La evolución de X: Cómo Musk transformó al gigante de las redes sociales en 2024.

Cuando le pregunté sobre esto, Inevitable West me dijo que dirían lo mismo sobre otras religiones. Por separado, también dijeron que nunca eliminarían sus propias publicaciones, incluso cuando resulten ser falsas. Mientras tanto, su contenido está siendo visto por feeds en todo el mundo. Se han presentado acusaciones de sesgo en los métodos de moderación en Twitter, tanto antes como después de que el Sr. Musk adquiriera la empresa, junto con preguntas sobre si el sitio anteriormente limitaba la libertad de expresión. Hablé con insiders de Twitter sobre esto para una investigación de Panorama que se emitió en 2023, y me dijeron que, en su opinión, la empresa iba a tener dificultades para proteger a los usuarios de los trolls, la desinformación coordinada por estados y la explotación sexual infantil, atribuyendo esto, entre otras cosas, a despidos masivos. En ese momento, X no respondió a los puntos planteados. Posteriormente, el Sr. Musk tuiteó un artículo de la BBC sobre el episodio de Panorama con la leyenda: “Perdón por convertir a Twitter de un paraíso fértil en un lugar que tiene… trolls”. También declaró: “los trolls son algo divertidos”. Por separado, el Sr. Musk había dicho que “no tenía otra opción” que reducir la fuerza laboral de la empresa debido a pérdidas financieras. Lisa Jennings Young, ex jefa de diseño de contenido en X que trabajó allí hasta 2022, dice: “Siento que todos estamos viviendo un vasto experimento social [sobre la humanidad]”. No tiene un objetivo específico, dice. En cambio, en su opinión, es “no un experimento controlado de ciencias sociales [sino uno] del que todos somos parte”. Nadie realmente sabe cuál podría ser el resultado final, argumenta.