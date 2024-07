La esposa del líder de ISIS al-Baghdadi es condenada a muerte en Iraq.

Un tribunal en Iraq ha sentenciado a muerte a una de las esposas de Abu Bakr al-Baghdadi, el líder del Estado Islámico asesinado, por su participación en crímenes contra la minoría religiosa yazidí, según la judicatura del país. Cuando ISIS capturó aproximadamente un tercio de Iraq y grandes extensiones de territorio en el vecino Siria en 2014, los combatientes del grupo barrieron la región de Sinjar en el norte de Iraq, el hogar ancestral de los yazidíes. El grupo terrorista mató a más de 10,000 miembros de la minoría religiosa y capturó a 6,000 otros en una campaña que las Naciones Unidas han considerado un genocidio, pero la justicia ha sido elusiva. El Consejo Judicial Supremo de Iraq dijo el miércoles que una de las esposas del sr. al-Baghdadi había sido encontrada culpable de colaborar con el Estado Islámico para secuestrar y detener a mujeres yazidíes. Aunque el consejo no nombró a la mujer que fue sentenciada, y el sr. al-Baghdadi tenía más de una esposa, The Associated Press la identificó como Asma Mohammed y dijo que había sido trasladada a custodia iraquí después de ser capturada por las fuerzas turcas. El sr. al-Baghdadi murió en 2019 cuando detonó un chaleco suicida después de que las fuerzas de operaciones especiales de Estados Unidos lo acorralaron en un túnel en el noroeste de Siria. Los combatientes de ISIS esclavizaron sexualmente y mantuvieron cautivas a muchas mujeres y niñas yazidíes y las sometieron a violaciones repetidas. También se creía que el sr. al-Baghdadi tenía esclavas sexuales, incluida Kayla Mueller, una trabajadora humanitaria de 26 años de Arizona que luego fue asesinada.