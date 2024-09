La empresa matriz de 7-Eleven rechaza propuesta de adquisición, afirma que la oferta valora la empresa de manera muy inferior

“

Los clientes salen de una tienda de conveniencia 7-Eleven, operada por Seven & i Holdings Co., en Kobe, Japón, el viernes 30 de agosto de 2024. Alimentation Couche-Tard Inc. había hecho una propuesta preliminar no vinculante para comprar a Seven & i, que opera más de 85,000 tiendas en todo el mundo, y el acuerdo sería la mayor adquisición extranjera de una empresa japonesa. Fotógrafo: Soichiro Koriyama/Bloomberg via Getty Images

Bloomberg | Bloomberg | Getty Images

Seven & i Holdings ha rechazado la oferta de adquisición del operador canadiense de tiendas de conveniencia Alimentation Couche-Tard, diciendo que la oferta “no es en el mejor interés” de sus accionistas y partes interesadas.

En un archivo con la Bolsa de Tokio, el propietario de 7-Eleven reveló que Couche-Tard había ofrecido adquirir todas las acciones pendientes de Seven & i por $14.86 por acción.

Stephen Dacus, presidente del comité especial que Seven & i había formado para evaluar la propuesta de Couche-Tard, calificó la propuesta de “oportunamente cronometrada y subvalora escandalosamente nuestro camino independiente y las vías adicionales que vemos para realizar y desbloquear valor para los accionistas a corto y medio plazo.”

En abril, Seven & i anunció un plan de reestructuración para la empresa, con el objetivo de hacer crecer la presencia de 7-Eleven a nivel mundial y desinvertir su negocio de supermercados con bajo rendimiento.

Dacus escribió que incluso si Couche-Tard aumenta significativamente su oferta, la propuesta no considera los “múltiples y significativos desafíos” que la adquisición enfrentaría de las agencias de competencia de EE. UU.

“Más allá de su simple afirmación de que no cree que una combinación impactaría injustamente el panorama competitivo y que ‘consideraría’ posibles desinversiones, no ha proporcionado ninguna indicación en absoluto de sus opiniones sobre el nivel de desinversiones que serían requeridas o cómo se llevarían a cabo”, escribió en una carta que parecía estar dirigida al Presidente de ACT Alain Bouchard que se publicó en el archivo de la Bolsa de Tokio.

También señaló que la propuesta de Couche-Tard no indicaba ningún cronograma para superar los obstáculos regulatorios ni si la empresa estaba “preparada para tomar todas las acciones necesarias para obtener la autorización regulatoria, incluso litigando con el gobierno.”

Dacus dijo que Seven & i está abierto a considerar sinceramente propuestas que estén en el mejor interés de las partes interesadas y accionistas de la empresa, pero advirtió que también resistirá aquella que “priva a nuestros accionistas del valor intrínseco de la empresa o que no aborda específicamente preocupaciones regulatorias muy reales.”

Accionista habla

Hablando con “Squawk Box Asia” de CNBC poco antes de que se presentara la respuesta el viernes, Ben Herrick, gestor de cartera asociado de Artisan Partners, dijo que la oferta de Couche-Tard “destaca el hecho de que este equipo de gestión y la junta directiva no han hecho todo lo posible para aumentar el valor corporativo de esta organización.”

Artisan Partners es un fondo estadounidense que posee una participación ligeramente superior al 1% en Seven & i. En agosto, la firma supuestamente instó a Seven & i Holdings a “considerar seriamente” la oferta de compra y solicitar ofertas para las subsidiarias japonesas de la empresa “tan pronto como sea posible.”

Herrick explicó que Artisan pidió a Seven & i que considerara la oferta porque el fondo siente que se ha pasado por alto la asignación de capital en el extranjero.

Dijo que el negocio de tiendas de conveniencia japonés de Seven & i no necesita muchos cambios, pero dijo que hay una “gran oportunidad” en concesionarios internacionales que operan fuera de los Estados Unidos.

“Tienen más de 50,000 tiendas, o alrededor de 50,000 tiendas que generan alrededor de $100 millones o un poco más de $100 millones de beneficio operativo para la empresa. Así que creo que hay una gran discrepancia allí”, explicó.

Herrick también piensa que Seven & i ha sido lento para adoptar cambios debido a una supervisión y contabilidad insuficientes.

“Realmente necesitamos que la empresa ponga en práctica su plan a un ritmo más rápido aquí. Entonces [el presidente de Seven & i Ryuichi] Isaka presentó su plan de 100 días en 2016 para reformar [la tienda de mercancía general] Ito-Yokado. Y nos estamos acercando al día 3,000 aquí. Así que no creo que la velocidad haya sido una gran parte de esta cultura, y eso necesita cambiar,” señaló.

El lunes, Richard Kaye, gestor de cartera del grupo de gestión de activos independiente Comgest, discrepó en una entrevista en “Squawk Box Asia” de CNBC, diciendo: “No creo que haya un caso para una reforma radical que deba ser realizada por un adquirente extranjero.”

La empresa está haciendo un “trabajo fenomenal” en términos de logística e innovación de productos y “creo que es muy difícil asumir que se podría hacer mucho mejor,” agregó.

