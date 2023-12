La encuesta de Reuters prevé que el crecimiento del IPC central de Tokio se desacelere al 2.5% en noviembre

Por Satoshi Sugiyama

TOKIO (Reuters) – La inflación subyacente al consumidor en la capital de Japón, Tokio, probablemente creció en noviembre, pero a un ritmo más lento que el mes anterior, según una encuesta de economistas de Reuters publicada el viernes, lo que indica que la presión sobre los precios podría estar disminuyendo.

El índice de precios al consumidor (IPC) subyacente en Tokio, un indicador líder de las tendencias de inflación a nivel nacional, se esperaba que hubiera aumentado un 2,4% en noviembre con respecto al año anterior, según la estimación media de 16 economistas, en su mayoría gracias a la caída de los precios del combustible y al menor aumento de los precios de los alimentos. Eso seguiría a un aumento del 2,7% en octubre.

“Aunque las subvenciones del gobierno se han reducido a la mitad, se espera que los precios de la electricidad y otros vuelvan a bajar a medida que los precios del petróleo crudo alcancen su punto máximo, y el impulso del aumento de los precios de los alimentos se está desacelerando”, dijo Shunpei Fujita, subdirector jefe de investigación en Mitsubishi UFJ Research and Consulting.

Aunque el Banco de Japón ha mantenido una política monetaria ultraflexible, muchos actores del mercado esperan que el banco central japonés ponga fin tanto al control de la curva de rendimientos (YCC) como a su política de tipos de interés negativos el próximo año, con la inflación superando su objetivo del 2% durante más de un año.

Los economistas de la encuesta también esperaban la primera contracción en el gasto de los hogares en tres meses en octubre, afectada por la presión sobre los precios.

El gasto de los hogares probablemente cayó un 0,2% en octubre respecto al mes anterior y un 3,0% respecto al mismo mes del año anterior, según la encuesta.

Mientras tanto, la encuesta también estimó que el saldo de cuenta corriente de Japón sería un superávit de 1,90 billones de yenes (12.830 millones de dólares) en octubre, después del superávit de 2,72 billones de yenes en septiembre.

El gobierno publicará los datos del IPC de Tokio el 5 de diciembre a las 8:30 a.m. JST (el 4 de diciembre a las 2330 GMT). Los datos del gasto de los hogares se publicarán a las 8:30 a.m. el 8 de diciembre (el 7 de diciembre a las 2330 GMT) y los datos de la cuenta corriente estarán disponibles a las 8:50 a.m. el 8 de diciembre (el 7 de diciembre a las 2350 GMT).

($1 = 148.0700 yenes)

(Reporte de Satoshi Sugiyama; Edición de Jamie Freed)