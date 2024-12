La estrella de BBC The Traitors explica por qué el trabajo vital de NSPCC es tan necesario.

Aquí ella explica por qué el trabajo de la organización benéfica es tan importante y por qué apoya al NSPCC.

¿Cómo te involucraste con el NSPCC?

Después de Los Traidores, fui abordada para ir a Londres y reunirme con el equipo de talentos de la organización benéfica, sabían mi experiencia en educación y dijeron que sería fantástica como activista.

(Imagen: NSPCC)

Pasé 30 años trabajando con los niños más traumatizados del país. Como jefa de bienestar escolar, los niños que venían a mí eran jóvenes con problemas de salud mental emocional y social. Sus experiencias lamentablemente los llevaron a nuestra escuela para recibir educación porque las escuelas convencionales no satisfacían sus necesidades complejas debido al trauma que habían experimentado. Fue increíblemente desafiante.

Para saber cómo puedes apoyar al NSPCC, ya sea mediante recaudaciones de fondos, voluntariado o participando en un desafío, visita www.nspcc.org.uk/support-us

Para obtener más información sobre la Unidad de Protección Infantil en el Deporte o Manteniendo a Tu Hijo Seguro en el Deporte, visita la página thecpsu.org.uk

Si eres un adulto con preocupaciones sobre la seguridad o el bienestar de un niño, contacta con la Línea de Ayuda del NSPCC en el 0808 8005000 o envía un correo electrónico a [email protected]

Los niños pueden contactar con Childline las 24 horas del día en el 0800 1111 o a través del sitio web de Childline, www.childline.org.uk

¿Qué has aprendido en tu tiempo apoyando al NSPCC?

Visité la sede del NSPCC en Londres y di una vuelta y tuve un momento breve en Childline, y me dijeron que los equipos reciben cientos de llamadas al día.

El trabajo que hacen es increíble, pero como el NSPCC es una de las organizaciones benéficas más grandes del Reino Unido, algunas personas piensan que no necesitan seguir donando, porque piensan que la organización no necesita el dinero. Pero lo hace, porque la causa es enorme, y por eso decidí aceptar el desafío de Machu Picchu para apoyar a la organización.

Es por eso que el apoyo de colaboradores como Newsquest es tan importante, no solo para ayudar a resaltar la importancia de las recaudaciones de fondos, sino también porque comparte detalles del trabajo del NSPCC en todo el país con una audiencia increíble y amplia, y ayuda a señalar hacia el apoyo y los recursos disponibles para las familias en todas partes.

Cuéntanos un poco sobre tu tiempo en Machu Picchu…

Pensé que si podía dar seiscientos o setecientos libras a la organización benéfica, eso podría cubrir cientos de contactos con Childline, así que fue una oportunidad realmente increíble. Machu Picchu fue increíble, un trekking de 10 días a la Ciudad Perdida en Perú a lo largo del Sendero Ancascocha rodeado de montañas nevadas, ríos furiosos y alcanzando cimas de 4,550m.

(Imagen: NSPCC)

Fue muy exigente, muy difícil, nos reímos, lloramos y pasamos por ello. He estado involucrada en deportes durante 30 años y he hecho todo tipo de entrenamientos pero esto fue, de lejos, lo más exigente que he hecho en mi vida.

Para saber cómo puedes apoyar al NSPCC, ya sea mediante recaudaciones de fondos, voluntariado o participando en un desafío, visita www.nspcc.org.uk/support-us

Para obtener más información sobre la Unidad de Protección Infantil en el Deporte o Manteniendo a Tu Hijo Seguro en el Deporte, visita la página thecpsu.org.uk

Si eres un adulto con preocupaciones sobre la seguridad o el bienestar de un niño, contacta con la Línea de Ayuda del NSPCC en el 0808 8005000 o envía un correo electrónico a [email protected]

Los niños pueden contactar con Childline las 24 horas del día en el 0800 1111 o a través del sitio web de Childline, www.childline.org.uk

Hablaste en un evento para la campaña Keeping Your Child Safe in Sport de la organización benéfica, ¿cómo fue eso?

En todo mi tiempo en deporte y educación, la protección ha sido primordial y por eso eventos campañas como Manteniendo a Tu Hijo Seguro en el Deporte son importantes. Me alegré mucho de ser parte del día, porque siento que la gente no sabe lo suficiente sobre lo que sucede en los entornos educativos y deportivos.

Necesita haber más cambio y educación sobre el NSPCC y lo que hace, y el público puede ayudar y participar en eso. Los padres no deberían tener miedo de hacer preguntas difíciles en el club de su hijo, sin importar en qué nivel estén, tienen un deber de cuidado y el bienestar del niño es lo más importante, así que tener un poco de confianza y conocimiento para hacer preguntas es primordial.

Entonces, ¿qué sigue para ti?

Seguir apoyando mis organizaciones benéficas y hay algunas cosas en camino para el próximo año que involucran educación… ¡mantente atento!