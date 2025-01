La extraña indiferencia liberal sobre el regreso de Trump

“

Incluso la pintada antirracista en las calles de West Hollywood es escasa y poco entusiasta ahora. Hace ocho años, California era el estado de la “resistencia”. Es un estado de ánimo diferente el que encuentra un visitante en 2025: resignación, aburrimiento con el tema, una actitud de merecido queja entre los demócratas reflexivos y, a veces, algo que roza la curiosidad sobre el potencial económico de América bajo un presidente desregulador.

Está teniendo lugar un gran encogimiento liberal. Ha estado sucediendo en todo el mundo desde que Trump aseguró su victoria en noviembre, y es natural. No se puede estar enojado todo el tiempo. En las autocracias de Europa del siglo XX, las personas de conciencia disidente a menudo hacían lo que se conocía como “migración interna”. Es decir, en lugar de huir o luchar, se retiraban a la vida privada mientras el ámbito político se oscurecía a su alrededor. Desconectarse de esta manera es inteligente, no débil.

Solo no te excedas, eso es todo. Siento que los liberales han permitido que una aceptación saludable de la realidad electoral pase a una esperanza de que el segundo mandato de Trump no sea tan malo. ¡Por favor!

Tres cosas suavizaron el impacto de Trump la última vez. Ninguna de ellas se aplica ahora. En primer lugar, anhelaba la reelección. Esto lo hacía estar dispuesto a provocar al votante medio hasta cierto punto, pero no más allá. (La rapidez con la que rechazó ligeramente el teocrático Proyecto 2025 el verano pasado mostró cuánto busca evitar la impopularidad innecesaria este supuesto temperamental.) A menos que algo suceda con la Enmienda 22, Trump está ahora liberado de la disciplina innata de la política electoral. Incluso las elecciones de mitad de período significan poco, ya que la carrera para sucederlo comenzará directamente después. Los presidentes en su segundo mandato tienen dos años.

¿Qué más? Su primera administración estaba conformada por suficientes republicanos de la vieja escuela —Gary Cohn, Rex Tillerson— para frenar sus excesos. Ahora está mimado con funcionarios y secretarios de gabinete que están en el molde de Maga. Tulsi Gabbard podría estar al frente de inteligencia de Estados Unidos pronto. No hay nada estoico ni urbano en desechar eso.

Sobre todo, el mundo en 2017 era lo suficientemente estable como para absorber cierta cantidad de caos. La inflación era baja y Europa estaba en paz. La última gran pandemia en Occidente había ocurrido un siglo atrás. Trump lanzará esta vez sus aranceles y escapadas extranjeras en una red mucho más frágil.

Podríamos seguir en esta vena, citando razones prácticas y contingentes para preocuparse. Podríamos mencionar el poder judicial federal, que ahora está más teñido por Trump que cuando asumió por primera vez. ¿Lo restringirá? También podríamos mencionar que tendría 82 años cuando renuncie. La última vez, tuvo que pensar en la exposición legal, el potencial de ganancias y la reputación social que tendría en su vida pospresidencial. ¿Será eso un factor ahora?

Al final, sin embargo, mi argumento —y gran parte de la crítica política— se reduce al instinto. Hay una arrogancia en el mundo de Maga en este momento que simplemente no estaba allí en 2017, en parte porque Trump no había ganado el voto popular. Hablar de un crecimiento económico mucho mayor, conquista territorial, poner la bandera de EE. UU. en Marte: si esto no te huele a arrogancia antes de la caída, a un inminente exceso, entonces simplemente tenemos antenas diferentes. (Y espero que las mías estén equivocadas). En todas las democracias, un partido nunca es más peligroso que cuando está eufórico por un nuevo éxito electoral. La diferencia con EE. UU. es el tamaño de las apuestas para el mundo exterior. Piensa en George W. Bush después de sus elecciones intermedias históricamente buenas en 2002, o en la escalada de Lyndon Johnson en Vietnam después de 1964, cuando su montaña de votos se podía ver desde el espacio.

Sí, una guerra de elección es improbable bajo Trump. (Aunque los eventos pueden empujar a los líderes a acciones atípicas. Recuerda, la percepción de Bush antes del 11 de septiembre era que era un aislacionista que no hacía nada.) Es más probable que una racha de aranceles provoque una respuesta mundial incontrolable, o que la economía se caliente demasiado, o que la constitución se resquebraje hasta el punto de ruptura, ya que Trump busca recompensar a amigos y perseguir a enemigos. Al menos, habrá recriminaciones internas cuando quede claro que la deuda pública, la miseria urbana y otros problemas de Estados Unidos no son susceptibles a una solución tecnoliberal.

Sea cual sea la forma precisa del caos que se avecina, la relativa falta de preocupación al respecto es lo que destaca de hace ocho años. La postura liberal en 2025 parece ir más o menos así: exageramos el pánico sobre Trump la última vez, así que no repitamos el error. Ninguna mitad de esta proposición sobrevive al menor examen intelectual. El pánico se demostró, a menos que los dos juicios políticos —uno por tratar de anular un resultado electoral— de alguna manera no cuenten. Además, incluso si el primer mandato no fue tan malo, ¿por qué asumir que el segundo será igual? Trump y su movimiento son entidades mucho más serias ahora. Su discurso inaugural esta semana fue formidable en visión y expresión.

Todo esto no significa que las personas que no les gusta Trump deban seguir el consejo del hombre de “luchar, luchar, luchar”. La protesta y el activismo han sido callejones sin salida para los demócratas. Pero si la auto complacencia era mala, también lo es la duda de uno mismo. La lección de las elecciones de 2024 para los liberales fue, o debería haber sido, estrecha: dejar de elegir candidatos inútiles. De alguna manera, esto se ha convertido en una crisis de confianza más amplia sobre si su evaluación subyacente de Trump como una amenaza siempre fue correcta. Ser vindicado en los próximos años no será nada divertido.

