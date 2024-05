La extrema derecha alemana en desorden después de comentario nazi de AfD.

Un importante político de extrema derecha de Alemania ha dicho que se retirará de la campaña para las próximas elecciones de la UE, aunque seguirá siendo el candidato principal de su partido. El último escándalo surge después de que Maximilian Krah, de Alternative for Germany (AfD), dijo a un periódico italiano que los miembros de las SS no eran automáticamente “criminales”. “Depende. Hay que evaluar la responsabilidad individualmente. Al final de la guerra, casi un millón de SS. Günter Grass también estuvo en las Waffen SS”, dijo a La Repubblica, refiriéndose al novelista alemán que escribió El tambor de hojalata. “Antes de declarar a alguien un criminal, quiero saber qué hizo”. Las SS, o Schutzstaffel, eran un grupo paramilitar nazi activo en los años 30 y 40. Entre otros crímenes contra la humanidad, los miembros de las SS jugaron un papel principal en el Holocausto, el genocidio de seis millones de judíos y otros durante la Segunda Guerra Mundial. En respuesta a los comentarios, el partido de extrema derecha de Francia, National Rally (RN), anunció que ya no se sentaría con AfD en el Parlamento Europeo. La líder del RN, Marine Le Pen, dijo en la radio francesa que “era urgente establecer un cordón sanitario” entre los partidos. “Cordon sanitaire” es un término utilizado por algunos partidos políticos para rechazar la cooperación con movimientos considerados demasiado extremos. A menudo es utilizado por políticos franceses para descartar trabajar con el RN de Le Pen. “Es hora de romper completamente con este movimiento”, agregó. En febrero, la líder de AfD, Alice Weidel, se reunió con los líderes del RN, Marine Le Pen y Jordan Bardella, en un intento de resolver un conflicto entre los partidos. RN se había distanciado de AfD luego de revelaciones sobre el partido alemán celebrando una reunión secreta en una villa en un lago fuera de Berlín donde supuestamente se discutieron deportaciones masivas de no alemanes étnicos, incluidos ciudadanos alemanes. En ese momento, Le Pen dijo que rechazaba las deportaciones masivas de ciudadanos basadas en su origen étnico. Weidel niega que el partido haya planeado dar ese paso. “Nadie lo quiere. Eso sería inconstitucional y, en mi opinión, una violación de los derechos humanos”, dijo al Wall Street Journal. Anunciando su decisión de retirarse de la campaña, el Sr. Krah escribió en X: “AfD debe mantener su unidad. Por esta razón, dejaré de hacer apariciones en campañas con efecto inmediato y renunciaré como miembro de la junta ejecutiva federal.” Krah ha estado bajo presión en la previa a las elecciones de la UE de este año, que se llevarán a cabo entre el 6 y el 9 de junio. En abril, uno de sus colaboradores fue arrestado por la policía alemana bajo sospecha de espionaje a favor de China. Y los fiscales alemanes han abierto una investigación contra Krah por presuntos pagos de Rusia y China, lo cual él niega. AfD ha caído en las encuestas este año. Pero el partido aún se encuentra en segundo o tercer lugar a nivel nacional y en primer lugar en algunos estados que votarán en elecciones locales más adelante este año.