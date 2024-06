La estrella de Succession, Alexander Skarsgård, se sumerge en nuevas empresas de salvación del planeta con un nuevo podcast.

“

Alexander Skarsgård se presenta como una figura conflictiva en la pantalla. Ha interpretado famosamente a una pareja abusiva y a un billonario tecnológico psicótico, todo con una intensidad que haría temblar a los CEOs más notorios del mundo.

Por lo tanto, no sorprende que ahora sea elegido como el perfecto complemento para el mundo de la inversión, donde las necesidades del inversor a menudo entran en conflicto con las necesidades del planeta. Skarsgård está lanzando How We Fix This, un nuevo podcast que busca resaltar algunas de las empresas más emocionantes del mundo que están salvando el planeta y brindar a los oyentes un acceso fresco a modelos a seguir en la lucha contra el cambio climático.

‘Una sensación completa y profunda de vacío’

Skarsgård es el presentador y narrador de la nueva serie de podcast desarrollada junto al fondo de capital de riesgo orientado al impacto Norrsken, iniciado en 2019 por el cofundador de Klarna, Niklas Adalberth.

Adalberth fundó Klarna junto a Victor Jacobsson y el actual CEO Sebastian Siemiatkowski en 2005, pero eventualmente se dio cuenta de que sus sueños de independencia financiera no eran lo que imaginaba.

“Fui a Las Vegas a celebrar, pedí champán y pollo, una gran suite con suelo de mármol, compré como loco, pero no sentí nada. Había una sensación completa y profunda de vacío”.

Esto llevó a Adalberth a la terapia y a reevaluar si estaba haciendo del mundo un lugar mejor con Klarna, una empresa que fomentaba más consumo y ponía una presión adicional en los recursos del mundo.

Dejó la empresa en 2015, vendiendo progresivamente sus acciones y perdiendo así la oportunidad de convertirse en multimillonario.

Lo que siguió fue Norrsken, un fondo de capital de riesgo que se enfoca en startups de impacto, es decir, empresas que abordan uno o dos de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG) de la ONU. El fondo Norrsken tiene $50 millones en activos bajo gestión, respaldando startups que abordan desde la demanda de baterías sostenibles para vehículos eléctricos hasta las vacas que eructan y contaminan.

El podcast tiene como objetivo aumentar el conjunto de “modelos a seguir” para estudiantes y graduados listos para ayudar a cambiar el mundo, según Adalberth.

El cofundador de Klarna cree que una variedad de modelos a seguir nacionales, incluido el cofundador de Northvolt, Peter Carlsson, es una de las razones por las que Suecia sobresale en la obtención de financiamiento de impacto.

Para elevar el perfil de los negocios basados en impacto, Adalberth necesitaba un rostro familiar para transmitir su mensaje. Naturalmente, recurrió a su compatriota Skarsgård.

El sueco-americano captó la atención de Adalberth el año pasado cuando dio voz a un corto documental sobre el valor financiero de la naturaleza.

El actor hizo una narración juguetona y llena de expletivos para resaltar la investigación de la Universidad de Oxford sobre el equilibrio entre el PIB y el daño ambiental. Haciéndose el tonto, Skarsgård dijo a su audiencia en ese momento que diluiría la investigación “a algo que incluso un actor de Hollywood podría entender”.

Una vez más, el papel de Skarsgård es ser la voz accesible que da vida a las historias de Norrsken.

“Este movimiento necesita suceder, no solo se trata de capital. También es un esclarecimiento cultural que necesita suceder. Y creo que Alexander, con su plataforma y habilidad para contar historias, está utilizando eso para hacer el máximo bien con esta iniciativa”, dice Adalberth.

Spotify

Suecia—un líder mundial en impacto

Skarsgård y Adalberth se están asociando con otro gigante tecnológico sueco, Spotify, para publicar exclusivamente su podcast.

Los suecos tienen un historial sólido de criar empresas exitosas a nivel mundial, como Spotify, Klarna y la tienda de ropa H&M. Ese espíritu emprendedor es quizás paradójico para la cultura sueca y la ‘ley de Jante’, que a menudo impide que las personas alardeen de sus éxitos.

Skarsgård comprende por qué eso podría ser una desventaja en el mundo de los negocios.

“Mi observación como sueco-americano, y obviamente estoy generalizando aquí, es que los estadounidenses tienen un talento real para contar historias y tener grandes ideas. Los suecos tienden a ser más humildes y discretos, rozando la auto-depreciación”, dijo Skarsgård a Fortune.

Pero Adalberth y el CCO de Norrsken, Daniel Goldberg, creen que la modestia para el éxito personal podría ser la razón por la que Suecia está tan adelantada a sus pares en la inversión de impacto.

Suecia absorbe una gran parte de los dólares de inversión sostenible, con ocho veces más startups de impacto que el promedio mundial, según Adalberth. Donde el país podría carecer de autpromoción, podría ganar en conciencia social.

“Cómo definimos el éxito, lo que eso hace a los estándares y sistemas en general, creo que es algo que quizás se debate más, tal vez en Europa y especialmente en Suecia. Creo que ahí es donde también vemos a esta próxima generación de startups, quizás más que en Estados Unidos”.

“Humildad o no, la clave probablemente sea tener convicción y una fuerte confianza en uno mismo y en lo que intentas vender”, dice Skarsgård.

Más extraño que la ficción

Skarsgård ha asumido muchos roles en su tiempo en la pantalla, la mayoría aprovechando su fisicalidad como Tarzán y el príncipe vikingo Amleth en The Northman o como un esposo abusivo en Big Little Lies.

Pero es Lukas Matsson, el antagonista CEO de GoJo de la serie de HBO ganadora del Emmy, Succession, por el que quizás sea recordado mejor. Es difícil que cualquier fanático de Succession no vea los paralelismos mientras Skarsgård se adentra en el espacio de capital de riesgo.

Después de interpretar a Matsson durante dos años, Skarsgård todavía no sabe qué impulsa al personaje, que aparentemente no tenía límites al embarcarse en una adquisición hostil del grupo mediático Waystar Royco.

Él ve a Matsson más como un adicto a la adrenalina motivado por un desafío, en lugar de alguien motivado puramente por la codicia. Entonces, cuando se le preguntó si se comparaba a sí mismo con Matsson o con los fundadores “orientados al impacto” en su serie de podcasts, Skarsgård tuvo una respuesta matizada.

“Probablemente el mundo sería un lugar mejor con menos personas como Lukas Matsson y más personas como los fundadores en How We Fix This”, dice.

“Pero, de nuevo, dile a un tipo como Lukas Matsson que no hay forma de que pueda restaurar todos los arrecifes de coral en nuestros océanos”.

