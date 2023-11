La espera continúa para las familias de rehenes estadounidenses en Gaza

Familias de los estadounidenses retenidos como rehenes por Hamás deben esperar más tiempo para saber si sus familiares estarán entre los liberados.

El presidente Biden dijo a principios de esta semana que esperaba que el acuerdo de alto el fuego entre Hamás e Israel resultara en rehenes estadounidenses regresando a casa, pero no estuvieron entre las 24 personas liberadas en la primera ronda el viernes. El acuerdo de alto el fuego establece que Hamás devolverá 50 mujeres y niños en fases durante cuatro días, mientras que Israel liberará a 150 mujeres y adolescentes palestinos encarcelados o detenidos.

En una conferencia de prensa el viernes, el presidente Biden dijo que no sabía cuándo se liberarían los rehenes estadounidenses, pero que los funcionarios “esperan que ocurra”. Agregó que no sabía las condiciones de los 10 estadounidenses que no se contabilizan, y no dijo cuántos esperaba que fueran liberados en los próximos tres días programados de liberaciones.

El presidente Biden calificó las liberaciones del viernes como “el comienzo de un proceso”.

Los rehenes liberados inicialmente por Hamás incluyeron a 13 israelíes, todas mujeres y niños, 10 ciudadanos tailandeses y un filipino, según funcionarios del gobierno.

Además de matar a unas 1.200 personas en un ataque sorpresa el 7 de octubre, los militantes tomaron a unos 240 rehenes de vuelta a Gaza. Hamás había liberado anteriormente a cuatro de los rehenes, incluida una madre y una hija con ciudadanía estadounidense, el 20 de octubre.

La familia de Avigail Idan dijo que ella cumplió 4 años el viernes.

Crédito…Tal Edan, vía Associated Press

El viernes, el presidente Biden hizo referencia a dos mujeres estadounidenses y mencionó a una rehén estadounidense por su nombre: Avigail Idan, cuya familia dijo que cumplió 4 años el viernes. Los padres de Avigail murieron en el ataque de Hamás, y su familia había esperado que ella fuera liberada para su cumpleaños.

Avigail, cuyo nombre también se ha escrito como “Abigail” en los medios estadounidenses, es ciudadana dual de Israel y Estados Unidos.

“Me encuentro apenas respirando durante las últimas 24 horas”, dijo su tía, Tal Idan, después del anuncio del acuerdo. “Cada hora que pasa se siente como una eternidad.”