales políticos y enemigos de la república”, dijo Albane Branlant. Jean-Luc Mélenchon dijo que donde los candidatos de su partido estaban en tercer lugar y RN lideraba, también se retirarían. En palabras del predecesor socialista de Macron y ex jefe, François Hollande: “Tenemos el deber imperativo de asegurar que la extrema derecha no pueda obtener una mayoría en la Asamblea”.