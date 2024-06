La evasiva de Farage sobre cambiar al Partido Tory muestra que es una figura clave a seguir después del día de las elecciones | Noticias de Política

No hay defectos en la escala de la ambición de Reform UK, pero ¿realmente importa tanto? Sus políticas propuestas vienen con una etiqueta de gasto de £141bn al año, unas treinta veces el tamaño de los planes laborales, diez veces la cantidad de gasto adicional propuesta por los Tories y más de tres veces la ambición de Liz Truss. Elecciones recientes: La calificación de aprobación de Starmer alcanza un nuevo máximo, sugiere una encuesta. Las compañías de energía serían parcialmente nacionalizadas en la Gran Bretaña de la Reforma, mientras que de alguna manera encontrarían 30,000 nuevos miembros permanentes de las fuerzas armadas y aumentarían la tasa de inicio del impuesto sobre la renta a £20,000. Pero hay una seria pregunta sobre si el contrato de 24 páginas vale la pena. Esto no es una falta de respeto en particular a Reform UK: este es el mismo problema al que se enfrentan los Verdes, los Liberales Demócratas e incluso los Tories. Con pocas posibilidades de que los líderes respectivos de Downing Street sean convocados, ¿por qué dedicar tanto tiempo a políticas que nunca se usarán? De hecho, Nigel Farage, el líder del partido, es admirablemente franco: no hay expectativas de una victoria el mes próximo, y por lo tanto afirma que estas ideas son un plan para las elecciones de 2029. Farage está poniendo sus ojos en cinco años de Reform UK mostrando su firmeza oponiéndose tanto al gobierno laborista esperado como a lo que Farage espera sea un Partido Conservador debilitado. Esa es la afirmación, por el momento. Pero incluso hay preguntas más incisivas esperando a Farage, el azote principal de los Tories, después del 4 de julio. ¿Boris Johnson podría ser clave? Hay una lucha dentro de los Conservadores sobre si Farage debería ser admitido en el partido en caso de una derrota en el otro lado de la elección. Sin siquiera pedir unirse, posibles sucesores de Rishi Sunak están divididos sobre si dar luz verde a la entrada de Farage. Suella Braverman y Robert Jenrick están a favor, mientras que Priti Patel, Kemi Badenoch y James Cleverly están en contra. Boris Johnson, que podría jugar el papel de hacedor de reyes en la próxima elección de liderazgo del partido, se estaba preparando para sugerir que Farage debería ser readmitido, presumiendo que el ex líder de UKIP en gran medida se mantuviera al margen de la elección. Sin embargo, la vehemencia con la que Farage va tras los Tories en esta elección parece estar empujando al ex líder conservador a oponerse a su readmisión. Nótese cómo uno de los pivotes críticos en el asunto aparentemente ha cambiado de posición en las últimas semanas. Todo esto deja de lado los propios deseos de Farage sobre el asunto. Ha utilizado la implosión del Tory y su argumento principal en esta elección es que el Partido Conservador está gastado y necesita ser reemplazado. Farage está manteniendo sus opciones abiertas. Sin embargo, esto es más difícil de lo que suena, incluso para Farage. El sistema de voto uninominal mayoritario hace que sea casi imposible para la Reforma dar grandes pasos en un par de elecciones, por muy deteriorados que puedan parecer los partidos principales. Las proyecciones actuales colocan a Reform UK en poco más de media docena de escaños como máximo, y hay dudas de que Farage gane fácilmente el escaño de Essex de Clacton. Entonces, si Farage se toma en serio encabezar un movimiento, ¿la Reforma es realmente el vehículo adecuado para ello o un Partido Conservador roto es un mejor anfitrión para su ambición, dado que hay una posibilidad de que los miembros bien lo elijan como líder si alguna vez llegara a los dos últimos candidatos en un concurso para dirigir el partido? Por eso hoy lo presioné repetidamente sobre si descartaría cambiarse a los Tories después de las elecciones si ganaba su escaño. Él no pudo ser más elíptico: dijo que no sabía qué estaría comiendo en cinco años, llamó a la pregunta “morónica” y dijo que no tenía intención de unirse a los Tories, pero se negó una y otra vez a dar una respuesta más categórica. Debe haber una razón por la que evitó la pregunta tantas veces. La más obvia de ellas es que genuinamente no ha descartado la posibilidad, dependiendo del éxito o no de Reform UK y la composición del partido parlamentario conservador después del 5 de julio. Farage ha sido consecuente en nuestra política durante más de una década, en parte porque tenía objetivos claros. Pero hoy mantuvo sus opciones abiertas, y por una vez no está claro a dónde se dirige. Él será una de las figuras más importantes para ver el día después de la elección.

Los demás candidatos que se postulan en Clacton contra Nigel Farage por Reform UK son: Matthew Bensilum, Partido Liberal; Craig Jamieson, Partido del Clima; Tony Mack, Independiente; Natasha Osben, Partido Verde; Jovan Owusu-Nepaul, Partido Laborista; Tasos Papanastasiou, Partido de la Herencia; Andrew Pemberton, UKIP; Giles Watling, Partido Conservador.