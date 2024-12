La estrategia de hogar inteligente de Apple podría incluir un rival para Amazon Ring.

Después de ignorar en gran medida el hogar inteligente durante años, Apple está preparada para hacer una gran entrada en 2025. Los rumores afirman que Apple está preparando el lanzamiento de un nuevo controlador doméstico similar a un iPad en 2025, así como actualizaciones centradas en el hogar inteligente para el HomePod mini y el Apple TV. Y ahora hay un nuevo producto rumoreado en camino: un videoportero inteligente.

Según Mark Gurman de Bloomberg, escribiendo en su último boletín Power On, Apple tiene “otro dispositivo doméstico en funcionamiento que no ha sido informado antes: un timbre inteligente con reconocimiento facial avanzado que se conecta de forma inalámbrica a una cerradura de cerrojo”. Explica que el timbre se desbloquearía automáticamente escaneando la cara del usuario, al igual que un iPhone.

Los videoporteros no son exactamente nuevos o innovadores, pero uno con reconocimiento facial ciertamente lo es. La tecnología no está exenta de problemas de seguridad—además de falsificar el sistema, un intruso podría entrar forzando un escaneo facial en contra de la voluntad de un usuario—pero Apple tiene mucho tiempo para encontrar soluciones. Gurman dice que el accesorio está “todavía en sus primeras etapas” y no se enviará “antes del final del próximo año como pronto”.

El mercado de videoporteros está dominado por Amazon Ring, y solo hay un puñado de videoporteros que admiten HomeKit, incluido el popular Aqara G4 Doorbell. Apple ofrece Video Seguro HomeKit para videoporteros compatibles con HomeKit que proporciona cifrado de extremo a extremo.

También se rumorea que Apple está fabricando una cámara de seguridad interior/exterior mientras busca expandir una gama de accesorios que se conecten a HomeKit e Intelligence de Apple.