La estrella de la música británica brilla aun en medio de la oscuridad económica.

Cuando Paul McCartney fue acompañado en el escenario en Londres por Ringo Starr para el concierto final de su gira Got Back la semana pasada, se deslizaron fácilmente en canciones, incluyendo “Helter Skelter” y “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”. Han tenido tiempo para practicar: han pasado 64 años desde que comenzaron a tocar como The Beatles con John Lennon y George Harrison.

McCartney tiene 82 años, más de cuatro veces la edad que tenía el entonces 18añero. Sin embargo, los miembros restantes de The Beatles continúan tocando, mucho después de las muertes de Harrison y Lennon. Formaron parte del grupo musical más vendido de todos los tiempos y el que se apoderó del rock and roll de sus raíces estadounidenses para liberar el moderno negocio de la música británica.

Este último también sigue siendo fuerte, poniendo en vergüenza a otras industrias nacionales que se han desvanecido desde la década de 1960. El crecimiento de las exportaciones de música grabada del Reino Unido se desaceleró el año pasado, pero aún alcanzó un nivel récord y se estima que la industria contribuyó con £7.6bn a la economía en 2023. Cantantes como Adele y Ed Sheeran han seguido el camino de The Beatles hacia la fama global.

Hay mucha competencia, con bandas surcoreanas como Stray Kids que se han vuelto exitosas a nivel mundial, pero las ventajas distintivas de la música británica se han transmitido de generación en generación, desde The Beatles hasta Arctic Monkeys, Dua Lipa y Lewis Capaldi. Al finalizar el año, vale la pena reflexionar sobre este logro.

El idioma inglés siempre ayudó, por supuesto. El hecho de que The Beatles escribieran y cantaran canciones en inglés no solo les ayudó a invadir EE. UU., sino que también fue parte del marketing. Habría sido más difícil encantar al público en el Ed Sullivan Show en 1964 si hubieran necesitado un traductor.

Pero detrás del idioma estaba la creatividad. El rock and roll era estadounidense, pero The Beatles y las bandas que les siguieron le dieron un toque británico al género. Lennon y McCartney estaban bien versados en las formas musicales y las convenciones, al igual que los Rolling Stones con el blues. Añadieron un juego nativo y agudeza.

La distancia también fue útil. Ian Leslie, autor de John and Paul, una próxima biografía de Lennon y McCartney, argumenta que su devoción y distanciamiento simultáneos de EE. UU. les permitieron tener libertad creativa. “Tomaron la música estadounidense y la vendieron de vuelta a los estadounidenses. Les encantaba invertirla, cambiarla, desordenarla”, dice.

Vienen de una tradición de juegos de palabras y humor que se remonta a Shakespeare. También fue producto de la educación, especialmente de las escuelas de arte por las que pasaron muchos compositores, desde Lennon hasta Syd Barrett de Pink Floyd, David Bowie y Joe Strummer de The Clash. Adele y Amy Winehouse asistieron a la Brit School for Performing Arts de Croydon, respaldada por la industria.

El negocio de la música del Reino Unido luego se benefició de un efecto de aglomeración: una vez que quedó claro que un cuarteto excepcionalmente brillante de chicos de clase obrera de Liverpool podía alcanzar el escenario mundial, otros naturalmente aspiraron a seguir. Una vez que se había formado un conjunto sostenible de intérpretes que conformaban el núcleo de la industria, el Reino Unido se convirtió en un conglomerado musical.

Ese conglomerado fue ayudado por la inmigración de la posguerra. El ska se originó en Jamaica pero fue revivido por bandas como The Specials en la década de 1970, mientras que el grime, un amalgama londinense de varias formas, ha producido artistas como Stormzy. La inmigración también es un elemento importante del resurgimiento del jazz británico y ha ayudado a mantener el saludable grado de movilidad social de la industria.

La música del Reino Unido tiene desafíos hoy en día. Las carreras de los principales artistas musicales tienen una longevidad notable en la era de las giras globales y las residencias prolongadas, como la temporada de Adele en Las Vegas que terminó en noviembre. Pero McCartney está envejeciendo y también lo están los Stones y Elton John, cuya gira de despedida recaudó $939mn. El Reino Unido tiene un gran catálogo, pero debe seguir renovándolo.

La competencia global es intensa. Taylor Swift de Estados Unidos es la artista que más recauda en el mundo y ninguna banda del Reino Unido figuró en el top 10 de 2023 compilado por el grupo comercial IFPI. La nueva invasión musical ha llegado de Corea del Sur, con Seventeen, Stray Kids, Tomorrow X Together y NewJeans en esa lista. También hay otras dificultades, incluidas las barreras posteriores al Brexit para las giras europeas.

Pero el Reino Unido sigue siendo el tercer mercado musical más grande del mundo y el hecho de que otros compitan eficazmente por la atención de los fanáticos (más ahora en sus propios idiomas) no es prueba de fracaso. Simplemente significa que han aprendido lo que se puede lograr. The Beatles y otros demostraron que la música no era una distracción de la escuela de arte: era un negocio global.

Gran Bretaña todavía tiene ese espíritu de creatividad e invención musical, aunque su futuro económico es menos claro que a principios de la década de 1960. Si el gobierno valora este activo creativo y lo ayuda a prosperar, la banda seguirá tocando.

