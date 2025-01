La estrategia de crecimiento de Reeves depende de vender cambios positivos.

“

Desbloquea Editor’s Digest de forma gratuita

Roula Khalaf, Editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este boletín semanal.

La escritora es una ex ministra de Hacienda

La canciller Rachel Reeves hizo un claro intento esta semana de cambiar la narrativa sobre la economía del Reino Unido y la capacidad del gobierno de Starmer para impulsarla. Esto era necesario. El estado de ánimo negativo de fondo, después de que las esperanzas se elevaran antes de las elecciones y justo después, retrocedió tras el Presupuesto de octubre a uno de decepción recurrente, expectativas bajas y consternación por la aparente falta de una narrativa.

El Reino Unido ha vuelto a un período de crecimiento económico cercano a cero. El golpe a la confianza empresarial, inducido por el Presupuesto, se ha visto agravado por las preocupaciones sobre el aumento de los rendimientos de los bonos globales y las limitaciones que esto impone a la capacidad del gobierno de gastar y, con ello, de endeudarse.

En su discurso, Reeves reconoció el costo para las empresas del aumento del seguro nacional —y nuevamente intentó explicar que sentía que era necesario poner las finanzas bajo control. Pero al cambiar para hablar sobre el lado de la oferta, la imagen se volvió mucho más esperanzadora.

En lugar de estresarse demasiado por la gestión de la demanda, creo que este enfoque en el lado de la oferta es correcto. En primer lugar, porque gran parte de la demanda será determinada por el Banco de Inglaterra: si las tasas de interés se reducen como muchos pronostican, esto debería ser un impulsor importante. Entonces Reeves no querría tomar medidas para compensar demasiado esta posibilidad, principalmente porque probablemente ayudaría a reducir los rendimientos de los bonos del Reino Unido.

En segundo lugar, como los ministros han estado ansiosos por decirle a cualquiera que esté dispuesto a escuchar, el gobierno está limitado por sus propias reglas fiscales, la primera de las cuales limita el gasto actual. Si quiere evitar más aumentos de impuestos, tendrá que cumplir con ellos o algo cercano a ellos.

En tercer lugar —y esto es especialmente importante— el problema del Reino Unido desde la crisis financiera de 2008, y antes, siempre ha sido el lado de la oferta. Es decir, nuestra lamentable productividad y nuestra débil inversión privada y pública. Desde la crisis, un crecimiento promedio débil del 1,5 por ciento ha sido casi completamente impulsado por un fuerte crecimiento de la fuerza laboral. El crecimiento de la productividad ha permanecido extremadamente débil. Si queremos tener un crecimiento más fuerte sin ser tan propensos a la inflación, necesitamos más inversión y más productividad —realmente es así de simple.

Así que Reeves necesita asegurarse de que la estrategia de infraestructura a 10 años del gobierno esté en el centro de atención a partir de ahora.

La canciller habló acertadamente sobre la regulación excesiva, los bloqueos de aprobación de planificación y la falta de compromiso con proyectos de inversión que fomenten el crecimiento. Prometió apoyar una gran cantidad de proyectos para abordar los retrasos persistentes y las barreras a la infraestructura, incluido el proyecto Ox-Cam, el apoyo a una tercera pista en Heathrow, así como una serie de esquemas en el norte de Inglaterra.

Lo que faltaba era el marco. No hubo lugar en su narrativa para las instituciones que serán cruciales para ofrecer inversiones transparentes y de alto multiplicador —y que realmente aún no están operativas. Pero este énfasis será necesario si el gobierno quiere infundir confianza en los inversores.

A los cancilleres siempre les gusta anunciar grandes inversiones llamativas, aunque, como la expansión de Heathrow, sean controvertidas. Sin embargo, muy a menudo, no van acompañadas de un capital gubernamental fresco y se anuncian bajo la base del “confíe en nosotros” en términos de beneficios reales y duraderos.

En esto, Reeves no es una excepción. Citó la investigación de Frontier Economics que sugiere que una tercera pista tendría multiplicadores positivos fuera de la zona de Londres —esto debería convertirse en parte del marco para cada iniciativa importante. Pero debe hacerse sistemáticamente, especialmente ya que el gobierno necesitará cumplir con su segunda regla fiscal, y pedir prestado para invertir. Sin un marco así, el “confíe en nosotros” podría no recibir una respuesta tan positiva en el mercado de bonos o de acciones.

La nueva Autoridad Nacional de Transformación de Infraestructura y Servicios no se establecerá hasta abril. Pero esta entidad, junto con la Oficina Nacional de Auditoría y otros, será absolutamente fundamental para alentar a las empresas, dentro y fuera del Reino Unido, a impulsar el potencial de crecimiento de la economía con inversiones. Me sorprende que la canciller optara por no hablar de ello: de hecho, esto agregará y respaldará la división enfocada en el crecimiento del Tesoro que tanto Reeves como Sir Keir Starmer han prometido establecer.

En este espíritu, espero que Reeves empodere a Nista para ser completamente transparente sobre los proyectos de inversión que tendrán multiplicadores positivos. Porque esta también es la vía para impulsar indirectamente el lado de la demanda de la economía, liberando espíritus animales más duraderos tanto en las empresas como en los consumidores por igual.

“