La estrategia del Partido Demócrata de ‘Trump es extraño’ desconcierta a los republicanos

Kamala Harris ha atacado a Donald Trump como una amenaza para la libertad individual, la seguridad económica y el estado de derecho en los EE. UU. desde que lanzó su campaña a la Casa Blanca hace casi dos semanas.

Pero la vicepresidenta y sus aliados demócratas han encontrado una forma novedosa de describir a Trump y al partido republicano que está inquietando a sus oponentes: describiéndolos como “extraños”.

“Algunas de las cosas que él y su compañero de fórmula están diciendo, simplemente son extrañas”, declaró Harris durante un evento de recaudación de fondos el fin de semana pasado, mientras la audiencia se reía. “Quiero decir, ¿en qué categoría colocamos eso, verdad?”

Los demócratas han estado tratando de retratar a Trump y sus seguidores como parte de un extremo de la derecha en la política estadounidense durante años, incluido después del ataque al Capitolio de los EE. UU. el 6 de enero de 2021, con éxito mixto.

Pero las posturas inflexibles sobre el aborto y comentarios despectivos sobre las mujeres del compañero de fórmula de Trump, el senador de Ohio JD Vance, han resaltado una nueva línea de ataque por parte de los demócratas. Chistes como el de Vance en un discurso de 2021 en que Estados Unidos era gobernado por “mujeres solteras sin hijos” se volvieron virales en línea, potenciando la nueva estrategia.

“Estas personas del otro lado son extrañas, quieren quitar libros, quieren estar en tu consulta médica, en eso se resume todo”, dijo Tim Walz, el gobernador demócrata de Minnesota y posible compañero de fórmula de Harris, a MSNBC dos días después de que ella ingresara a la carrera.

Un grupo independiente de partidarios de Harris llamado “Won’t Pac Down” lanzó el mes pasado un anuncio llamado “estos tipos son simplemente extraños” que desde entonces se ha vuelto viral, presentando a una serie de hombres “republicanos de Maga” espeluznantes que dicen querer que “el gobierno se involucre mucho más en tu vida sexual”.

“Estas opiniones que en muchos casos mantienen los republicanos convencionales, son sinceramente extrañas”, dijo Travis Helwig, un productor de televisión que creó el anuncio, dirigido a los votantes más jóvenes.

Agregó que el ataque parece estar resonando porque mientras Trump y sus aliados “disfrutan siendo llamados amenazas para la democracia”, “‘extraños’ claramente les está molestando más”.

“Parece que están desmoronándose un poco”, añadió.

Trump y sus aliados no han logrado encontrar una respuesta efectiva. Durante su aparición en una conferencia para periodistas negros en Chicago esta semana, el ex presidente republicano de forma extraña cuestionó la identidad negra de Harris, diciendo que era fabricada, desatando una feroz reacción de todos los sectores políticos.

Para el jueves, estaba en un podcast conservador intentando defenderse. “Soy muchas cosas, pero extraño no soy”, dijo Trump.

En cambio, los republicanos están acusando a los demócratas de ser mezquinos e hipócritas. “Todo este argumento de ‘ellos son extraños’ por parte de los demócratas es tonto y juvenil. Esta es una elección presidencial, no un concurso de reina de promoción de secundaria”, escribió Vivek Ramaswamy, el ex inversor en biotecnología que se postuló para la nominación republicana pero abandonó e hizo campaña por Trump.

Los demócratas han mantenido su postura. “Si los líderes republicanos no disfrutan que los llamen extraños, espeluznantes y controladores, podrían intentar no ser extraños, espeluznantes y controladores”, también escribió Hillary Clinton, la ex secretaria de Estado y primera dama.

Martha McKenna, estratega demócrata, dijo que el enfoque de la campaña de Harris refleja un cambio del mensaje de Biden. No solo se centra más directamente en el concepto de defender la “libertad”, sino que también aporta un poco de humor a las críticas.

McKenna dijo: “Creo que la campaña de Biden estaba realmente enfocada en la amenaza a la democracia y conceptos de alto nivel, que siguen siendo muy importantes y muy relevantes para la campaña presidencial. Pero con este cambio de candidato, llega un cambio de lenguaje y un momento en el que se puede hacer un poco de actualización”.

El cambio de enfoque de la campaña de Harris coincide con el momento en que la candidata está armando su equipo de asesores políticos para la carrera hacia las elecciones de noviembre, que están a menos de 100 días.

Mientras Harris retiene a Jen O’Malley Dillon como jefa de campaña, el mismo cargo que tuvo para Biden, también ha incorporado a David Plouffe y Stephanie Cutter, antiguos asesores políticos de Barack Obama, para ayudar.

Además de la tendencia ‘extraña’, la campaña de Harris continúa centrándose en temas serios en torno a los republicanos y las implicaciones de las elecciones.

En un evento de recaudación de fondos en Fire Island el viernes, Doug Emhoff, el esposo de Harris, dijo: “Tenemos que contraatacar a esa persona despreciable y su pequeño compinche”, refiriéndose a Trump y Vance respectivamente, y calificando al candidato a vicepresidente republicano como un “extremista y oportunista”. “Sabemos quién es. Nos lo ha dicho. Quiere literalmente simplemente cambiar la forma en que todos ustedes viven, la forma en que todos vivimos”, dijo Emhoff.

Amy Walter, analista política independiente en el Cook Political Report, dijo que Harris es consciente de que si bien los ataques a la rareza republicana pueden ser pegajosos por ahora, probablemente las percepciones de los votantes indecisos sobre la economía definirán la elección.

“El primer anuncio de Harris no habla de Trump como ‘extraño’, sino que argumenta que Trump ‘quiere hacer retroceder a nuestro país para dar recortes de impuestos a multimillonarios y grandes corporaciones y acabar con la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio'”, escribió Walter en una nota el viernes.

Sin embargo, se espera que las burlas contra Trump y sus aliados continúen, con la línea de la rareza arraigada en los puntos de discusión.

“[Trump] claramente es más viejo y más extraño de lo que era cuando Estados Unidos lo conoció por primera vez”, dijo el secretario de Transporte y posible compañero de fórmula de Harris, Pete Buttigieg, en Fox News Sunday el mes pasado.

