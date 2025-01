La empresa india NMDC extraerá diamantes por valor de $3.4 millones de una mina cercana a un santuario de tigres.

El minero estatal indio NMDC tiene previsto extraer 6,500 quilates de diamantes, valorados en $3.4m (Rs294.13m), en este año fiscal de la mina de Panna en el estado de Madhya Pradesh, India.

Esto sigue a la recepción de autorizaciones mineras el año pasado, según un informe de Reuters, citando fuentes.

La compañía enfrentó retrasos en la obtención de autorizaciones ambientales, lo que resultó en una paralización de las actividades mineras por más de tres años debido a la proximidad de la mina a una reserva de tigres.

El Tribunal Supremo posteriormente concedió a NMDC permiso para reanudar la minería, siempre que cumpla con pautas específicas, lo que permitió a la empresa reanudar las operaciones, según el informe.

Si bien NMDC aún no ha iniciado nuevas rondas de minería, actualmente se centra en extraer y procesar diamantes de los depósitos de mineral existentes en la mina de Panna.

“Comenzaremos la extracción de mineral de las minas en dos-tres meses, y mientras tanto, los diamantes se procesan mediante la alimentación de los viejos depósitos”, afirmó la compañía en una respuesta por correo electrónico a Reuters.

Desde la reanudación de las operaciones, NMDC ha extraído diamantes por valor de 3,700 quilates, equivalentes a $1.93m, del mineral, según el informe.

La mina de Panna abarca un área de 275.96 hectáreas y ha estado en funcionamiento desde principios de los años 70, lo que la convierte en la “única mina de diamantes mecanizada en India”.

Otras empresas mineras globales y nacionales también han intentado extraer diamantes en el proyecto Bunder, ubicado cerca de la reserva de Panna pero con éxito limitado.

Antes de abandonar el proyecto Bunder en 2016–17, Rio Tinto invirtió aproximadamente $90m durante 14 años en el sitio.

Desde la partida de Rio Tinto, las actividades mineras en el proyecto Bunder no han comenzado, principalmente debido a preocupaciones sobre su ubicación dentro de un área forestal que alberga tigres y otra vida silvestre.

