La esposa del presidente asesinado de Haití es acusada de su asesinato.

Un juez haitiano ha acusado a 51 personas por su papel en el asesinato de 2021 del presidente Jovenel Moïse, incluida su esposa, Martine Moïse, a quien se acusa de ser cómplice a pesar de resultar gravemente herida en el ataque.

Una copia de 122 páginas de la acusación del juez Walther Voltaire que se proporcionó a The New York Times no la acusa de planear el asesinato ni ofrece ninguna evidencia directa de su participación.

En cambio, dice que ella y otros cómplices dieron declaraciones que fueron contradichas por otros testigos, lo que sugiere que fueron cómplices del asesinato. La acusación también cita a uno de los principales acusados en custodia en Haití, quien afirmó que la Sra. Moïse estaba maquinando con otros para tomar la presidencia.

Las acusaciones se asemejan a las contenidas en una denuncia penal presentada por un fiscal haitiano y presentada al Sr. Voltaire. El cargo oficial contra la Sra. Moïse es conspiración para asesinato.

El abogado de la Sra. Moïse, Paul Turner, no respondió de inmediato a una solicitud de comentario.

Pero el Sr. Turner, con sede en el sur de Florida, negó anteriormente las acusaciones en la denuncia penal.

“Ella fue una víctima, al igual que sus hijos que estaban allí, y su esposo”, dijo al Times. El Sr. Turner dijo que su cliente está escondida y que su ubicación actual es desconocida para todos menos para algunas pocas personas.

La Sra. Moïse ha criticado durante mucho tiempo la investigación haitiana, diciendo que los funcionarios han mostrado poco interés en desenmascarar a los autores intelectuales del crimen.

El presidente Moïse, de 53 años, fue asesinado en las primeras horas del 7 de julio de 2021, cuando un equipo de comandos colombianos, contratados por una empresa de seguridad del área de Miami, asaltaron la casa del presidente en un barrio rico de la capital haitiana, según la investigación haitiana.

El presidente y su esposa fueron baleados después de que los hombres armados entraran en el dormitorio de la pareja y saquearan la casa, aparentemente en busca de documentos y dinero.

En declaraciones inmediatamente después del asesinato, la Sra. Moïse dijo que se escondió debajo de la cama de la pareja para protegerse de los atacantes, según la acusación, fechada el 25 de enero y obtenida por AyiboPost, un sitio web de noticias haitiano.

Sin embargo, la acusación dice que la brecha entre la cama y el suelo era de 14 a 18 pulgadas, lo que plantea dudas sobre su credibilidad.

En una entrevista con The Times varias semanas después del asesinato de su esposo, la Sra. Moïse recordó que le dispararon en la mano y el codo y que escuchó a sus atacantes buscando algo en los archivos del Sr. Moïse.

La acusación contra la viuda de Moïse también se basa en el testimonio de un testigo clave, Joseph Badio, un ex funcionario del Ministerio de Justicia que se encuentra entre los acusados de ser uno de los orquestadores del asesinato. Badio fue arrestado en octubre pasado después de pasar dos años escondido.

Según la acusación, Badio dijo que la Sra. Moïse estaba maquinando con otros, incluido Claude Joseph, quien era el primer ministro en el momento del asesinato, para deshacerse de su esposo “para monopolizar el poder”.

A pesar de una investigación de dos años y medio, la acusación deja muchas preguntas sin respuesta. Aunque entra en algunos detalles sobre la noche del asesinato, no explica el motivo del crimen ni cómo fue financiado.

Una investigación separada en Miami ha resultado en cargos federales contra 11 hombres acusados de conspirar para matar al Sr. Moïse. Seis hombres se han declarado culpables, mientras que se programó el juicio para los otros cinco en mayo. Se espera que la Sra. Moïse sea testigo.

Algunos críticos han dicho que creen que la acusación en Haití está contaminada por la política, acusando al gobierno del primer ministro Ariel Henry de utilizar la investigación para atacar a sus críticos, incluida la Sra. Moïse y el Sr. Joseph.

“Están utilizando el sistema judicial haitiano para promover su agenda maquiavélica”, dijo el Sr. Joseph.

La oficina del Sr. Henry dijo que no hubo interferencia en la investigación.

“El primer ministro no tiene relación directa con el juez instructor ni lo controla”, dijo Jean-Junior Joseph, portavoz del Sr. Henry. “El juez sigue siendo libre de emitir su orden de acuerdo con la ley y su conciencia”.

Según el sistema legal de Haití, la denuncia inicial fue preparada por el fiscal público Edler Guillaume, un nombramiento político del gobierno actual.

Los cargos citados por el Sr. Voltaire pueden apelarse dentro de los 10 días posteriores a que el acusado reciba una copia de la acusación.

Desde la muerte del Sr. Moïse, las pandillas han tomado el control de gran parte de la capital, Puerto Príncipe, matando y secuestrando a miles de personas. Haití no tiene presidente ni ningún otro funcionario nacional elegido después de que expiraran los mandatos de los miembros de la legislatura del país.

Las Naciones Unidas aprobaron una fuerza de seguridad liderada por Kenia para ser desplegada en Haití para ayudar a sofocar la violencia, pero fue bloqueada el mes pasado por un tribunal keniano, aunque el gobierno de Kenia, que está apelando la decisión, ha dicho que aún planea enviar policías a Haití.