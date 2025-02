La era del evento de Apple ha terminado.

“

Para cuando leas esto, Apple puede haber lanzado el iPhone SE de 4ta generación… o puede que no. ¿Quién sabe? A diferencia de un lanzamiento de iPhone en otoño, que se lleva a cabo en un evento especial para los medios y, por lo tanto, se anuncia una semana antes con una invitación llena de pistas, nos dicen que el nuevo SE seguirá la ruta menos glamorosa de un comunicado de prensa enviado por correo electrónico. Los comunicados de prensa llegan a nuestras bandejas de entrada sin previo aviso, a menudo en el intervalo entre escribir un artículo y publicarlo en el sitio web. Un correo electrónico realmente bien sincronizado puede hacer que los periodistas de tecnología corran hacia el sistema de gestión de contenido más cercano como suricatas en pánico.

Pueden darle a Apple el elemento sorpresa (y ahorrar dinero en producción de video y coaches de actuación), pero los comunicados de prensa carecen de cierto algo cuando se trata de emoción. Recientemente me quejé de la injusticia de que un producto tan importante como el nuevo SE se tratara como una oferta de cupón en tu local de burritos. Los eventos generan emoción, y si algo merece un poco de emoción, es este punto de entrada estratégicamente vital al ecosistema de Cupertino.

Sin embargo, puede que la emoción sea un bien con el que tendremos que aprender a vivir sin. Puede que sea hora de reconocer que los grandes eventos de Apple están en tiempo prestado, y que los días en que los anuncios de productos tecnológicos eran televisión imperdible pueden haber terminado.

En 2024, admitámoslo, tuvimos una generosa cantidad de eventos. Pero lo extraño fue que ninguno de ellos parecía necesario. El evento de Desenfado el pasado mayo fue largo en metidas de pata y corto en revelaciones sustanciales, y yo no vi nada que me hiciera revisar mi predicción anterior al evento de una reunión que podría haber sido un correo electrónico. La WWDC fue toda sobre software, y el evento del iPhone fue pesado en inteligencia de Apple. Y el único evento que importaba no ocurrió. En lugar de un evento de Mac a finales de otoño para anunciar el rediseñado Mac mini M4, Apple eligió en su lugar celebrar una semana de anuncios más tranquilos en tres días consecutivos en octubre.

Al hacerlo, la empresa mantuvo la atención de los medios tecnológicos durante múltiples ciclos de noticias a una fracción del costo de un evento, y porque utilizó el susurro en lugar del megáfono, los fanáticos estaban menos inclinados a sentirse decepcionados por el nuevo equipo. También vale la pena tener en cuenta que, a medida que los grandes eventos se vuelven más raros, la cantidad de atención e interés que cada uno puede cosechar se vuelve mayor. El niño que llora lobo con demasiada frecuencia puede descubrir que los clientes dejan de molestarse en sintonizar sus transmisiones en vivo de lobos.

Las señales de advertencia para el gran evento de Apple aparecieron, como con el declive de tantas instituciones culturales queridas, cuando la vida normal se paralizó por la pandemia. La WWDC 2020 fue la primera de una serie de eventos virtuales exclusivamente de Apple, con demostraciones arriesgadas pero emocionantes en el escenario reemplazadas por videos seguros y aburridos ya pregrabados: realmente anuncios glorificados. Cuando se levantaron las restricciones, la empresa decidió comprensiblemente conservar muchos aspectos de los eventos visuales, combinando presentaciones grabadas con algunos elementos prácticos. Los beneficios de lo virtual eran simplemente demasiado atractivos para dejarlos atrás.

El problema es que al quitar las secciones en vivo en el escenario, los eventos comienzan a perder su propósito y significado originales. Un video pregrabado será más afilado y rápido que una presentación en vivo, pero no transmitirá la misma emoción al público, no habrá sensación de estar presente en un momento histórico cuando todo pueda suceder. Y una vez que llegas a ese punto, se siente antiquado sentarse a través de 80 minutos de burlas sin alegría y diálogo de marketing robotizado para llegar a los anuncios principales. ¿Por qué no ahorrar tiempo a todos y simplemente enviar un correo electrónico? ¿Por qué no publicar el anuncio en el sitio web?

Una vez que se suma la naturaleza comparativamente aburrida de muchas actualizaciones de productos de Apple recientes, y la evidente falta de interés de Tim Cook en ser el mismo tipo de showman que su predecesor, realmente solo hay una conclusión: habrá menos eventos de Apple en el futuro, y los que tengamos simplemente no serán tan emocionantes como solían ser. Habrá menos errores (al menos del tipo “ups, esta característica no funcionó”) y menos momentos de auténtico asombro. Imagina si Steve Jobs no hubiera presentado el iPhone frente a una audiencia en vivo.

Pero tal vez, dada lo artificial que se ha vuelto toda la situación, todo es para mejor. Se supone que se trata de los productos, no del evento. La carne, no el chisporroteo. Y el nuevo iPhone SE vivirá y morirá por sus cualidades, no por su comunicado de prensa.

